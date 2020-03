Aldi-Parkplatz noch ohne Bäume

Im Rahmen der Parkplatz-Neugestaltung auf dem Aldi-Areal Kirchweyhe ist der erste Bauabschnitt beendet. Viele Abstellflächen stehen den Autofahrern wieder zur Verfügung. Das Ratsmitglied Antje Sengstake (FDP) wundert sich, dass Bäume fehlen und stellte in einer Bauausschuss-Sitzung eine entsprechende Anfrage. Mittlerweile habe sie eine Antwort erhalten. Zunächst werde ein Parkplatz gepflastert, und erst in einem zweiten Schritt werden Bäume gepflanzt. Longinus Flenker, zuständiger Projektleiter bei Aldi, hatte angekündigt, dass „eine Durchgrünung“ ein fester Bestandteil der Planungen gewesen sei (wir berichteten). Die auf dem im Aldi-Markt vor Ort ausgehängten Lageplan dargestellten Bäume kommen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme zur Anpflanzung, ergänzt Flenker. „Circa ein Viertel der hierfür vorgesehenen Pflanzinseln ist zurzeit erst angelegt, der Rest folgt. Erst nach vollständiger Fertigstellung werden dann aus Schutz vor Baustellenbeschädigung in einem Arbeitsgang die geplanten Bäume gepflanzt. Wir hoffen das die Jahreszeit es dann auch noch zulässt. Andernfalls würden wir um ein Anwachsen der Bäume zu gewährleisten in das vierte Quartal ausweichen.“

sie/Foto: Sigi Schritt