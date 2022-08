ADFC: Sorgenkinder sind nicht Radfahrer, sondern Kreuzungen

Von: Anke Seidel

Holger Opitz ist Radfahrer mit Leib und Seele. 8 000 Kilometer legt der Vize-Kreisvorsitzende des ADFC pro Jahr zurück. © Anke Seidel

Landkreis und Verkehrswacht klagten kürzlich über Radfahrer als „Sorgenkinder“. Im Interview antwortet darauf Holger Opitz, ADFC-Vize-Kreisvorsitzender.

Die Zahl der Radfahrer wächst rasant – und polarisiert: Fahrer auf vier und zwei Rädern haben ihre eigene Philosophie, wie erbittert geführte Diskussionen zeigen. Als Vize-Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) kennt Holger Opitz die Lage. Wo Gefahren lauern und ob Radfahrer wirklich so schlimm sind wie oft beklagt, darüber spricht er im Interview. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Radfahrer – die neuen Sorgenkinder: Herr Opitz, sieht der ADFC das genauso wie Polizei, Landkreis und Straßenverkehrswacht?

Nein. Das ist natürlich nicht so, das ist übertrieben. Mit Radfahrern ist es wie mit allen anderen auch: Sorgenkinder gibt es in der ganzen Gesellschaft. Auch bei Autofahrern, Motorradfahrern, Partygästen und in der Verwandtschaft – also auch bei Radlern. Aber manchmal ist man geneigt, das auch zu überhöhen. Und greift sich deshalb die Spitze des Eisbergs der anderen heraus. Dann heißt es: Radfahrer fahren immer bei Rot über die Ampel, Autofahrer fahren Radler immer über den Haufen – und Schwiegermütter sind immer doof. Das ist in dieser Verkürzung selbstverständlich falsch.

Also trifft das Bild der Sorgenkinder nicht zu?

Zutreffend ist natürlich, dass es bestimmte Auffälligkeiten gibt. Beim Unfallgeschehen ist es so, dass Radfahrer eher von abbiegenden Autos umgefahren werden. Das bringen die Sichtverhältnisse an Kreuzungen und Einmündungen mit sich. Dann sind Radfahrer natürlich nicht die Sorgenkinder, sondern die Opfer. Aus meiner Sicht müssen wir nicht über die Radfahrer reden, gerade was das Unfallgeschehen betrifft, sondern über die Ausgestaltung der Radfahrverkehrsanlagen, insbesondere der Kreuzungen und Einmündungen. Zum Beispiel an der B 6 in Syke-Barrien, wo relativ viele Unfälle mit Radfahrern geschehen und wo nicht mal die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Das sind die eigentlichen Sorgenkinder!

Disziplinlose Radfahrer, die andere gefährden: Wie oft kommt das vor?

Die Gesamtheit der Radfahrer ist nicht anders als die Gesamtheit der Autofahrer. Wer mit dem Auto auf der Autobahn den Blinker nach links setzt und bis fünf Zentimeter auf die Stoßstange des Vordermanns fährt, verhält sich als Radfahrer nicht besser. Menschliches Verhalten ändert sich nicht. Man wird nicht dadurch ein guter Mensch, indem man Fahrrad fährt. Gerade deshalb ist es erfahrungsgemäß so, dass sich die Mehrheit der Autofahrer als auch die überwiegende Zahl der Radfahrer vernünftig verhalten. Und dass es keines Feindbildes bedarf.

Von Pedelecs gehen offenbar besondere Gefahren aus, wie die Unfallzahlen zeigen. Sollten neue Pedelec-Fahrer nicht zwingend einen Einführungskurs besuchen müssen?

Die Unfallzahlen sind mit Vorsicht zu interpretieren. Sie sind auf jeden Fall kein Indiz für besondere Gefahren des Pedelec-Fahrens. Denn es ist ja so, dass viele Menschen das „Bio“-Fahrrad gegen ein Pedelec ausgetauscht haben. Also verunglücken auch mehr Leute nun mit dem Pedelec anstatt mit dem „Bio“-Fahrrad. Außerdem fahren die meisten Menschen mit dem Pedelec mehr Kilometer als mit dem normalen Rad. Auch dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, in einen Unfall verwickelt zu werden. Von daher ist die Unfallstatistik zuerst erst mal kein Hinweis auf spezielle Pedelec-Gefahren.

