GS Agri hat „kritische Phase“ überstanden

Neubau der Getreideannahme in Melchiorshausen: Bodenplatten erfolgreich gegossen

+ Über mehrere Stunden ist Beton durch die Rohre dieser Pumpe geflossen. Damit gießen die Handwerker die Silofundamente. Foto: GS AGRI / JÜRGEN FOCKE

Weyhe - VON SIGI SCHRITT. Die Genossenschaft GS Agri hält an den Plänen fest, die kommende Ernte in Melchiorshausen anzunehmen. „Es sieht gut aus, dass wir das schaffen. Wir liegen mit unseren Arbeiten am neuen Standort im Zeitplan“, sagt Jürgen Focke auf Anfrage.