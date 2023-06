Traumnote 1,0 für Anna Marquardsen und Bianca Neumann

Von: Sigi Schritt

Die Abiturienten der KGS Leeste. Das Foto zeigt den Jahrgang 2023. © Sigi Schritt

An der KGS Leeste haben 53 Oberstufenschüler ihr Ticket zum Studium an den Hochschulen gelöst.

Weyhe - Die KGS Leeste hat gestern Abend im Rahmen einer Feierstunde 53 Abiturienten entlassen. Die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs erreichten einen Notendurchschnitt von 2,33. Die besten Ergebnisse erzielten Anna Marquardsen und Bianca Neumann. Sie haben beide die Traumnote 1,0 auf ihrem Zeugnis.

Schulleiter Michael Krutschke rief den Abiturienten zu: „Ihr habt Kraft, die Welt mit euren eigenen Wünschen und Zielen zu erfüllen.“ Sie haben ihre Reifezeugnisse bekommen: Hanne Altan, Aleyna Apaydin, Pia Arnhold, Enna Behning, Jan Behrens-Lübkemann, Paul Beimel, Kara Bekedorf, Emin Ben Alaya, Elsa Berisha, Janne Best, Marius Bode, Mick Böhler, Sabrina Böttner, Antonia Borgwardt, Vivian Braun, Alena Dittrich Florian Ehlers, Lina Engelmann, Luca Große Lackmann, Nele Karolina Guder, Lea Halverscheidt, Nina Hurdalek, Paul Köhler Lucy Krüger, Luca Jaroslav Krupar, Jana Landwehr, Tino Lehmkuhl, Sarah Lembcke, Leonie Linke, Anna Marquardsen, Florian Menner, Katharina Moormann, Delfina Sara Mozejko, Bjarne Nagel, Leyla Nasrallah, Bianca Neumann, Stefanie Nienaber, Sarah Poppe, Ida Richartz, Finja Rimek, Jette Rolfs, Daria Roselius, Finia Schaper, Nelli Schellenberg, Theresa Linda Schiller, Jacqueline Schmidt, Siska Schollmaier, Jonas Schreck, Lia Marie Schumacher, Merle Senkbeil, Muriel Senkbeil, Keno Otis Ting, Lea Träder, Oliver Tschirschnitz, Louisa Volland, Juliane Winkler, Arne Wolter, Dustin Wolter und Maximilian Zado.

Das schreibt die Schule auf ihrer Homepage über sich:

Die KGS Leeste versteht sich als eine Schule für alle Kinder in der Gemeinde. Die Vielfältigkeit der Gesellschaft spiegelt sich in der Schülerschaft wider und bietet die Chance des gemeinsamen Lernens.

Alle Abschlüsse, der Hauptschulabschluss der Förderschule, der Hauptschulabschluss, der Hauptschulabschluss Sek I, der Realschulabschluss und der erweiterte Realschulabschluss sind zu erreichen wie auch das Abitur nach 13 Jahren. Für jedes Kind, das im Jahrgang 5 eingeschult wird, ist das Erreichen jedes dieser Abschlüsse möglich. Als Schule haben wir die Aufgabe, die schulische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen so zu fördern, dass für jede Schülerin und jeden Schüler der bestmögliche Abschluss möglich wird.

Damit die Schülerinnen und Schüler eine den je bestmöglichen Abschluss erreichen können, organisieren wir die Lernwege so, dass die Zuordnung zu einem Schulzweig erst im Jahrgang sieben erfolgt und in den Jahrgängen 5 – 9 eine tatsächliche Durchlässigkeit zwischen den Schulzweigen umgesetzt wird.

Derzeit werden alle Schülerinnen und Schüler in dem Jahrgang fünf, der Eingangsstufe, in allen Fächern auf vier Niveaus gemeinsam mit dem Grundsatz der Binnendifferenzierung unterrichtet. Im Jahrgang sechs erfolgt eine äußere Differenzierung in Mathematik und Englisch auf zwei Niveaus, alle anderen Fächer werden weiterhin binnendifferenziert auf vier Niveaus.

Ab dem Jahrgang 7 werden zwei Schulzweige geführt, der Gymnasialzweig und der zusammengeführte Haupt- und Realschulzweig.