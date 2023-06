Was junge Weyher wollen: Ergebnisse der Jugendkonferenz vorgestellt

Von: Dierck Wittenberg

Zum Mitmischen aufgefordert: (v.l.) Bürgermeister Frank Seidel, Jugendpfleger Carsten Platt und Milena Langholf vom Bremer Lidice-Haus begrüßen die Teilnehmer der Konferenz. © Gemeinde Weyhe

Bei der Jugendkonferenz im Weyher Rathaus haben die Teilnehmer zahlreiche Wünsche zusammengetragen. Ob aus der Konferenz ein neues Jugendparlament entstehen wird, ist indes noch offen.

Weyhe – Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Weyhe wünschen sich eine höhere Aufenthaltsqualität auf dem Leester Mühlenkampgelände und mehr Orte, um sich insbesondere abends zu treffen. Auf ihrer Wunschliste stehen Plätze zum Basketball- und Fußballspielen, mehr Sicherheit im Radverkehr und bessere Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln – aber beispielsweise auch Playstation-5-Spielekonsolen für die Jugendhäuser. Diese und viele weitere Wünsche haben 29 Teilnehmer der Jugendkonferenz am Freitag, 16. Juni, zusammengetragen.

Damit die Jugendlichen unbeobachtet diskutieren und Ideen entwickeln können, wurde nicht direkt von der Konferenz berichtet. Verlauf und Ergebnisse der Konferenz hat Jugendpfleger Carsten Platt mit Unterstützung der Jugendlichen Julia Weiß und Bjarne Kastens am Dienstagabend im Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend vorgestellt.

Rückblick auf Jugendkonferenz im Schulausschuss: Gute Noten, aber viele Wünsche für Weyhe

Laut Platts Zusammenfassung haben die Jugendlichen der Veranstaltung am Ende im Schnitt gute vier von fünf möglichen Punkten gegeben. Die Konferenz, die die gemeindliche Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der Bremer Bildungsstätte Lidice-Haus ausgerichtet hatte, kann also als Erfolg verbucht werden. Zumal die Ausschuss-Mitglieder die Einblicke in die Wünsche und Sorgen der Weyherinnen und Weyher unter 20 Jahren interessiert aufnahmen.

Offengeblieben ist die Frage, wie die Jugendbeteiligung verstetigt werden kann. Die Konferenz ist gewissermaßen eine Fortsetzung des 2007 aufgelösten Jugendparlaments. Der neue Anlauf zur Jugendbeteiligung geht auf einen Antrag der Weyher SPD aus dem Jahr 2021 zurück. „Das war ein richtig guter Kick-off“, befand Pascal Seidel (SPD). Persönlich am liebsten sei ihm die Form eines Jugendrats oder -parlaments – das mit (finanziellen) Mitteln ausgestattet sein müsste.

Mehr leise als laut: Gesammelte Wünsche der Jugendlichen für Weyhe. © Gemeinde Weyhe

Die Antwort der Jugendlichen auf diese Frage war in der Konferenz uneindeutig ausgefallen, was „das Ganze nicht einfacher macht“, so Platt. Sechs stimmten für die Variante Jugendforum/Jugendparlament, fünf für eine offene Beteiligung, acht für projektbezogene Beteiligungen. Damit die Konferenz tatsächlich etwas entscheiden konnte, waren sie mit Haushaltsmitteln in Höhe von 10.000 Euro ausgestattet worden. Wie Carsten Platt berichtete, haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen Ende mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Geld für das Mühlenkampgelände einzusetzen. Zuvor gesammelte Anregungen beinhalten unter anderem einen Grillplatz, mehr Beleuchtung und eine Renovierung der Hütte am See.

Jugendliche von der KGS Leeste viel stärker vertreten als von der KGS Kirchweyhe

Von 9 bis 15 Uhr waren die Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren am 16. Juni für die Konferenz zusammengekommen. Wobei die 13-Jährigen mit acht an der Zahl die größte Gruppe stellten. Ein Ungleichgewicht gab es bei den Schulen: Die KGS Leeste war mit 21 Schülerinnen und Schülern deutlich stärker vertreten als die KGS Kirchweyhe (drei), vier kamen von anderen Schulen. Darauf, dass deshalb das Ergebnis zugunsten des Mühlenkampgeländes „verfälscht“ sein könnte, machte Janine Greulich aufmerksam.

Der Jugendpfleger erläuterte, dass sehr viele basketball-affine Jugendliche an dem Tag da gewesen seien. Auch (frei zugängliche) Fußballplätze seien ein „Riesenthema“ gewesen. Sechs Themen, die bereits bei der Anmeldung erfragt worden waren, sind die Jugendlichen an sechs Stationen nachgegangen. Ein Ergebnis war etwa der Wunsch nach Wasserspendern beziehungsweise günstigeren Kiosk- und Mensa-Preisen an der KGS Leeste.

Auf die Jugendkonferenz sollen (nicht nur) Verbesserungen am Leester Mühlenkampgelände folgen

Auf einen „Gallery Walk“ zur Erkundung der Zwischenergebnisse war die Arbeit in Kleingruppen zur Frage „Was tun in Weyhe“ gefolgt. Hier lautete der Auftrag Platt zufolge, das Ergebnis so auszuarbeiten, dass es auch umsetzbar ist. Entstanden sind Vorschläge für einen zentral gelegenen Basketball-Platz, öffentliche Toiletten an der Alten Weser – sowie Verbesserungen am Mühlenkampgelände, die am Ende die meisten Stimmen bekommen haben. Es seien „sehr gut überlegte Vorschlage“, die „fast schon ein bisschen zu zaghaft ausgefallen sind“, so Platt: „Sachen, wo wir uns ernsthaft daran machen sollten, das in die Wege zu leiten.“ Ihm zufolge hatten er und eine Kollegin vorab darauf hingewiesen, dass das Budget für einen Basketball-Platz nicht reichen würde, während Toiletten der Allgemeinheit und nicht speziell Jugendlichen zugutekämen.

„Ich denke, diese Hoffnung der Jugendlichen, dass jetzt etwas passiert, sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen“, sagte Hannelore Roitsch-Schröder (Grüne). Sie regte an, die praktische Umsetzung der Vorschläge zu prüfen. Janine Greulich (CDU) erinnerte an den Antrag ihrer Fraktion für einen Outdoor-Jugendtreff, der sich mit den Wünschen der Jugendlichen decke. Dinge, die längst im Haushalt bewilligt seien, müssten nicht neu angefangen werden, so Greulich. „Wichtig ist, dass es schnell vorangeht“, sagte Siard Schulz (SPD). An diesem Punkt sei das damalige Jugendparlament unter anderem gescheitert.