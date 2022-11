193 304 Impfdosen verabreicht

So verteilt sich der Impfstoff: (v.l.) DRK-Chefin Ulrike Hirth-Schiller, Kreisrätin Ulrike Tammen, Landrat Cord Bockhop und Koordinatorin Sabrina Stenzel zeigen mit der Grafik, dass mit 54,71 Prozent Biontech vorne lag, gefolgt von Moderna (37,5 Prozent), Biontech Kinder (5,63 Prozent) und Novavax (2,16 Prozent). © Anke Seidel

Die Corona-Pandemie hat auch dem Landkreis Diepholz zwei Ausnahme-Jahre beschert. Aber bald schließen die drei Impfstationen.

Landkreis Diepholz. Es waren zwei Ausnahme-Jahre, die sowohl die Mitarbeiter der Kreisverwaltung als auch des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor nie gekannte Herausforderungen gestellt haben: Die Corona-Pandemie hat das Leben im Landkreis Diepholz verändert. Noch bestehen die Impfstationen in Barnstorf, Weyhe und Sulingen. Noch können sich Bürger dort immunisieren lassen. Aber am 9. Dezember ist endgültig Schluss.

Es ist die dritte Dimension im Corona-Schutz, die Landkreis und DRK gemeinsam umgesetzt haben – alle auf Weisung des Landes Niedersachsen und mit detaillierten Vorgaben. Darauf hätte Landrat Cord Bockhop gern verzichtet, wie er im Bilanzgespräch am Montag im Kreishaus Syke noch einmal klarstellt. Besser wäre aus seiner Sicht eine pragmatische Lösung gewesen: „Gebt uns den Impfstoff und sagt, wir sollen impfen – wir machen das dann schon!“

Trotz aller Reglementierungen sind sich der Landrat, Kreisrätin Ulrike Tammen und Koordinatorin Sabrina Stenzel mit der DRK-Geschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller einig: „Die Impfkampagnen im Landkreis sind ein Erfolg.“ Ulrike Tammen nennt eine Zahl: 193 304 Impfdosen seien dabei verabreicht worden. Ziehe man von der Einwohnerzahl alle Kinder im Alter bis zu fünf Jahren ab, „dann haben wir jedem Bürger im Landkreis Diepholz eine Impfung verabreicht“.

Sage und schreibe 151 566 waren es im damaligen Impfzentrum in der Klinik Bassum, das der Landkreis auf Anweisung des Landes vom 5. Januar bis zum 30. September 2021 in der Klinik Bassum betrieben hatte – mit Herausforderungen besonderer Art. Der Impfstoff war mehr als knapp. Auch deshalb bildeten sich zeitweise Staus vor dem Impfzentrum. Bei widriger Witterung mussten ältere Menschen Schlange stehen – auch, weil andere sich vordrängeln wollten (wir berichteten).

Eigenes Terminvergabe-System

Schwierigkeiten habe auch die landesweite zentrale Anmeldung gemacht, so die Feststellung beim Bilanz-Pressegespräch. Deshalb habe der Landkreis seine eigene Terminvergabe aufgebaut. „Das hat vieles erleichtert“, so DRK-Chefin Ulrike Hirth-Schiller. Dadurch habe man zwei elementare Fragen in Einklang bringen können: „Wie viel Impfstoff haben wir? Wie hoch ist die Nachfrage?“

Dann der Systemwechsel auf Anordnung des Landes: Am 1. November starteten die mobilen DRK-Impfteams in die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden. Christian Brauer, seinerzeit verantwortlich für die Koordination, wurde am Montag so zitiert: „Das Problem war, dass wir nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen haben. Pro Kommune konnten somit lediglich 200 Impfdosen pro Tag verabreicht werden. Und so mussten schweren Herzens Bürgerinnen und Bürger abgewiesen werden, weil kein Impfstoff mehr da war.“

Als sich das änderte, gab es niederschwellige Impfangebote – wie auf Wochenmärkten. Für Ulrike Hirth-Schiller und Landrat Cord Bockhop besonders wichtig: Dort seien Menschen erreicht worden, die keinen Zugang zur digitalen Anmeldung hätten oder beim Ausfüllen von Formularen überfordert waren.

Dann der erneute Konzeptwechsel: Drei Impfstationen bieten in Barnstorf, Sulingen und Syke (nun in Weyhe) ab 17. Januar Immunisierungsmöglichkeiten. 41 738 Impfdosen wurden dort bisher (Stand: 18. November) verabreicht – darunter 837 Kinderimpfungen sowie 96 fünfte Impfungen gegen Corona.

Kurze Wege, Flexibilität, pragmatische Lösungen

Landkreis und DRK sind sich einig: Es sei eine Erfolgsgeschichte, die durch kurze Wege, Flexibilität und pragmatische Lösungen entstanden sei – und durch haupt- sowie ehrenamtliche Mitarbeiter, die bis zur persönlichen Grenze ihrer Belastbarkeit gegangen seien.

Die Corona-Situation sei inzwischen Alltag geworden und die Nachfrage an Impfungen habe deutlich nachgelassen, so Landrat Cord Bockhop: „Im Wesentlichen werden Impfangebote heute durch die hausärztliche Versorgung zur Verfügung gestellt.“ Dass Kreisverwaltung und DRK wegen Corona noch einmal Impfaktionen aus dem Boden stampfen müssen, glauben ihre Vertreter nicht – vielleicht in späteren Jahren, durch ein anderes Virus. Auch wenn diese Krise bewältigt scheint: Andere sind längst Alltag, wie die Flüchtlingsunterbringung und Sorge um die Energie.

Impfmöglichkeiten: bis zum 9. Dezember in Weyhe (montags 12 bis 19.30 Uhr, dienstags 10 bis 17.30 Uhr, mittwochs bis freitags 8 bis 15.30 Uhr); Barnstorf (montags und dienstags 8 bis 15.30 Uhr, letzte Impfung: 6. Dezember); Sulingen (mittwochs 12 bis 19.30 Uhr, donnerstags 10 bis 17.30 Uhr, freitags 8 bis 15.30 Uhr). Terminbuchung unter: www.terminland.eu/impfen-diepholz