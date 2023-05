Als sich das Paar verliebte, fuhren noch Dampfloks durch den Ort

Von: Sigi Schritt

Ein Bild aus den Anfängen ihrer Beziehung: Sport stand für die beiden stets hoch im Kurs. © Repro: Sigi Schritt

Kirchweyhe – Als die beiden heirateten, waren in Kirchweyhe noch Dampflokomotiven stationiert. In 60 Ehejahren haben sie viel erlebt: zum Beispiel die Veränderungen bei der Bahn, die Entstehung der Gemeinde Weyhe und wie Kirchweyhe immer weiter gewachsen ist. Monika (79) und Peter (81) Mahn feiern in diesem Jahr am 17. Mai ihre diamantene Hochzeit und blicken auf ein erfülltes Leben zurück.

Die Familie, die dieses Ereignis in Kirchweyhe feiert, ist groß: Neben den beiden Söhnen Torsten und Michael haben die Mahns insgesamt vier Enkelkinder.

Noch vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurden die Kirchweyher Eheleute im damaligen Schlesien geboren: Peter Mahn 1942 und Monika 1944. Nach der Flucht ihrer Familien kreuzten sich ihre Lebenswege 1960 in Kirchweyhe. Da seien sie noch nicht einmal volljährig gewesen, erinnert sich Peter Mahn. Denn damals war man nicht wie heute mit 18, sondern erst mit 21 Jahren volljährig. „Geheiratet wurde 1963, weil man die Eltern nicht fragen musste.“

Wie haben sie sich kennengelernt? „Meine Großeltern wohnten in Kirchweyhe“, erzählt die 79-Jährige. „Als mein Mann Onkel und Tante in Kirchweyhe besuchte, habe ich ihn gesehen und gefragt, ob er mich zu einem Fest begleiten könnte“, berichtet sie. Und der junge Bremer nahm die Einladung an. Es war ein Fest in der katholischen Kirche „Heilige Familie“ in Weyhe. Bei der Begegnung blieb es nicht. „Die Initiative ging von mir aus.“

Monika und Peter Mahn aus Kirchweyhe: Ihre Liebe zueinander hat sie bis jetzt mehr als 60 Jahre lang getragen. © Sigi Schritt

Was war das für eine Zeit? Als sich das Paar kennenlernte, war Kirchweyhe noch eine eigenständige Gemeinde. „Es gab kaum ausgebaute Straßen, nur festgefahrene Erde“, sagt die 79-Jährige. Und die Eisenbahn war im Ort sehr präsent. Vor der Haustür ihres Elternhauses lag der Kirchweyher Rangierbahnhof mit seinen vielen Dampfloks, erzählt Monika Mahn. „Wenn die Familie Wäsche auf die Leine hängte, bekam sie schon mal Sommersprossen vom Ruß der Lokomotiven.“ Es kam auch vor, dass sie einen Funken ins Auge bekam. „Das hat dann zwei, drei Tage richtig gebrannt“, sagt sie.

In Kirchweyhe gab es ein riesiges Schienennetz, sagt Monika Mahn. Das habe aber auch viel Lärm bedeutet. Doch das habe die Menschen nicht gestört: Viele Nachbarn seien Eisenbahner gewesen. „Meine Mutter hat im Ledigenheim der Bahn geputzt“, erzählt Monika Mahn. Sie selbst hat den Arbeitgeber Bahn nicht für sich entdeckt. Sie wurde Näherin und arbeitete später im Büro eines großen Kaffeeherstellers. Ihr Mann lernte Maler und war bis zur Rente Bauleiter bei einer Firma für Isoliertechnik.

Das Ehepaar zog in das Haus an der Ringstraße in Kirchweyhe. Das hat Peter Mahn in den vergangenen Jahren immer wieder umgebaut. Weil es bei der Gebietsreform 1974 auch in Erichshof eine Ringstraße gab, musste eine der beiden Straßen umbenannt werden. Das war die Straße in Kirchweyhe.

Sport wurde bei beiden immer großgeschrieben. Monika Mahns Leidenschaft war das Schwimmen. Sie kannte noch das alte Bad in Lahausen, schwamm später in der Ochtum und zog Jahre später so manche Runde im Kirchweyher Freibad. Dass es dieses Bad gibt, sei ein großer Gewinn für Weyhe, sagt sie. Für Peter Mahn war Sport ein Ausgleich zum Beruf. Er war im Polizeisportverein als Gewichtheber aktiv und nahm erfolgreich an Wettkämpfen teil. „Ich war Bremer Meister“, sagt er.

Was sie sonst noch in ihrer Freizeit gemacht haben? Ins Theater gehen. Dass es in Weyhe eines gibt, sei ein Gewinn für die Gemeinde. Aber sie gingen nicht nur ins Theater, sondern auch ins Kino. Monika Mahn erinnerte daran, dass das Weyher Theater in den ersten Jahren ebenfalls ein Lichtspieltheater war. Die Leidenschaft für den Spielfilm bestand schon länger. Am Bahnhof in Kirchweyhe sahen sie sich ebenso Filme an wie in Bremen. Früher hat das Ehepaar viele Western im Kino gesehen. Ein Film aus einem anderen Genre ist ihnen besonders in Erinnerung geblieben: Ben Hur. Das sei ein Film gewesen, der mehrere Stunden gedauert habe. „Am Ende konnte man sich nicht mehr setzen“, sagt sie.

Ihre Freizeit verbrachten die beiden unter anderem auf den Märkten der Region und schlenderten über den Freimarkt. Vor der Haustür lockten die Frühjahrs- und Herbstmärkte der Werbegemeinschaften.

In ihrem Wohnzimmer steht eine kleine Kirche. Was sie bedeutet? Sie seien der katholischen Kirche verbunden geblieben, erklären sie. Er ist Ende der 1990er-Jahre in den Kirchenvorstand der Heiligen Familie eingezogen, sie war im Pfarrgemeinderat und hat so manches Fest mitorganisiert. Außerdem sang sie bis zu dessen Auflösung im Kirchenchor.

Das Ehepaar lebt gerne in der Wesergemeinde. Ihr Ortsteil Kirchweyhe habe mit der Zeit an Charme gewonnen und sogar einen Marktplatz bekommen.

Die Versorgung mit Lebensmitteln sei immer sehr gut gewesen. In Kirchweyhe gab es am Richtweg den ersten Aldi-Markt in der Gemeinde. Größere Märkte waren auf der kleinen Heide: Brema und später Comet.

Eines hat sich im Laufe der Jahre schleichend verändert: Die Gemeinschaft der Nachbarn und der Menschen in der Umgebung sei nicht mehr so stark wie früher. Früher habe man mehr geteilt und sei füreinander da gewesen. Klagen will das Ehepaar aber nicht. Ihre Kinder und deren Partner sowie die Enkelkinder würden sich um sie kümmern. „Als wir geheiratet haben, waren wir die jungen Küken. Jetzt gehören wir zu den Alten“, sagt Monika Mahn. Ihr Tipp für eine lange Ehe? Wenn man sich ärgert, sollte man dem Ärger Luft machen. „Dann kann man sich auch besser versöhnen.“

