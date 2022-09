Ärztlich Willkommen: Neue Paracelsus-Praxis in Weyhe soll medizinische Versorgung verbessern

Von: Gregor Hühne

Teilen

Kooperationspartner: Präsident des SV Werder Bremen Hubertus Hess-Grunewald (v.l.), Professor Reza Akhavan-Sigari, medizinische Fachangestellte Julia Wilkens, Paracelsus-Klinikmanager Josef Jürgens, Bürgermeister Frank Seidel und Melanie Stade, Managementleitung Sportmedizin und Prävention. © Gregor Hühne

In Kirchweyhe ist am Donnerstag die neue Paracelus-Praxis eröffnet worden. Als Pilotprojekt soll so die medizinische Versorgung verbessert werden.

Weyhe – Vor allem im ländlichen Raum gibt es einen sich verschärfenden Ärztemangel und Praxisschließungen. Diesem bundesweiten Trend treten die Paracelsus-Kliniken Bremen im Kirchweyher Ortskern entgegen und haben dort am Donnerstag eine neue Spezialpraxis eröffnet. Bürgermeister Frank Seidel und der Kooperationspartner der Kliniken, der SV Werder Bremen, vertreten durch Klubpräsidenten Hubertus Hess-Grunewald, ließen es sich nicht nehmen, dieses Angebot und die inzwischen hergerichteten Räume der Öffentlichkeit vorzustellen.

Neue Praxis in Weyhe: Außenstelle der Paracelsus-Kliniken im Speckgürtel Bremens

„Es muss nicht mehr alles im Krankenhaus behandelt werden“, sagte Paracelsus-Klinikmanager Josef Jürgens. „Das Ziel ist, alle medizinischen Kompetenzen, die wir in Bremen haben, hier in Weyhe anzubieten.“ Mit der Strategie einer Außenstelle im Speckgürtel des medizinischen Oberzentrums Bremen soll vor allem ein Ziel verfolgt werden, und zwar: „Man geht dahin, wo der Bedarf ist“, erklärt Josef Jürgens das Vorhaben, in die ländliche Region zu expandieren – ein völlig neues Unterfangen für die Paracelsus-Kliniken.

Das Ziel ist, alle medizinischen Kompetenzen, die wir in Bremen haben, hier in Weyhe anzubieten.

Zukünftig bräuchten die Bürgerinnen und Bürger somit nicht mehr weite Wege auf sich nehmen. „Wir haben unsere besten Ärzte hier“, wirbt der Klinikmanager für die Weyher Paracelsus-Praxis. Insgesamt arbeiten nun fünf Ärzte in Rotation am neuen Standort, zwei medizinische Fachangestellte und Empfangspersonal, berichtete Melanie Stade, Paracelsus-Managementleitung Sportmedizin und Prävention.

50 Prozent der Patienten in den Bremer Paracelsus-Kliniken kommen aus dem Umland

Derzeit kämen mehr als 50 Prozent der Patienten in den Bremer Paracelsus-Kliniken aus dem niedersächsischen Umland, umreißt der Werderchef den gesellschaftspolitischen Gedanken hinter dem Vorhaben. „Wir wollen die medizinische Versorgung dorthin bringen, wo die Menschen leben“, sagte Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des SV Werder Bremen. Das sei ein Vorteil für Weyhe und entlaste die Bremer Paracelsus-Kliniken.

Außerdem lobte Hubertus Hess-Grunewald die seit rund drei Jahren gelebte Partnerschaft zwischen dem SV Werder und den Paracelsus-Kliniken. Die sportmedizinische Praxis im Weser Stadion sei dabei „etwas Besonderes und da wurde auch was investiert“, sagte er und nannte beispielsweise das MRT (Magnetresonanztomographie) im Stadion. Die dortigen Paracelsus-Kapazitäten stellten einen hohen Nutzen für Patienten dar – nicht nur für Weder-Spieler, sondern auch für Mitglieder des Breitensports.

Das Logo der neuen Paracelsus-Praxis an der Bahnhofstraße 4 in Weyhe. © Hühne

Klinikmanager Josef Jürgens unterstrich seinerseits die gute Kooperation mit dem Fußballclub sowie der Gemeindeverwaltung in Weyhe. Die ehemalige Bankfiliale an der Bahnhofstraße 4, in der sich die neue Praxis befindet, sei eine Brachfläche gewesen, die nun zu neuem Leben erweckt werde. Dazu habe die Kliniken-Gesellschaft „einen sechsstelligen Betrag“ in Weyhe investiert, so Josef Jürgens.

Als Problem im Vorfeld stellte sich laut dem Klinikmanager die Suche in Weyhe nach einem geeigneten Mietobjekt heraus. Später habe man lange auf die kassenärztliche Genehmigung der Praxis warten müssen. Seit rund einem Jahr seien die Praxisräume bereits angemietet. Nach jedem verstrichenen Mietmonat ohne Einnahmen blutete sein Herz, scherzt Josef Jürgens, der sich deshalb umso mehr freut, dass der medizinische Betrieb im September startet.

Wie schwierig es ist, Räume in der Boom-Region Weyhe zu finden, bestätigte auch Bürgermeister Frank Seidel. Umso mehr begrüßt er, dass die Paracelsus-Kliniken nach Weyhe expandieren und den einhergehenden Gewinn an Lebensqualität für die Bürger. „Die ärztliche Versorgung und Medizin ist nicht nur für Weyhe, sondern auch für die Umgebung von Bedeutung“, unterstrich Seidel. Für die Zukunft hofft der Bürgermeister auf „viele – oder lieber wenige? – Kunden“, zwinkert er.