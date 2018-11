Aktionstag: Nein zu Gewalt an Frauen

wEYHE - Von Sigi Schritt. Hinsehen und das Schweigen brechen – dazu ruft die Gemeinde Weyhe auf, die Gewalt gegen Frauen entschieden verurteilt. Anlässlich des Gedenktags am Sonntag, 25. November, wollen Bürgermeister Andreas Bovenschulte und die Gleichstellungsbeauftragte Christina Scheele ein deutliches Zeichen setzen und am Rathaus eine Flagge der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes hissen. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Berlin setzt sich weltweit für ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben von Mädchen und Frauen ein.

Gleichstellungsbeauftragte Scheele und Inka Stenzel-Fürle vom Weyher Verein Sprachlos lenkten gestern zudem den Blick auf Gewalttaten an Frauen in Deutschland. Sie berichteten von den Ergebnissen des Bundeskriminalamtes zum Thema Partnerschaftsgewalt, die kürzlich die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in Berlin vorgestellt hatte. Im vergangenen Jahr hatte es mehr als 138 000 Opfer von häuslicher Gewalt gegeben – 82 Prozent davon sind Frauen. Außerdem nannten Scheele und Stenzel-Fürle eine weitere „prägnante, erschreckende Zahl“: 147 Frauen wurden 2017 von ihrem Partner oder dem Ex-Partner getötet. Das bedeutet, dass im Schnitt an jedem zweiten bis dritten Tag eine Frau gestorben ist. Inka Stenzel-Fürle kritisiert, dass in diesem Zusammenhang nicht „von Mord“, sondern von einer Beziehungstat gesprochen wird.

Dieses Verbrechen markiere das Ende eines für die Betroffene „langen, qualvollen Weges“. Meist gehen Konflikte voraus, die nicht gelöst werden. Um möglichst bereits in einem frühen Stadium Rat und Tat anzubieten, will die Bundesregierung und auch die Gemeindeverwaltung noch mehr Betroffenen Mut machen, sich Hilfe zu holen und Unterstützungsangebote wahrzunehmen. Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet unter der Telefonnummer 08000/116 016 und per Internet anonym und in 18 Sprachen eine Beratung an. Es ist bundesweit das einzige Angebot, das Betroffenen rund um die Uhr zur Seite steht, so Scheele weiter.

Sollten Frauen Verdacht haben, dass das Mobiltelefon nach einer technischen Manipulation durch einschlägige Programme vom Partner oder vom Ex-Partner abgehört wird, sollten sie das Gerät wechseln, rät die Gleichstellungsbeauftragte.

Um dem weltweiten Aktionstag auch in der Wesergemeinde mehr Aufmerksamkeit zu schenken, verteilen Bäckereien Papiertüten mit entsprechender Aufschrift. Es beteiligen sich in Weyhe die Unternehmen Brüne-Meyer, Hansemann, Weymann und Krützkamp.

www.hilfetelefon.de