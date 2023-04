Beliebtes Volksfest vor dem Aus?

Von: Sigi Schritt

Eröffnete einst das Volksfest mit einem Fass-Anstich: Andreas Bovenschulte, jetzt Senatspräsident in Bremen, damals noch Weyher Bürgermeister. © Sigi Schritt

Das beliebte dreitägige Volksfest „Weyhe Total“, das im September pro Großveranstaltung bis zu 6000 Besucher in die gute Stube der Wesergemeinde lockte, fällt aus. Ein Neustart nach Corona ist ungewiss. Zu den Gründen äußerte sich der langjährige Organisator Heinz-Hermann Kuhlmann.

Weyhe – Die beliebte Traditionsveranstaltung Weyhe Total fällt in diesem Jahr aus. Das hat gestern Heinz-Hermann Kuhlmann vom Marktplatzverein auf Anfrage bestätigt. Es sei sogar völlig offen, ob das größte Volksfest der Wesergemeinde überhaupt jemals wieder stattfinden wird. Möglicherweise könnte daher mit der Absage sogar das endgültige Aus besiegelt sein.

Wie Heinz-Hermann Kuhlmann auf Anfrage weiter mitteilte, werde er für die Organisation einer solchen Großveranstaltung nicht mehr zur Verfügung stehen. Zur Erinnerung: Pro Veranstaltung seien bis zu 6000 Besucher gekommen.

Es gebe eine ganze Reihe von Gründen, die zur Absage geführt hätten, so Heinz-Hermann Kuhlmann: Schon immer sei es ein Kraftakt gewesen, ein dreitägiges Volksfest auf die Beine zu stellen, zuletzt bei der 21. Auflage im Jahr 2019. Das bekannte und bewährte Konzept: Live-Auftritte von großartigen Coverbands am Freitag. Am Samstagabend standen stets Party-Bands wie Zack Zillies im Mittelpunkt, die dem Publikum einen Mix aus Rock, Pop und Schlager präsentierten und das Zelt zum Kochen brachten.

Kuhlmann hatte dabei immer ein gutes Gespür für Gruppen, die beim Publikum punkten konnten. In der guten Stube der Wesergemeinde standen zum Beispiel die Abba Fever Tribute Formation, Bosstime mit Bruce-Springsteen-Klassikern oder Bouce, eine Jon-Bon-Jovi-Tributband und Dire Strats, eine Coverband der berühmten Dire Straits, auf der Bühne.

Drumherum gab es alles, was ein Volksfest braucht: ein Karussell und zahlreiche Verpflegungsstände. Der dritte Tag, der Sonntag, stand ganz im Zeichen der Familie. Der Tag begann mit einem Familiengottesdienst. Weyher Gruppen zeigten ihr Repertoire und brachten auch ihre Fans mit.

Andreas Bovenschulte in einem Karussell beim Volksfest „Weyhe Total“. © Archivfoto: Sigi Schritt

Das alles will organisiert sein, und mit Blick auf das Alter will sich Heinz-Hermann Kuhlmann zwei Monate vor seinem 74. Geburtstag anderen Dingen widmen.

Weitere Gründe für einen Neustart nach der Corona-Pandemie? Der Aufwand sei zu groß, sagt Kuhlmann. So müsste das Veranstaltungsgelände auf dem Marktplatz eingezäunt werden. Außerdem hätte es immer wieder Beschwerden von Anwohnern gegeben. Und Heinz-Hermann Kuhlmann will wahrgenommen haben, dass auch Schausteller keine Lust mehr hätten, die Veranstaltung zu begleiten. Und das nicht ohne Grund. „Das Geld sitzt nicht mehr locker“, sagt Kuhlmann. „Außerdem springen Sponsoren ab“, so der 73-Jährige.

Aus seiner Sicht sei dieses Volksfest längst keine Veranstaltung mit Alleinstellungsmerkmal mehr. Summer in the City sei beispielsweise eine Veranstaltungsreihe, die ebenfalls als Publikumsmagnet wirke. Und auch das Weyher Theater mit seiner Freilichtbühne auf dem Marktplatz locke im August wieder Menschenmassen in die gute Stube von Weyhe.

Als die Gäste von Weyhe Total das letzte Mal tanzten und sich amüsierten, gab es weder einen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit blutigen Auseinandersetzungen noch eine Energiekrise. Auch das müsste bei der Absage von Weyhe Total berücksichtigt werden. Auswirkungen auf den Weihnachtsmarkt habe diese jüngste Entscheidung des Marktvereins aber nicht. „Den Weihnachtsmarkt gibt es weiterhin“, bestätigt der langjährige Organisator von Weyhe Total. Und auch am Frühjahrs- und Herbstmarkt werde sich der Verein beteiligen.

Der Weyher Gewerbering zollt Heinz-Hermann Kuhlmann großen Respekt. „Über 20 Jahre war Weyhe Total hier das Highlight“, sagt Markus Pick vom Vorstand des Gewerberings. „Insgesamt bedauern wir das sehr“, so Pick. Das Volksfest habe weit über die Grenzen Weyhes hinaus gewirkt und für die Wesergemeinde geworben. Die Besucher erlebten, welche Möglichkeiten Weyhe zur Freizeitgestaltung, aber auch zum Einkaufen in den zahlreichen Fachgeschäften bietet.

Könnte der Weyher Gewerbering eine solche Veranstaltung stemmen, wie es Heinz-Hermann Kuhlmann in den vergangenen Jahren getan hat? Markus Pick winkt ab. Heinz-Hermann Kuhlmann, Geschäftsführer des Weyher Theaters, sei ein „Macher“ gewesen. Das Engagement, das er für dieses Volksfest aufgebracht habe, sei zu 95 Prozent auf seine Person fixiert gewesen, so Pick. „Das muss man ihm hoch anrechnen. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Gewerbevereins könnten das in dieser Form nicht leisten. Das Hauptaugenmerk der WG liege nach wie vor auf der Organisation des Herbst- und Frühjahrsmarktes.

Weyhe Total stand für Coverbands, die stets beim Publikum punkteten. © Sigi Schritt