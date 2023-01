75 Jahre Weyher Schwimmverein: Wilfried Meyer arbeitet an neuer Chronik

Von: Sigi Schritt

Teilen

Gemeindearchivar Wilfried Meyer mit zahlreichen Geschichtsbänden über Weyhe: Für ein neues Buch oder eine Broschüre über das Schwimmwesen in der Wesergemeinde sucht er Material zusammen. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Der Weyher Schwimmverein feiert in diesem Jahr 75-jähriges Bestehen. Ehrenvorsitzender Wilfried Meyer arbeitet an neuer Chronik.

Weyhe – Der Weyher Schwimmverein feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass arbeitet Wilfried Meyer an einer Chronik. Der 80-Jährige hat einen besonderen Blick auf den Verein. Meyer war selbst langjähriger Vorsitzender dieses Vereins. Jetzt ist er einer von drei Ehrenvorsitzenden und will bis zu einer Feier im August die Vereinschronik als Broschüre oder Buch herausbringen. „Eine Festschrift ist oftmals die einzige Quelle für die Vereinsgeschichte.“

Eisenbahner und Kaufleute betrieben nach dem Ersten Weltkrieg ein Schwimmbad am Kirchweyher See

Der Melchiorshauser möchte für sein neues Werk aber nicht gleich mit der Gründung des Vereins und dem damit verbundenen Antrag an die damalige britische Militärregierung anfangen, sagt er.

Das Jubiläum hänge mit dem organisierten Schwimmsport zusammen Und der sei in den Weyher Vorläufergemeinden Kirchweyhe, Sudweyhe und Leeste viel eher betrieben worden als ab 1948. „Es gab in der Region viele begeisterte Schwimmer.“ Überall dort, wo das Wasser eine gewisse Tiefe hatte, badeten laut Meyer die Menschen: im Hombach, in der Leester Marsch an einer Stauanlage des Mühlbachs, an der Hache und in jedem Tümpel, jedem Schlatt.

Nach dem Ersten Weltkrieg schlossen sich Wasserfans, hauptsächlich Eisenbahner und Kaufleute, zusammen, um am Kirchweyher See ein Schwimmbad zu errichten, erinnert Meyer. „Der See hatte damals zwei Meter Tiefe.“ Nach wie vor wurde er von der Hache, dem Süstedter Bach sowie der Sudweyher Beeke gespeist.

Was Meyer über den See erzählen kann? Im Gegensatz zu heute sei der See mit einer Ausdehnung von zwei Kilometern damals viel länger gewesen. Er durchstreifte über Jahre zwei Gemeinden: Sudweyhe und Kirchweyhe.

Aus einer Wiese wurde eine Badeanlage samt Zaun und Sprungbrett. Die Gemeinschaft gründete einen Verein und traf sich im Vereinslokal Dassel. Das war laut Meyer aber kein Vorläufer-Verein.

Das Gebäude an der Sudweyher Straße gebe es noch heute, sei aber längst ein Wohnhaus, so Meyer. In jenem Gebäude wurde unter anderem beschlossen, Eisenbahnwaggons als Umkleiden zu verwenden. „Die wurden mit Pferd und Wagen sowie auf Rollen an ihre Positionen gebracht.“

In diesem See lernten viele Kinder Schwimmen. Sie bekamen eine Leine um, als sie die ersten Schwimmversuche gestartet hatten. „Es gibt Bilder von Gruppen, die zeigen wie wichtig der See auch für die Schulen war.“

Der Verein hat seine Ursprünge in einem Tümpel in Lahausen

Dann kam der Zweite Weltkrieg, und der See geriet laut Meyer immer mehr in Vergessenheit. Dort wurde Müll abgeladen, und der See verlandete.

Für die Schwimmer wurde ein anderer Ort attraktiver: 500 Meter weiter ließ die Gemeinde Kirchweyhe auf einem Acker direkt an der Ochtum ein Becken ausbaggern. „Es hatte eine Größe von 1000 Quadratmetern“, erinnert sich Meyer. In diesem Becken habe er geplanscht. Wer schwimmen konnte, ließ sich gleich auf die Strömung der Ochtum ein. Wie schon am Kirchweyher See gab es dort laut Meyer Umkleiden und einen Bademeister, der aber gar nicht schwimmen konnte!

Anderswo entstand ein weiterer Badeort: Der Eisenbahner Wienecke wohnte in Lahausen und entdeckte einen Tümpel nahe dem Schützenverein für sich. „Das war ein altes Schlatt und lag 300 Meter von der Hache entfernt.“

Der Eisenbahner und sein Tümpel seien der Auslöser gewesen, um den Weyher Schwimmverein zu gründen. Schließlich haben Lahauser und Jeebeler Sportler ehrenamtlich das Schlatt so hergerichtet, dass man problemlos das Wasser erreichen konnte.

