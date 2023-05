150 Jahre Eisenbahn: Wieder großes Bahnhofsfest in Kirchweyhe

Von: Dierck Wittenberg

Aufs Gleis gesetzt: (v.l.) Polizei-Dienstellenleiter Domenico Corbo, Bürgermeister Frank Seidel, Kulturmitarbeiter Sören Giese und Gemeindearchivar Wilfried Meyer werben gemeinsam für das Fest am 4. Juni zum 150. Geburtstag des Kirchweyher Bahnhofs. © Wittenberg

Die Eisenbahn in Kirchweyhe wird 150. Zu diesem Anlass kehrt das große Bahnhofsfest am 4. Juni zurück. Dabei soll es sowohl um Eisenbahngeschichte als auch um Mobilität der Zukunft gehen.

Kirchweyhe – Das große Bahnhofsfest kehrt nach mehrjähriger Pause am Sonntag, 4. Juni, nach Kirchweyhe zurück. Es soll nach den Worten von Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm „eine unserer größten Veranstaltungen dieses Jahr“ werden. Das Fest mit Musik, historischen und aktuellen Informationen, Speisen und Getränken hat einen besonderen Anlass: Der Kirchweyher Bahnhof wird 150 Jahre alt.

Dieses Jubiläum steht für mehr als nur den Geburtstag einer Station, die Reisende nutzen, um von A nach B zu kommen. Ohne die Eisenbahn wäre Kirchweyhe, und damit die heutige Gemeinde Weyhe, nicht das geworden, was sie ist. „Am 15. Mai 1873 hielt hier der erste planmäßige Personenzug. Genau 150 Jahre ist es also her, dass die Grundlage dafür gelegt wurde, später zum größten Güterverschiebebahnhof Norddeutschlands aufzusteigen“, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde.

Diese Vergangenheit soll bei den Feierlichkeiten nicht zu kurz kommen. Dafür ist nicht zuletzt Wilfried Meyer verantwortlich. Der ehrenamtliche Gemeindearchivar wird am Vorabend des Fests, also am Samstag, 3. Juni, einen bebilderten Vortrag zur Weyher Eisenbahngeschichte halten (ein detaillierter Vorbericht hierzu folgt). Am Festtag selbst wird Wolfgang Wortmann den gemeinsam produzierten Film zur Geschichte der Eisenbahn in Weyhe zeigen, kündigt Meyer an: um 14 und um 16 Uhr, im kleinen Häuschen bei der Dampflok.

Historische Informationen bieten auch der Dampflok-Verein und der Kleinbahnverein Leeste. Der Runde Tisch gegen Rechts – für Integration wird sich dem Kirchweyher Bahnhof in vergangenen Tagen, unter anderem in der Zeit des Nationalsozialismus, widmen.

Neben dem Blick in die Vergangenheit kündigt der Gemeindesprecher einen Ausblick auf die Zukunft an: Unter dem Motto „Auf allen Gleisen in die Zukunft“ werde die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE) drei Fahrten auf ihrer Trasse zum Stuhrer Bahnhof anbieten – um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr. Also zu großen Teilen auf der Strecke, die die Linie 8 einmal auf ihrem Weg von Leeste zum Roland-Center nehmen wird. Über das Verkehrsprojekt wird BTE-Geschäftsführer Volker Klemm während der Fahrt Auskunft geben. Die Fahrkarten pro Erwachsenem kosten acht Euro, Kinder zahlen laut Gemeinde nichts. Allerdings sind Anmeldungen für die Fahrten beim Bürgerbüro oder auf der Internetseite der Gemeinde erforderlich.

Für das Bahnhofsfest, das erneut auch als interkulturelles Familienfest angelegt ist, verspricht Kelm „ein Programm, wo wirklich für jeden etwas dabei ist“. Hierzu gibt es folgenden Fahrplan: Beginnen soll das Programm um 10.30 Uhr mit einer Eröffnung durch Bürgermeister Frank Seidel. In der Mittagszeit wird die Chorgemeinschaft Leeste auftreten. Von 14 bis 16 Uhr folgt eine der Hauptattraktionen des Tages: Die Big Band des überregional bekannten Polizeiorchesters Niedersachsen spielt „Jazz vom Feinsten“ – und sie wird dabei durch die Big Band der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste unterstützt. Polizei-Bandleader Björn Vüllgraf ist einst an der KGS zur Schule gegangen. Über Domenico Corbo, den Leiter der Polizeidienststelle in Leeste, war der Kontakt zustande gekommen.

Anschließend wird die Bremer Folk-Band Grenzgänger die Bühne übernehmen. Laut Selbstbeschreibung mischen sie in ihrer Musik Schubert und Tom Waits, Bertolt Brecht und Talking-Blues, Volkslied und Bob Marley.

Das Thema Integration steht beim Fest unter dem Motto „Gut ankommen in Weyhe“. Dafür sollen unter anderem die Städtepartnerschaften und die Ideenwerkstatt „Weyhe gemeinsam“ stehen. Der Integrationsrat wird mit einem Info-Zelt und südländischen Spezialitäten vertreten sein. In einem weiteren Bereich lautet das Thema „Moderne Mobilität“. Dort sind etwa der Bürgerbus, der Verkehrsverbund VBN, die Bremer Straßenbahn (BSAG), Polizei, Rotes Kreuz und die Weyher Gästeführung vertreten.

Bahnhofsfest

Am Sonntag, 4. Juni, von 10.30 bis 18 Uhr. Infos und Anmeldungen für die Fahrten nach Stuhr auch unter: www.weyhe.de/bahnhofsfest2023