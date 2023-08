Neuer Titel, bewährtes Konzept: Leester Hollandmarkt am 27. August

Von: Dierck Wittenberg

Erstmals offiziell als Hollandmarkt: Carsten Hauch (l.) und Michael Quittek (r.) von der Leester Werbegemeinschaft freuen sich zusammen mit Bürgermeister Frank Seidel auf niederländisches Flair in Leeste. © Wittenberg

Der Leester Hollandmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag startet am 27. August um 13 Uhr. Die Traditionsveranstaltung hat sich erstmals vom „Herbst“ im Namen verabschiedet. Sonst bleibt fast alles beim Alten.

Leeste – Es ist wieder Zeit für Kibbeling, Frikandellen und Poffertjes. Am kommenden Sonntag, 27. August, werden erneut die niederländischen Händler ihre Stände entlang der Leester Straße aufschlagen – um zusammen mit Gewerbetreibenden aus der Region ab 13 Uhr den Leester Hollandmarkt auszurufen.

Für die diesjährige Auflage verzichtet die Leester Werbegemeinschaft auf die Bezeichnung „Herbstmarkt“, die 2022 noch Teil des Namens war. Seit 2017 sind die Holländer in Leeste dabei. Ines Mannott aus dem Stadtmarketing der Gemeinde hatte die Idee eingeworfen, die Traditionsveranstaltung Leester Herbstmarkt um den Großen Hollandmarkt zu ergänzen. Wegen des vollen Terminkalenders der Holländer ist die Veranstaltung zuletzt auf den Termin am letzten Augustwochenende gefallen – also in den Spätsommer.

Nur in Leeste tun sich niederländische Händler und hiesige Gewerbetreibende für einen Markt zusammen

Nun also der Titel Leester Hollandmarkt. Wobei Carsten Hauch, erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft, im Pressegespräch die Leester Besonderheit betont: Dass nämlich die Gewerbetreibenden und Schausteller vor Ort den Markt zusammen mit den Händlern aus Hengelo ausrichten. Von 13 bis 18 Uhr laden auch die örtlichen Geschäfte zum Bummeln und Einkaufen im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ein.

„Einkaufen mit Herz“ – dieses Motto haben sich die Hollandmarkt-Händler um Yvonne und Henk ter Hennepe gegeben, die den west- und norddeutschen Raum bereisen. An ihrem Stand bieten die ter Hennepes Süßwaren und Lakritz an. Für ihren Stopp in Leeste kündigen sie neben Spezialitäten beispielsweise auch Textilien, Lederwaren, Blumen an.

Das volle Programm an niederländischen Spezialitäten beim Leester Hollandmarkt

Fisch, Bratwurst, Pommes, Backwaren, Süßigkeiten, beginnt Michael Quittek, zweiter Vorsitzende der Leester Werbegemeinschaft, das kulinarische Angebot aufzuzählen. „Und ganz wichtig: Käse“, ergänzt Carsten Hauch seinen Vize.

Michael Quittek erwartet mehr als 35 Stände an der Leester Straße. „Die Straße ist mit Ständen vollgefüllt.“ Und zwar wie im Vorjahr auf dem Abschnitt zwischen der Kreuzung Alte Poststraße (Höhe Polizei) und der Einfahrt Ladestraße. Dieser Straßenabschnitt wird laut der Werbegemeinschaft von 8 bis 20 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt sein.

Wieder dabei: Kinderkarussell und Bungee-Trampolin

Im Presse-Gespräch weisen die beiden Vorstandsmitglieder darauf hin, dass das Autohaus Hinrichsen nach mehrjähriger Pause wieder teilnehmen wird. Mit seinen Fahrzeugen wird das Autohaus bei der Sparkasse zu finden sein. Unter den Angeboten für Kinder hebt Quittek das Kinderkarussell und das Bungee-Trampolin hervor. Ebenfalls bei der Sparkasse sowie bei Döhle sollen den Veranstaltern zufolge Toilettenwagen aufgestellt werden.

Und worauf freuen sich die beiden besonders? „Frikandel Speciaal“, lautet die Antwort von Carsten Hauch. „Auf alles“, sagt Michael Quittek. Der Hollandmarkt biete etwas fürs Auge und für die Nase. Und für die Ohren, wenn die Händler lauthals für ihr Angebot werben.

An einem veranstaltungsreichen Sonntag (unter anderem mit der Deutschland-Tour und einem Musikfrühschoppen in der Wassermühle) veranstaltet der Förderkreis von 10 bis 18 Uhr in der KGS Leeste zudem seinen Kreativmarkt. Die Kombination habe es in vergangenen Jahren in ähnlicher Form gegeben, schreibt die Gemeinde in einer Ankündigung.