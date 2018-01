Süße Kunstwerke in der Sudweyher Mühle

Adelheid Schönborn backt Springerle

+ © Ehlers Adelheid Schönborn stellt ab Samstag Springerle und Modeln in der Wassermühle Sudweyhe aus. © Ehlers

Sudweyhe - Von Katharina Schmidt. Wenn Adelheid Schönborn backt, ist das Endprodukt oft viel zu schön, um es aufzuessen. Die 81-Jährige fertigt Springerle. Dabei handelt es sich um traditionelles, vor allem in Süddeutschland bekanntes Festtagsgebäck. Und weil Schönborns Springerle so kunstvoll sind, landen ihre jüngsten Werke nicht auf Tellern oder in Keksdosen, sondern in Vitrinen in der Wassermühle Sudweyhe.