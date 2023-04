100 Tage unverpackt aus Weyhe: Delme-Laden zieht Bilanz

Von: Gregor Hühne

Das Team des Delme-Unverpacktladens freut sich auf neue Stammkunden. © Gregor Hühne

Vor genau 100 Tagen hat der Unverpackt-Laden in Weyhe geöffnet. Er ist ein Pilotprojekt der Delme-Werkstätten. Nun wird Bilanz gezogen.

Kirchweyhe – Die ersten 100 Tage des Unverpackt-Ladens in Weyhe sind um. Anlass, um Bilanz zu ziehen. Das Pilotprojekt der Delme-Werkstätten öffnete seine Türen an der Bahnhofstraße 13 am 13. Januar dieses Jahres. Nicht weniger als die Änderung der Kaufgewohnheiten schreiben sich die Organisatoren auf die Fahnen. „Das Einkaufen ist ein Stück weit Entschleunigung und eine andere Wertigkeit für Lebensmittel“, fasst es Vertriebsleiter Thomas Moss zusammen.

Unverpackt-Laden in Weyhe: Glas mitbringen, Lebensmittel mitnehmen

Im Laden können Kunden ihre eigenen Abfüllgefäße mitbringen und Lebensmittel ohne Verpackung kaufen – beispielsweise mit einem eigenen Einweckglas. Alternativ seien die Gläser auch gebraucht und ausgewaschenes vor Ort erhältlich. Gläserspenden seien willkommen.

Das Angebot werde gut angenommen, berichtet Moss über die bisherige Hochfahrphase. Die Verkaufszahlen bewegten sich in die richtige Richtung. Jedoch sehe er infolge der wirtschaftlichen Lage eine Kaufzurückhaltung. Wegen der starken Inflation und den explodierenden Kosten für Strom, Wärme und Lebensmittel müssten viele Bürger sparen.

Dabei gebe es ständige Optimierungen und Neuerung in dem Laden seit der Eröffnung. „Das ist ein laufender Prozess“, sagt Moss. Beispielsweise ist seit Kurzem der sogenannte Recup (wiederverwertbarer Becher) an der Kasse erhältlich. Auch das Sortiment des Unverpackt-Ladens befinde sich in ständiger Veränderung. Kunden könnten Wünsche nach Produkten äußern, die versucht werden zu berücksichtigen. So sei bereits die Gewürz-Palette ergänzt worden.

Acht Mitarbeiter im Unverpackt-Laden der Delme-Werkstätten in Weyhe

Die Idee, einen Unverpackt-Laden „für Weyhe, die Region und umzu“ zu eröffnen, sei vor einigen Jahren entstanden, erinnert sich Moss. „Dann kam Corona dazwischen“, so der Vertriebsleiter, der im Team des Unverpackt-Ladens ist. Seit rund sechs Jahren arbeitet Moss bei den Delme-Werkstätten. Lange seien sie mit der Gemeinde Weyhe für ein passendes Miet-Objekt im Gespräch gewesen. An der heutigen zentralen Adresse will das Team langfristig bleiben.

Gruppenleiterin Irene Jacobsen freut sich über ihr tatkräftiges Laden-Team. Insgesamt arbeiten acht Personen in dem Geschäft in einer Früh- und Spätschicht. Die Mitarbeiter kommen von den Delme-Werkstätten und erhielten für die Tätigkeit eine spezielle Schulung.

Überzeugt von der Idee des unverpackten Einkaufens ist auch Paul König. Der 17-jährige FSJler aus Weyhe leistet in dem Geschäft sein freiwilliges soziales Jahr für die Gesellschaft ab. Bevor er dort anfing, so gesteht er, kannte er das Konzept unverpackter Lebensmittel noch nicht.

Stammkundin des Unverpackt-Ladens der ersten Stunde ist Pia Sattler (41) aus Delmenhorst. Sie arbeitet in Bassum und schaut auf ihrem Weg gern im Weyher Laden vorbei, um ihre Einkäufe zu erledigen.

Unverpackt-Laden der Delme-Werkstätten in Weyhe: Kundenstimmen und Zukunftspläne

„Es ist eine Lebenseinstellung“, sagt sie und strahlt im Gesicht. „Hab schon immer Bio eingekauft, aber war geschockt, wie viel Plastik dabei ist.“ Vor etwa vier Jahren erhielt das Unverpackt-Konzept in ihrem Leben einen Schub.

Bunt sortiert: das unverpackte Sortiment. © Hühne, Gregor

Noch länger bekannt ist das Konzept hingegen Gretlis Kluge. „Den Laden finde ich super!“, schwärmt die 59-Jährige. „Man bekommt genau die richtige Menge.“ Jedoch habe sie lange warten müssen, dass ein solches Geschäft für sie erreichbar wurde. Erst Mitte Februar erfuhr sie durch Zufall von der Neueröffnung in Weyhe. „Die Läden sind noch sehr sparsam gesät, es könnten mehr sein“, findet Kluge.

Ist das ein Ansporn für mehr Unverpacktläden der Delme-Werkstätten im Landkreis Diepholz? Thomas Moss jedenfalls könne sich eine Expansion gut vorstellen. Nun, da die aufwendigen Planungen im Vorfeld der Eröffnung gemeistert worden sind, könne man bei künftigen Projekten auf die gewonnenen Erfahrungen zurückgreifen. „Aber erst mal schauen, wie das hier angenommen wird“, sagt Moss über das Vorhaben.