Diese Luftaufnahme zeigt das Gemeindebad Lahausen im Jahr 1960. Repro: Meyer © Repro: Meyer

In einer Zeit, in der die Vereinsgründung noch verboten war, setzten sich diese Ehrenamtler für ihren Sport und für ihr Bad ein. Mit Erfolg, so Meyer. Der Verein „Sturmwelle Jeebel-Lahausen“ war somit einer der ersten Vereine, der nach dem Krieg neu entstand. Der Antrag an die britische Militärverwaltung musste noch auf Englisch verfasst werden.

Der Verein wechselte erstmals den Namen, als die Bundesrepublik Deutschland vier Jahre alt wurde. Nun nannte sich der Verein „Interessengemeinschaft zur Förderung des Schwimmens“. Ein Jahr später, 1954, wurde daraus der Schwimmverein Lahausen. Den Namen sollte er bis zur Gebietsreform im Jahr 1974 behalten.

Gesundheitsamt stoppte Betrieb des Lahauser Bads 1972

Wilfried Meyer schildert, wie aus der ehrenamtlichen Initiative ein Bad der Gemeinde Kirchweyhe wurde. Sie gab das Ochtum-Bad auf und übernahm 1955 das Lahauser Schlatt. Es entstand sogar ein Nichtschwimmerbecken aus Beton. „Wenn ältere Weyher über dieses Bad reden, fällt immer wieder ein Name: Lotti Gerdts. Die erste Schwimmmeisterin führte Aufsicht, gab Unterricht und nahm Abzeichen ab. In den 1960er-Jahren war sie die erste Wasserball-Schiedsrichterin in Deutschland.

Auch dieses Lahauser Bad kam in die Jahre: Der Wasserspiegel sank. Das Gesundheitsamt verfügte, den Badebetrieb und damit auch den Schwimmsport einzustellen. „Krank würde niemand, aber die Vorschriften wurden schärfer“, so Meyer. Die Folge: 1972 wurde das Bad geschlossen.

„Wir waren ein Verein ohne Bad.“ Die Zeit vor der Gebietsreform sei für den Verein daher sehr schwierig gewesen, erinnert sich Meyer. Er war damals Vorsitzender. „Wir standen kurz vor der Auflösung.“ Die Mitglieder seien jedoch wacker zu Wettkämpfen nach Bassum, Harpstedt und Bruchhausen-Vilsen gefahren. Zum Training ging es entweder nach Syke oder in das Zentralbad Bremen.

An der politischen Entscheidung, in Kirchweyhe ein Freibad zu bauen, seien die Lahauser Schwimmer laut Meyer nicht ganz unbeteiligt gewesen: „Wir waren wie Lobbyisten und wollten weiter machen. Egal wo. Wir hätten jeden Standort unterstützt“, sagt Meyer rückblickend. Auch in Leeste wollten Verwaltung und Politik ein Freibad: auf dem Areal des heutigen Mühlenkamp-Geländes. Die Kirchweyher Verwaltung war schneller: Am 23. Februar 1974 trafen sich der Kirchweyher Bürgermeister Heini Klenke und sein Amtskollege aus Sudweyhe, August Ratmeyer, zum Spatenstich. Das neue Bad wurde 1975 eingeweiht. Mit einer 50-Meter-Bahn als Sport- und Wettkampfbecken, Nichtschwimmerbecken für Erwachsene und Kinder sowie einem Planschbecken inklusive Lehrschwimmhalle mit versenkbarem Boden sei der Komplex damals „auf dem neuesten Stand der Technik“ gewesen. „Eine Cafeteria gab es noch nicht. Aber der Gastwirt Koch versorgte die Gäste in fahrbaren Buden mit Essen und Getränken.

Letzte Namensänderung des Weyher Schwimmvereins 1976

Das Schwimmbad am Neddernfeld sorgte für einen Aufschwung im Verein – er hatte fortan stets um die 200 Mitglieder. Nach der Entstehung der Gemeinde Weyhe sei der Name des Vereins 1976 ein letztes Mal umgewandelt worden. Denn nun sollte die Gemeinschaft eine für die gesamte Wesergemeinde sein.

Was Wilfried Meyer mit dem Schwimmsport verbindet? „Ein Sportverein schafft soziale Bindungen. Wir haben im Laufe der Jahrzehnte Tausende Jugendliche begleitet. Sie sind selbst längst Familienväter. Man erinnert sich an gemeinsame Erlebnisse“, sagt Meyer.

Es sei in seinem Verein nie nur ums Schwimmen und um Wettkämpfe gegangen, sondern auch um Geselligkeiten wie Wanderungen, Kohl- und Pinkelveranstaltungen. Und zum Ehrenamt sagt Wilfried Meyer: „Das, was man zuvor gegeben hat an Zeit, nimmt man im Alter.“ Meyer habe Freunde im gleichen Alter. Man sei freundschaftlich verbunden und spiele gemeinsam Tischtennis. Der Kreis würde außerdem gemeinsam Radtouren unternehmen. „Ohne Sport werden Kopf und Körper alt.“ Diese Erkenntnis komme spätestens im Alter.