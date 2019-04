Äpfel, Birnen, Quitten und Kirschen: Naschen erlaubt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Das Mühlenkamp-Gelände soll sich weiter zu einem Park entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Gemeinde in den vergangenen Monaten kräftig in die biologische Vielfalt investiert. Die Arbeiten sind vorläufig abgeschlossen, so Grünplaner Thomas Krause. Der Rathaus-Mitarbeiter berichtet, was die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten Jürgen Bührmann vom Büro „ProPlan“ aus Blender und den Firmen Haschke (Weyhe) sowie Rengstorf (Dörverden) umgesetzt hat.

Erholungssuchende, die nach längerer Zeit das Gelände wieder aufsuchen, werden viele Veränderungen bemerken. So haben Landschafts- und Gartenbauer unter anderem an unterschiedlichen Stellen 144 Bäume in Hochstammqualität gepflanzt. „Davon sind 59 Obstbäume“, so Jürgen Bührmann. Die Bäume befinden sich zum Beispiel entlang des asphaltierten Wegs, der den Parkplatz mit den Altglas-Containern und dem Hombach verbindet. Wer die Obstbaumreihe beim Steilhang des künstlich erschaffenen Hügels passiert und kurz vor dem Hombach das Erholungsgelände betritt, der schlendert auf einem großzügig befestigten Weg entlang und findet sich aber auch mitten in einer Streuobstwiese wieder. Bührmann und Krause hoffen auf einen feuchten Sommer, zumal die jungen Bäume, Äpfel, Birnen, Quitten und Kirschen viel Wasser benötigen. Wenn diese Bäume einmal Früchte tragen, dürfe jedermann das Obst ernten. Die Experten sprechen in diesem Zusammenhang von Begriffen wie „Public Gardening“ oder von der „Essbaren Stadt“. Naschen ist also nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht, so Bührmann.

+ Der Mühlenkamp-Park bietet Besuchern eine völlig neue Optik. Sie haben unter anderem die Möglichkeit, die Aussicht von einem Steg zu genießen.

„Wichtiges Anliegen bei der Umgestaltung des Mühlenkamp-Geländes war, neue Aus- und Einblicke zu ermöglichen“, so Steffen Nadrowski. Zu diesem Zweck sei die „Rahmenpflanzung an vielen Stellen ausgelichtet worden, um eine sonnendurchflutete Wegeführung und viele Sichtbeziehungen zu entwickeln“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter auf Anfrage. In diesen Leitgedanken passe auch der neue Steg, der in die Wasserfläche hineinragt. „Er soll dazu dienen, mal einen Schritt in Richtung Wasser zu wagen, um von dort das Mühlenkamp-Gelände zu betrachten, Lebewesen am und im Wasser besser beobachten zu können oder auch nur zu verweilen und den Ausblick zu genießen.“

Wer noch den alten und rissigen Asphaltpfad in Erinnerung hat, sollte jetzt den parkähnlichen und verbreiterten Weg entlang des Nordufers ausprobieren, gibt Thomas Krause einen Tipp. Im Vergleich zu früher sei ein Spaziergang wie ein Erlebnis. Pärchen haben bereits die ebenfalls neuen Bänke, die einen Ausblick über den See gewähren, für sich entdeckt.

Zum Projekt gehören außerdem die Aufweitung des Hombachs und das Anlegen einer Mäanderschleife (wir berichteten), die Aussaat von insektenfreundlichen Gräsern, die Installation neuer Brückengeländer sowie das Anlegen einer Uferfläche aus Sand. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Grünplaner Thomas Krause auf rund 320 000 Euro, wobei die Europäische Union das Projekt bislang mit rund 170 000 Euro gefördert hat.

Das Gelände hat weiteres Entwicklungspotenzial: Die Verwaltung möchte Klettermöglichkeiten anbieten. Um diesen Wunsch zu verwirklichen, soll ein neues Förderprogramm angezapft werden.