GS Agri soll näher an Syke ranrücken

Wenn die Planungen umgesetzt werden, wird GS Agri von Leeste an diesen Standort ziehen.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Bürger haben mit ihren Eingaben zur Planung des neuen GS-Agri-Standorts an der Ristedter Straße viel erreicht. Das wurde im Bauausschuss am Dienstagabend deutlich.

Das beauftragte Planungsbüro P3 reagierte auf die Anregungen, die sich in der Bürgerversammlung im November ergeben hatten. In den sogenannten textlichen Festsetzungen der Satzungen „13. Änderung des Flächennutzungsplans“ und „Bebauungsplan Nr. 28“ werden Futterwerke aller Art (auch Pressfutterwerke) ausgeschlossen. Das beinhaltet auch die Errichtung eines Bau- oder Gartenmarktes.

Geplant ist ein Gewerbegebiet, das eine Fläche von 20.000 Quadratmetern umfasst. Die Planungen sehen dort Gebäude samt Verkaufsraum maximal 200 Quadratmetern vor. Außerdem können bis zu 17 Silos errichtet werden, deren Höhe bis 35 Metern hoch sind.

Eingriff in das Landschaftsbild

Das Planungsbüro sieht allerdings „einen erheblichen Eingriff“ in das Landschaftsbild. Die Frage ist, ob dieses Landschaftsbild „besonders schützenswert ist oder nicht. Der Fachmann kommt zum Ergebnis, dass es sich „nicht erheblich verschlechtert“.

Es sei klar, dass man die hohen Türme von der Straße aus sehen kann. Referent Karsten Ciglasch vom Oldenburger Büro führt an, dass vorhandene Bäume und Hecken und auch der noch zu errichtende Grünsaum die „Sichtbarkeit mildern“. Das Gebiet in der Nähe der Grenze zu Ristedt sei nicht frei von Beeinträchtigungen, nannte er weitere Gründe.

Ciglasch führte als Beispiele Hochspannungsleitungen und Windenergieanlagen an. Außerdem nutze die Landwirtschaft das Areal und die Umgebung intensiv. Es mangele ebenfalls an einer Artenvielfalt.

Anregung zu zweizeiligen Baumreihen

Die Nabu-Vertreterin Ulrike Buck regte an, die Baumreihen im 13.000 Quadratmeter umfassenden Grüngürtel zweizeilig zu setzen. Damit könne man den Lärmschutz verbessern und die Artenvielfalt erhöhen. An diesem Thema sei der Grünplaner Thomas Krause bereits dran, merkte Christian Silberhorn, Stadtplaner der Gemeinde, an.

Er versicherte, dass die Kommune auf eigenem Grund „etwas Vernünftiges“ hinpflanzen werde. Es bleibe nicht bei einer Sorte, sondern bunt gemischte, schnell wachsende Arten sollen in die Erde kommen. Sträucher ergänzen das Ensemble. Mit Stimmen der SPD, CDU, FDP und den Grünen billigte die Politik die Satzungen und fasste Aufstellungsbeschlüsse.

Vorsitzende Katrin Kurtz (SPD) staunte, dass vor der Abstimmung niemand der 60 Zuhörer eine Frage formuliert hatte. „Ich stelle interessiertes Schweigen fest.“

Bürgerbeteiligung sei bemerkenswert

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank Seidel sieht in dem Verfahren ein „Paradebeispiel der Bürgerbeteiligung.“ Einige Kritiker werde man ohnehin nicht überzeugen können, ist sich das Ausschussmitglied sicher.

Laut Seidel hat aber das Büro strukturiert vorgebracht, welche Einwendungen gekommen seien und wie sie in die Planungen eingearbeitet worden sind. Unterm Strich sei eine „gute Lösung“ herausgekommen. Ein Standort an der Bundesstraße 6 in Weyhe ist damit vom Tisch – laut Entwurf rückt GS Agri näher nach Syke ran.