Also alles in Ordnung?

Eine andere Sache sollte beachtet werden: Und zwar werden Pedelecs auch von Menschen gekauft, die zuvor lange Zeit nicht mit dem Fahrrad gefahren waren – und es deshalb nicht gewohnt sind, mit 25 km/h auf dem Fahrradweg an eine Kreuzung heranzufahren und nötigenfalls eine Vollbremsung zu machen, weil plötzlich ein Auto aus der Seitenstraße herausfährt. Wenn jemand im Alter von 60 Jahren auf das Pedelec steigt, ohne damit Übung zu haben, dann wird er das Bremsmanöver nicht meistern können. Das sind dann die Unfälle, die das Pedelec in Verruf bringen. Hingegen haben die routinierten Alltagsradfahrer überhaupt kein Problem, mit dem Pedelec klarzukommen – weil sie wissen, wo man als Radfahrer bremsbereit sein muss, und weil sie die Fahrtechnik beherrschen. Beim Pedelec ist die Fahrtechnik kaum anders als beim schnellen „Bio“-Rad.

Der ADFC mahnt immer wieder für Radfahrer gefährliche Bereiche an. Welche müssten Ihrer Meinung nach baulich sofort verbessert werden im Landkreis?

Was sehr dringend ist: die Überprüfung und Umsetzung der Radverkehrswegeführung, der sogenannten Radwegefurten, im Zuge der Radwege an Vorfahrtsstraßen. Denn durch die Furten wird dem wartepflichtigen Autofahrer auf der Nebenstraße signalisiert: Dort ist ein Radweg, dort muss ich ganz besonders vorsichtig an die Vorfahrtsstraße heranfahren, dort könnten Radfahrer kommen. Der Unterhaltungszustand dieser Markierungen ist unterschiedlich. Mal sind die Kommunen zuständig, mal der Kreis und mal das Land. Aber immer sind die Behörden insgesamt verpflichtet, sich darum zu kümmern. Der ADFC hat begonnen, die Ausbesserung der Furten wirklich mit Nachdruck zu fordern. Wir haben gerade wieder eine Klage eingereicht wegen der Furten an der B 6 in Barrien. Das ist ein Musterverfahren, von dem wir uns Durchsetzbarkeit auch in anderen Fällen erhoffen.

Sie haben als ADFC-Vize-Kreisvorsitzender schon Rechtsverfahren gegen den Landkreis angestrengt. Wie viele und mit welchem Erfolg?

Ich habe ungefähr 15 Rechtsstreitigkeiten in den letzten 20 Jahren mit dem Landkreis geführt – nahezu ausnahmslos erfolgreich. Der erste Fall war besonders erfolgreich, weil von bundesweitem Interesse. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte damals die Verbindlichkeit der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung festgestellt. Das war in soweit neu, als die Behörden bis dahin ganz gerne nach Gutsherrenart entschieden haben. Bei einem anderen wichtigen Verfahren handelte es sich um das Erfordernis von Querungsstellen. So haben wir zum Beispiel durchgesetzt, dass am Ende beziehungsweise am Anfang von linken Radwegen die sicheren Querungshilfen auch tatsächlich gebaut werden – und seit den dazu geführten drei Verfahren richtet sich der Landkreis auch danach.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich möchte bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass die Zusammenarbeit mit den Landkreis-Fachdiensten Bauordnung und Städtebau/Umwelt und Straße sowie der planenden Abteilung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sehr gut ist. Beim Landkreis ist aufgrund meiner ständigen Initiativen, durch persönliche Veränderungen und wahrscheinlich auch politische Vorgaben mittlerweile mehr Geld und mehr Wille dafür vorhanden, die Radwege zu unterhalten und zu sanieren. Wir haben die Situation, dass innerhalb von 12 bis 18 Monaten so viele Radwege-Kilometer saniert worden sind wie in den zehn Jahren davor. Das muss man anerkennen – und hoffen, dass es so bleibt!