Den Weg zum Wieltsee mit dem Rad ausprobieren

Weyhe – Die Ampelanlage an der Sudweyher/Rieder Straße ist jetzt in Betrieb. Holger Opitz aus Weyhe, stellvertretender Vorsitzender des ADFC-Kreisverbandes, begrüßt die Anlage. Gegen einen Kreisel, den Teile der Politik an dieser Stelle zunächst statt einer Ampelanlage favorisiert hatten, habe sich der Allgemeine Deutsche Fahrradclub erfolgreich gewehrt, sagt Opitz auf Anfrage dieser Zeitung.

Mit der Inbetriebnahme der Ampel falle eines weg: die Ausrede, das Naherholungsgebiet Wieltsee wegen mangelnder Sicherheit nicht mit dem Rad erreichen zu können. Das dazugehörige Argument lautete, man müsse von Sudweyhe kommend eine stark befahrene Landesstraße überqueren. Auf der Rieder Straße seien täglich 9 000 Fahrzeuge unterwegs, auf der Sudweyher Straße 5 000, so Opitz. Er hofft, dass ab sofort möglichst viele Weyher die neue Querungshilfe auf dem Rad ausprobieren und vom Auto aufs Rad umsteigen, um an den Wieltsee zu kommen.

Auch für Autofahrer sei die neue Anlage kein Hindernis, denn die modernen Schaltgeräte, die jetzt eingebaut werden, behindern den Verkehrsfluss nicht, sagt der Verkehrsexperte.

Die Ampeln seien mit optischen oder Wärmebildsensoren ausgestattet. So werde beispielsweise die Linksabbiegerspur aus Richtung Riede nur dann freigegeben, wenn dort tatsächlich jemand stehe. Die Ampelanlage sei nicht wegen der Radfahrer installiert worden, betont Holger Opitz. Denn einen Unfallschwerpunkt mit Radfahrern gebe es dort nicht. Die Ampel stehe dort, weil dort Autos aufeinander prallen.

Aus einer Pressemitteilung der Gemeinde Weyhe:

Intensiv ist politisch darüber diskutiert worden, wie die potenzielle Gefahrenstelle an der Kreuzung Rieder Straße (L331)/Sudweyher Straße (K118)/Wieltdamm entschärft werden kann. Nun wird das Ergebnis dieser Beratungen umgesetzt: Der viel befahrene Knotenpunkt in Sudweyhe, von der Verkehrsunfallkommission als Unfallschwerpunkt ausgemacht, bekommt in Kürze eine Ampel, mit der die bisher geltende Vorfahrtsregelung für Verkehr in Richtung Bremen bzw. Ahausen abgelöst wird.

Die Arbeiten werden zudem gleich mit genutzt, um die Situation für Fußgängerinnen und Fußgänger bzw. insbesondere Radfahrerinnen und Radfahrer in diesem Bereich zu verbessern. Sie erhalten durch eine eigene Ampel eine gesicherte Überleitung auf die Fahrbahn. Radverkehr, der aus dem Wieltdamm kommend die Kreuzung queren möchte, kann dies fortan über eine neue signalisierte Furt am östlichen Ast der Rieder Straße. Zu dieser Überquerungsmöglichkeit führt künftig ein neuer Weg, den die Gemeinde Weyhe schaffen will, um die Erreichbarkeit des Wieltsees noch radverkehrsfreundlicher zu gestalten.