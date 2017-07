Abschied von den alten Marktplatz-Bänken

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Jahrelang haben sie treu ihre Dienste in der guten Stube der Wesergemeinde geleistet. Vor etwa 24 Monaten wurden sie sogar aufgemöbelt, in wenigen Tagen mustert die Gemeinde sie dort aus. Die Rede ist von Bänken, die um die Marktplatzfläche verteilt sind. Insgesamt gibt es zwölf. Eine Sitzgelegenheit haben die Mitarbeiter der Garten- und Landschaftsbaufirma Schumacher & Wellbrock aus Oyten bereits abgebaut und in der Nähe, innerhalb ihrer Umzäunung, zwischengelagert.

Im Rahmen der Marktplatzverschönerung (wir berichteten mehrfach) sollen nicht nur die Bänke, sondern auch gleich die Bäume ausgetauscht werden.

Die Arbeiten liegen im Zeitplan, versicherte am Dienstag das Unternehmen. Die Geschäftsleitung sei zuversichtlich, dass die Baustelle bis zum Street-Food-Event am Monatsende abgebaut wird. Ob bis dahin auch die Bänke gegen Modelle mit einer klareren Linienführung ausgetauscht werden, vermochte Wolfgang Wellbrock nicht bestätigen. Die Möbel für den Außenbereich seien zwar vor längerer Zeit bestellt worden, doch ob sie rechtzeitig eintreffen, um sie an die zugedachte Stelle zu setzen, wisse er nicht. „Das hängt vom Lieferanten ab.“

Insgesamt will das Unternehmen elf Sitzgelegenheit montieren.

+ Diese Rundbänke werden vor dem Geschäft Schüttert aufgestellt, kündigt Ina Pundsack-Bleith an. © Gemeinde

Wie die Bürgermeister-Stellvertreterin Ina Pundsack-Bleith auf Anfrage berichtete, werden Rundbänke in der Nähe des Eingangs von Schüttert gesetzt. Die geraden Sitzgelegenheiten sollen an den anderen Standorten montiert werden. Einige Modelle werden mit Lehnen versehen. Was passiert mit den alten Bänken? Die Gemeinde will sie nicht auf dem Lagerplatz des Bauhofs lagern, bis das Metall korrodiert ist.

+ Bänke mit einer geraden Linienführung werden um den Marktplatz herum gesetzt. Einige bekommen Lehnen. © Gemeinde

Sie sollen an anderen Stellen im Gemeindegebiet entweder marode Sitzgelegenheiten ersetzen oder aber bestimmte Plätze und Straßenzüge aufwerten. Die Erste Gemeinderätin nennt Beispiele. Der zuständige Fachbereich möchte in Melchiorshausen ein Plätzchen zum Ausruhen ebenso schaffen, wie an der Straße „In der Grämme“ in Leeste und in Kirchweyhe in einem kleinen Park an der Straße „Im grünen Eck“. An der Drosselstraße in Lahausen und an der Dudenstraße gebe es weitere geeignete Stellen, an denen sich Bürger bei einem Spaziergang ausruhen dürfen.

Wie die Bänke werden auch die Mülleimer abmontiert und gegen sechs andere ersetzt, kündigt Wolfgang Wellbrock an. Ein Architekturbüro hatte das Design der Mülleimer ausgesucht. Die runden Behälter kommen natürlich zu den schönen Bänken, kündigt Ina Pundsack-Bleith an.