10.000 Euro: Weyher Kindernothilfe-Kreis spendet für Ostafrika

Von: Dierck Wittenberg

Bücher zu Geldspenden: (v.l.) Viola Brüning, Dirk Balters, Ralf Meyer, Reinhard Malunat sind vier von rund 15 Aktiven im Weyher Arbeitskreis. © Wittenberg

10 000 Euro hat die Weyher Kindernothilfe innerhalb von sieben Monaten dank ausrangierter Bücher verdient. Das Geld geht komplett nach Ostafrika.

Weyhe – Win-win-Situation: Dieser Begriff ist möglicherweise überstrapaziert, aber hier gibt es tatsächlich mehr als einen Gewinner: Die Mitglieder des Weyher Arbeitskreises der Kindernothilfe sammeln ausrangierte Bücher, DVDs und Tonträger. Die verkaufen sie zum geringen Preis weiter – und die Einnahmen kommen Projekten der Kindernothilfe zugute.

CDs, DVDs und Schallplatten werden über Ebay-Kleinanzeigen verkauft

Mitte August konnten sie 10 000 Euro überweisen, die auf diese Weise zusammengekommen waren. Das Geld ist für Kinder und ihre Familien am Horn von Afrika bestimmt, die vom Hunger bedroht sind. Laut Dirk Balters hat der Arbeitskreis die fünfstellige Summe innerhalb von sieben Monaten erwirtschaftet. Balters ist einer von rund 15 Ehrenamtlichen, die im Weyher Arbeitskreis aktiv sind.

Wie diese Summen zustande kommen, davon gewinnt man beim Besuch der wöchentlichen Bücherannahme einen Eindruck. Schon vor der Eröffnung der Annahme-Stelle am Drohmweg 37 warten die ersten Spenderinnen darauf, ihre Bücher durchs Fenster zu reichen.

Auf der anderen Seite nehmen ab 15 Uhr Viola Brüning und Ralf Meyer die Kartons und Tüten entgegen. Mit einem Auge dafür, was sich gut verkaufen lässt, sortieren sie die Bücher vor. Es stehen Bananenkartons und beschriftete Plastikkisten, beispielsweise für Romane und Krimis, bereit. „Eine tolle Sache, wenn man sowieso gerne liest“, sagt Brüning. „Man sieht immer wieder neue Bücher und sagt sich: Das könntest du auch mal lesen.“

Kistenweise: Viola Brüning nimmt eine weitere Bücherspende durchs Fenster entgegen. © Wittenberg, Dierck

Innerhalb der ersten Viertelstunde kommen dieses Mal rund 15 Spenderinnen und Spender vorbei – nach einhelligem Urteil der vier anwesenden Aktiven ein eher ruhiger Tag. Im Schnitt kämen Woche für Woche ein paar Tausend Bücher zusammen.

Wer CDs, Schallplatten oder DVDs vorbeibringt, wird direkt zum Kofferraum von Reinhard Malunats Mercedes weitergeschickt. „Herr Malunat ist unser Medienbeauftragter“, erläutert Dirk Balters. Die Medien seien sein Hobby, sagt Malunat selbst. Die Schallplatten und CDs verkauft er, unterhalb des Marktpreises, über Ebay-Kleinanzeigen.

Apotheker Till Maßberg stellt der Kindernothilfe kostenlos Räume zur Verfügung

Aber der Hauptverkaufsweg des Kindernothilfe-Arbeitskreises ist der Bücherflohmarkt an jedem ersten Samstag im Monat: bis Oktober von 8 bis 12.30 Uhr auf dem Kirchweyher Marktplatz, von November bis März in der Aula der Grundschule in Leeste.

„Flohmarkt“ heißt in diesem Fall aber nicht, dass gefeilscht wird, erklärt Reinhard Malunat. „Wir haben feste Preise.“ Ein Taschenbuch kostet einen Euro, ein gebundenes Buch zwei. Hier kommt die Win-win-Situation ins Spiel, die Malunat so erläutert: Man helfe Kindern in Not, mit dem „Nebeneffekt, dass viele Leute sehr günstig an sehr gute Bücher kommen“. Und als Spender wisse man die Sachen in guten Händen.

Dass das Modell so gut funktioniert, führt Balters auch auf die Räume am Drohmweg zurück, kostenlos zur Verfügung gestellt von Apotheker Till Maßberg. So könne man die Spenden-Annahme immer am selben Ort zur gleichen Zeit anbieten. Und ohne Mietkosten könnten alle Einnahmen gespendet werden.

Spenden Annahme von gut erhaltenen Büchern (keine Lexika), CDs, DVDs und Schallplatten donnerstags von 15 bis 16 Uhr am Drohmweg 37 in Kirchweyhe.

Der Weyher Arbeitskreis ist einer von bundesweit rund 50, so Balters. Die Kindernothilfe ist ein christliches Hilfswerk mit Sitz in Duisburg. Ihre Spenden sammeln die lokalen Arbeitskreise auf verschiedene Arten.

Mit ihrer Spende für Ostafrika sind die Weyher einem Aufruf der Kindernothilfe gefolgt: „In Äthiopien, Somalia und Kenia leiden mehr als 18 Millionen Menschen unter Hunger und die Lage verschärft sich weiter“ – auch durch Folgen des Kriegs in der Ukraine. Da gehe es ums Überleben, so Dirk Balters. Da sei auch die – verhältnismäßig große – Spende aus Weyhe ein Tropfen auf den heißen Stein, gesteht Reinhard Malunat. Was ihn und die anderen Freiwilligen aber nicht davon abhalten wird, weiter Spenden zu sammeln und Bücher zu verkaufen.