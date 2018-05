Himmelfahrtssause in Weyhe: Parkplatz wird abgesperrt

Für alle Events

+ © Schritt Die Kreiszeitung schminkt im Rahmen des Kinderprogramms Mädchen und Jungen, kündigt Ines Mannott an. © Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Ines Mannott vom Stadtmarketing rechnet mit 2. 000 bis 3 .000 Gästen, die zur Himmelfahrtssause auf dem Marktplatz kommen. Mannott hat zusammen mit den Gastronomen Mario Berisha (Dall’Italiano in Kirchweyhe), Klaus Wessels (Wessels in Leeste) und nun auch mit Britta Vergiehn (Pfälzer Weintreff) das große Familienfest für Donnerstag, 10. Mai, entwickelt (wir berichteten). Als ein „schönes Format“ bezeichnete gestern Bürgermeister Andreas Bovenschulte die siebenstündige Veranstaltung, die um 11 Uhr beginnt. Der Verwaltungschef will die Gäste eine Stunde später begrüßen.