25 Jahre Morgenland: Kindertagesstätte in Leeste feiert Jubiläum

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

„Wir freuen uns auf Dich“ steht auf dem Banner hinter Carola Richter. Die Sozialpädagogin leitet die evangelische Kindertagesstätte in Leeste, die heute ihr 25-jähriges Bestehen feiert, von Beginn an. © Dierck Wittenberg

Die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte Morgenland in Leeste feiert 25-jähriges Bestehen. Leiterin Carola Richter erklärt, wie in der Kita die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden.

Leeste – Das Ständchen, das die Kinder singen werden, steht bereits fest: das „Geburtstagslied“ aus der Feder des deutschen Musikers Rudi Mika. Ein eher unbekanntes Stück, das in der Kindertagesstätte Morgenland laut Leitern Carola Richter aber gerne gesungen wird. Normalerweise, wenn eins der Kinder ein Jahr älter geworden ist. Am heutigen Samstag, 17. Juni, soll aber das Haus ein Ständchen bekommen; die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte feiert ihr 25-jähriges Bestehen.

Aus diesem Anlass gibt es ab 10.30 Uhr einen Gottesdienst in der Leester Marienkirche. Von 12 bis 14 Uhr folgt ein offizieller Teil mit Grußwort und Ansprache in der Kita am Rabenweg 4 und darauf von 15 bis 17 Uhr ein Sommerfest mit Spiel und Spaß zum Jubiläum.

Ein Vierteljahrhundert Kindertagesstätte: In dieser Zeitspanne hat Einrichtung ein paar Veränderungen erlebt, die sich auch am Namen ablesen lassen. Ursprünglich schlicht als Kindergarten am Rabenweg bekannt, fiel 2003 die gemeinsame Wahl von Verantwortlichen, Kindern und Eltern auf die Umbenennung zum Morgenland.

Dieser Namen habe sich bewährt, findet Richter. Gibt es doch einerseits den biblischen Bezug – die drei Weisen aus dem Morgenland. Andererseits geht morgens schließlich die Sonne auf – „und bringt Energie“. Zudem liegt die Kernzeit für die Kinderbetreuung am Vormittag. Aber anders als Anfang, als um 12 Uhr Schluss war, geht die Betreuung inzwischen bis um 14 Uhr.

Auch der andere Namensbestandteil hat sich geändert: Seit 2013 ist das Morgenland kein reiner Kindergarten mehr, sondern eine Kindertagesstätte. Das heißt: Eine von zwei Gruppen ist seither Krippengruppe (die Sonnenkinder) für die Kleinen bis drei Jahren. In die Meeresgruppe gehen die Kindergartenkinder von drei bis sechs Jahren. Aus 15 beziehungsweise 25 Kindern bestehen die Gruppen jeweils.

Weil heutzutage fast immer beide Eltern berufstätig sind, weiß Carola Richter um die Bedeutung der Kinderbetreuung für die Familien. „Manchmal ist das ein ganz schöner Zwiespalt“, sagt sie mit Blick etwa auf krankheitsbedingte Ausfälle. Aber man müsse sich an Regeln halten – wozu Betreuungsschlüssel von Fachkräften pro Kind gehören.

Laut Richter arbeiten acht pädagogische Fachkräfte in der Kita Morgenland, hinzu kämen junge Menschen im Freiwilligendienst, Erzieherinnen im Praktikum sowie hauswirtschaftliches Personal. Die Leiterin nennt sie „diese wunderbaren Mitarbeiter“. Sie erwähnt, dass eine Mitarbeiterin kürzlich eine Geburtstagskarte dem „besten Team der Welt“ gewidmet hat. „Davon profitieren die Kinder, das merken die Kinder“, sagt Richter über die Zusammenarbeit.

Die Chefin ist am längsten dabei, nämlich seit der ersten Stunde. Sogar seit der allerersten. „Als ich hier ankam, ging’s um die Ausstattung“, erinnert sich Richter. „Welchen Teppich hätten Sie gerne“, sei sie am ersten Arbeitstag gefragt worden. Da kam die heute 54-Jährige gerade frisch von der Hochschule. In Leeste übernahm Richter, die aus Kirchweyhe kommt, direkt eine Leitungsaufgabe – in einer ganz neuen Einrichtung. Alle Formulare mussten erst mal selbst gestaltet werden mussten, erinnert sie sich.

Baulich hat sich die Einrichtung seit der Gründung nicht grundlegend verändert. Richter erwähnt, dass sie sich einen eigenen Raum für die Mitarbeiterinnen wünschen würde, der seit der Krippenbetreuung weggefallen sei.

Das Wichtigste sei, dass die Kinder zufrieden sind, so Richter. Im Morgenland lege man großen Wert darauf, „die Kinder in ganz viele Entscheidungen mit einzubinden“. Zum Beispiel, dass es bei der 25-Jahr-Feier Torte, Dosenwerfen und ein Ruhezelt gibt. Im Alltag entschieden die Kinder etwa mit, was es zu essen gibt, ob sie am Morgenkreis teilnehmen möchten oder nicht.

Das gelte auch für die jüngeren Krippenkinder. Um ihre Zustimmung einzuholen, müsse man beobachten, emphatisch sein. „Sprachrohr für Kinder sein, die noch nicht sprechen können“, nennt Richter das. „Die Grundbedürfnisse der Kinder werden ganz stark in den Mittelpunkt gestellt“, fasst die Erzieherin und Sozialpädagogin das Konzept zusammen.

Seit 2012 gehört das Morgenland zum evangelisch-lutherischen Kita-Verband Syke-Hoya, der somit jünger ist als die Leester Einrichtung. Mit christlich-evangelischer Pädagogik verbindet Carola Richter nach ihrer Aussage, den Gerechtigkeitssinn und das Einfühlungsvermögen zu stärken.