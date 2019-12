Alarmauslösung mit weniger Sirenenkrach

Jahresempfang der Feuerwehr / Gemeindekommando setzt auf digitale Meldeempfänger

+ Verwaltung und Gemeindekommando ehren diese Feuerwehrmitglieder. Foto: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wenn die digitalen Meldeempfänger in der feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien programmiert und in Weyhe an die Ortsfeuerwehren übergeben werden, bleiben die Sirenen weiterhin einsatzbereit. Wie der Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen beim Empfang der Feuerwehr am Donnerstagabend im Rathaus vor rund 100 Zuhörern ergänzte, will die Gemeinde auf Sirenen nicht verzichten.