Achtlos abgestellte Spenden machen dem Weyher Umsonstladen Arbeit

Von: Dierck Wittenberg

Hinter grünen Gittern: Um das Abstellen von Spenden zu unterbinden, hat die Gemeinde ein Tor errichtet. Inzwischen sammeln sich die Kartons und Tüten am Zaun. © Wittenberg

Der Umsonstladen im Weyher Louise-Ebert-Zentrum nimmt gerne Spenden entgegen – zu den vorgesehenen Zeiten. Achtlos abgestellte Spenden und illegale Müllentsorgung sind ein Problem für die Ehrenamtlichen. Auch ein Tor an der Hofeinfahrt hat dem bisher keinen Riegel vorgeschoben.

Weyhe – Im Umsonstladen im Louise-Ebert-Zentrum kann sich jeder für einen symbolischen Euro mit Kleidung und Haushaltsgegenständen versorgen. Das Angebot richtet sich auch, aber nicht nur an Menschen mit schmalem Geldbeutel wie Asylsuchende. Zugleich soll unnötiges Wegwerfen verhindert werden – auf dass Müll vermieden wird und Dinge neu wertgeschätzt werden. Dafür ist der Laden auf Spenden angewiesen. Allerdings haben sich dort zuletzt Probleme gezeigt, die von unsachgemäß abgegebenen Spenden bis hin zu illegaler Müllentsorgung reichen.

Probleme gibt es nicht immer, aber häufig genug, dass sie den Freiwilligen die Arbeit erschweren. Darauf möchten Ursel Schupmann aus dem Team der Ehrenamtlichen und Christina Scheele, die als Gleichstellungsbeauftragte für das Frauenzentrum (Louise-Ebert-Zentrum) zuständig ist, nun bei einem Pressetermin und in einer Mitteilung aufmerksam machen.

In 95 Prozent der Fälle klappen die Spendenübergaben laut Scheele problemlos. Dass sie sich mit Blick auf die übrigen fünf Prozent an die Öffentlichkeit gewendet hat, hat mit der Jahreszeit zu tun. „Wir merken in der Sommerzeit, dass viele die Zeit nutzen, um auszusortieren“, sagte Scheele. Den Umsonstladen erreichten viele Anfragen, ob er eine Sommerpause einlege. Das sei nicht der Fall. Gut erhaltene Sachen nimmt das aus zehn bis 15 Frauen bestehende Team auch in den Sommermonaten gerne entgegen – zu den Annahmeterminen dienstagvormittags und mittwochnachmittags (siehe Öffnungszeiten-Info am Ende).

Vielleicht gut gemeint: Abgestellter Beutel mit Spenden unter dem entsprechenden Verbotsschild. © Gemeinde Weyhe

Schupmann und Scheele rufen mögliche Spender deshalb erneut dazu auf, sich an diese Zeiten zu halten. Sonst drohe, in Scheeles Worten, „Sommer, Sonne, Spendenfrust“. Schupmann wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Aber wir bitten alle, so fair zu sein, uns unser freiwilliges Engagement nicht unnötig zu erschweren.“

Einen Maßstab für die Unterscheidung von Müll und Spende gab Scheele auch an die Hand: „Sind die Sachen noch so in Ordnung, dass man sie einer Freundin anbieten würde?“ Der Pressemitteilung zufolge nimmt das Team gut erhaltene Haushaltsgegenstände an, Spielzeug, Handtücher und Bettwäsche, Töpfe und Geschirr, kleine Elektrogeräte, Bücher, Dekorationsgegenstände sowie Kleidung.

Als negatives Beispiel aus jüngster Zeit nannte Ursel Schupmann einen „Riesenkarton mit Aktenordnern“, den die Vorbesitzer einfach über das Tor gehoben hatten, um ihn dem Umsonstladen zukommen zu lassen. „Wir machen die Arbeit wirklich gerne, aber über so was ärgern wir uns“, sagte Schupmann. Apropos Tor: Das grüne Gittertor vor der Einfahrt hat die Gemeinde erst vor wenigen Wochen vor dem Louise-Ebert-Zentrum errichten lassen. Auf Bitten des Umsonstladens – um das Abstellen von Spenden auf dem Hof zu unterbinden. Was schade sei, denn das (auch von anderen Gruppen genutzte) Haus wirke nicht mehr so einladend, bedauert Scheele die Errichtung des Tores. Es gibt Hinweisschilder zum Abstellen von Spenden auf dem Hof, ein offizielles Schild am Tor soll in Kürze folgen. Inzwischen würden Gegenstände einfach am Zaun abgelegt.

Auch eigentlich brauchbare Spenden werden laut Scheele und Schupmann in Tüten oder Kartons dagelassen. Bei einem Großteil sei das sicherlich gut gemeint. „Aber wenn es dann eine Stunde regnet, sind die Sachen nicht mehr gut“, betont Scheele. Und wie aus der Mitteilung hervorgeht, finden Kleiderspenden, die auf dem Grundstück geparkt werden, dort vierbeinige Freunde: „Wenn Nachbars Kater sie inspiziert oder ein Marder sie durchwühlt hat, sind die Gegenstände nicht mehr zu gebrauchen.“ Wenn die Spenden einmal in Mitleidenschaft gezogen wurden, sind sie häufig ein Fall für den Müll – was dem Gedanken des Umsonstladens widerspricht. „Die Ehrenamtlichen haben nicht die Ressourcen, das zu trocknen und aufzubereiten“, unterstreicht Scheele. Neben dem Aufwand folgten aus der Entsorgung auch Kosten. Hinzu komme, dass abgestellte Gegenstände und Kisten offenbar zur Nachahmung beziehungsweise illegalen Rest- oder Sperrmüll-Entsorgung animierten.

Öffnungszeiten

Zum Stöbern hat der Umsonstladen im Louise-Ebert-Zentrum, Im Bruch 17 (gegenüber Autohaus Brandt), immer mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr (Nummernvergabe ab 14.45 Uhr) geöffnet. Da die Regale aufgefüllt werden, lohne sich auch ein Besuch nach dem ersten Ansturm. Spendenannahme ist immer dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr.