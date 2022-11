„Aladin und die Wunderlampe“ feiert Premiere am Weyher Theater

Von: Regine Suling-Williges

Ein Kuss gehört zum Märchen wie das Happy End. © (C)JYSCH_PHOTO

„Aladin und die Wunderlampe“ ist noch bis zum 24. Dezember im Weyher Theater zu sehen. Die Premiere kam bei den Gästen sehr gut an.

Weyhe – „Am besten waren die Schauspieler. Vor allem die Frau, die den kleinen Geist Elisa und die Prinzessin Esra gespielt hat.“ Das Fazit dieser jungen Besucherin fällt eindeutig aus: Das Ensemble des Weyher Theaters beweist mit seinem Märchen „Aladin und die Wunderlampe“, dass fantastische Geschichten aus 1 001 Nacht ankommen. Und kleine Geister mit einem charmanten Lispeln ganz besonders.

Kinder sind von den Geistern im Weihnachtsstück „Aladin und die Wunderlampe“ begeistert

Theresa Wollnitzke mimt den frechen Geist. „Ich bin 1 999 Jahre alt. Für einen Geist ist das ein ziemlich jugendliches Alter“, erzählt Elisa. Wunderschöne Kostüme und ein gut durchdachtes Bühnenbild, das mal Palast, mal Schneiderstube, mal Höhle voller Gold und Juwelen ist, entführen das Publikum in die orientalische Welt.

Einen dicken Stein im Brett hat von Anfang auch der Flaschengeist Baba bei den Kindern im Premieren-Publikum. Christian Hamann spielt den sympathischen Mann mit dem blauen, glitzernden Bart, der immer dann zum Vorschein kommt, wenn sein Herr drei Mal an der eigentlich schäbig ausschauenden Lampe reibt.

Beim Weihnachtsstück treten allerlei geisterhafte Wesen in Erscheinung. © Rainer Jysch

Sein Herr – das ist in dem Weyher Weihnachtsstück meistens Aladin alias Jonas Eschenbach. Der Sohn eines verstorbenen Schneiders will alles werden, am liebsten Zauberer, aber zum Schneidern hat er keine Lust und auch kein Talent. Damit bringt er seine Mutter Damla (Miriam Distelkamp) mitunter zum Verzweifeln. Von dem gruselig wirkenden Mustafa, der sich als sein Onkel aus Mauretanien ausgibt, lässt er sich in eine Höhle voller Gold und Juwelen locken.

Der düstere Mustafa, ein böser Zauberer, der von Marc Gelhart in Szene gesetzt wird, hat indes nur Interesse an der Lampe. Schnell versteht Aladin, dass er ausgenutzt werden soll. Mit dem Ring, den er zuvor von Mustafa bekommen hat, holt er sich Hilfe in Form von Elisa. Die quatscht, ohne Luft zu holen, erklärt Aladin, dass es auch bei Geistern Frauen und Kerle gebe – und überhaupt: „Wir sabbeln uns hier fest.“

Frank Pinkus hat das Märchen als Komödie auf die Bühne gebracht

An Stellen wie diesen merkt man gut, dass Frank Pinkus aus dem Märchen eine Märchen-Komödie gemacht hat, die gut bei den Kindern ankommt und sie auch immer wieder in das Geschehen einbezieht. Sie fiebern mit, als Elisa Aladin aus der Höhle hilft. Und sie sind auch dabei, als Aladin um die Gunst von Prinzessin Esra wirbt. Den greisen König Timur spielt ebenfalls Marc Gelhart, der von Aladin immer mehr fordert: 40 Teller voll Gold, einen Sieg im Krieg, den Bau eines Palastes. Baba, der Geist aus der Flasche, erfüllt all diese Wünsche im Handumdrehen. „Du bist der Mann, auf den ich gewartet habe“, schwärmt Prinzessin Esra, die vom Reichtum Aladins unbeeindruckt ist.

Was schon sehr nach Happy End klingt, ist noch keines: Denn der böse Zauberer Mustafa erscheint erneut auf der Bildfläche. Er hat die Rechnung jedoch ohne Aladin, Baba und Elisa gemacht. Der Schneiderjunge und die Geister haben Freundschaft miteinander geschlossen, eine ganz schön dicke noch dazu. Einer steht für den anderen ein, ganz gleich, ob Geist oder Mensch – und am Ende gibt es nach einem kleinen Abenteuer dann doch ein ordentliches Happy End.

Wer es miterleben will, kann und sollte noch bis zum 24. Dezember eine der Vorstellungen von „Aladin und die Wunderlampe“ besuchen.