Auf gute Nachbarschaft: Ansprechpartner für Quartiersarbeit gesucht

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Das Miteinander stärken: (v.l.) Lilja Helms vom Verein Pro Dem und die Ansprechpartner der Nachbarschaft Frank Lemmermann, Erika Meyer, Hannelore Engelhardt, Heinz-Wilhelm Clausen und Lutz Harjes suchen weitere Mitstreiter. © Dierck Wittenberg

Sie haben offene Ohren und sind für einen Klönschnack am Gartenzaun zu haben: die Ansprechpartner der Nachbarschaft. In Weyhe werden neue Mitstreiter gesucht.

Weyhe – Sie sind „Einen-an-die-Hand-Nehmer“, so Lilja Helms vom Verein Pro Dem. „Der Name ist Programm: Sie sind Ansprechpartner für die Nachbarschaft.“ Im Gemeindegebiet engagieren sich aktuell 56 Ehrenamtliche auf diese Weise. Und am Freitag, 26. Mai, verteilen sie Karten und Tütchen mit Blumensamen, um auf ihre Quartiersarbeit hinzuweisen. Anlass der Aktion ist der bundesweit und in mehreren europäischen Ländern gefeierte Tag der Nachbarn.

Die Quartiersarbeit, für die sich Pro Dem in der Gemeinde nach eigenen Angaben seit mehr als 15 Jahren einsetzt, besteht nicht zuletzt aus regelmäßigen Treffen in den Ortsteilen. Bei der Verteil-Aktion geht es ums Kennenlernen und darum, Kontakte zu knüpfen, um das buchstäbliche Gespräch über den Gartenzaun hinweg. Die verteilten Karten sind als Einladungen zu verstehen, auf dass zusätzliche Gäste zu den Treffen kommen.

Vor allem suchen die Ansprechpartner aktuell aber neue Mitstreiter. „Die Ansprechpartner der Nachbarschaft brauchen Nachwuchs“, sagt Helms. Aus Altersgründen und infolge der Coronapandemie seien zuletzt einige ehemals Aktive in den Ruhestand gegangen. Helms’ Aufruf richtet sich „altersunabhängig“ an jeden, der Lust hat, sich für die Nachbarschaft zu engagieren.

In einer Pressemitteilung von Pro Dem werden die Ansprechpartner auch als „Sensoren“ der Nachbarschaft bezeichnet. Wer neu dabei ist, dem werde alles erklärt, verspricht Lilja Helms im Pressegespräch zusammen mit fünf aktiven Helfern. Sie führt aus, dass zwischen aktiven und passiven Ansprechpartnern unterschieden werde. „Wir brauchen jeden, der mit offenen Augen und Ohren durch die Nachbarschaft läuft.“

Zum Hintergrund erläutert Helms, die bei Pro Dem den geronto-sozialen Bereich leitet, dass sich in den vergangenen Jahren ein Wandel vollzogen habe: Hinzugezogene seien womöglich nicht voll in ihrer Nachbarschaft integriert. Man wisse, dass gerade unter den Älteren „ganz, ganz viele“ alleine lebten. Hans-Wilhelm Clausen, Ansprechpartner in Sudweyhe, erinnert daran, dass die erwachsenen Kinder häufig anderswo zum Arbeiten hingezogen sind.

Nachbarschaftstreffen in sieben Weyher Ortsteilen Dreyer Runde: erster Dienstag im Monat, 10 bis 12 Uhr, Feuerwehrgerätehaus, Kirchweyher Straße 159; Lahauser Runde: erster Mittwoch im Monat, 10 bis 12 Uhr, Kirchweyher Hof, Alte Hauptstraße 20; Kirchweyher Forum: zweiter Mittwoch im Monat, 15 bis 17 Uhr, Feuerwehrgerätehaus, Geestweg 4; Leester Klönschnack: jeden dritten Montag, 15 bis 17 Uhr, evangelisches Gemeindehaus, Henry-Wetjen-Platz 2; Melchiorshauser Treff: dritter Mittwoch im Monat, 15 bis 17 Uhr, Grundschule Melchiorshausen, Gartenstraße 10; Sudweyher Runde: dritter Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr, Feuerwehrgerätehaus, Raiffeisenstraße 15; Nachbarschaftstreffen Jeebeler Fuhren: alle drei Monate mittwochs, 15 bis 17 Uhr, Schützenverein Sudweyhe, Heidstraße 42.

Hier setzten die Nachbarschaftstreffen an, die viele Ansprechpartner auch begleiteten. Der erste Schritt sei oft der schwerste, berichtet der ehemalige Bürgermeister und aktive Ansprechpartner in Leeste Frank Lemmermann – und die anderen nicken bestätigend. „Da kenn’ ich ja keinen“, sei ein Satz, den man häufiger höre, berichtet Lilja Helms. Da könnten Gesichter, die im Ort oder in der Gemeinde bekannt sind, „Türöffner“ sein. „Wenn man einmal da ist, läuft es wie geschnitten Brot“, so Helms. Frank Lemmermann bestätigt: Das jemand hinterher gesagt hätte, „da geh’ ich nie wieder hin“, habe er noch nie erlebt.

Die Nachbarschaftstreffen kommen aktuell in sieben von neun Ortsteilen zustande (siehe Kasten). Das in Erichshof sei gerade wegen geringer Beteiligung mit Leeste zusammengelegt worden, soll aber möglichst wiederbelebt werden. Dem Nachbarschaftstreffen in Ahausen fehlten die Räumlichkeiten.

Die Treffen böten einen „bunten Blumenstrauß“ an Themen und Aktivitäten, wirbt Helms. Die Helfer büken „Unmengen Kuchen“, nennt sie einen weiteren Grund zu kommen. Nicht mehr gut zu Fuß zu sein, soll kein Hindernis sein: Es werde auf Barrierefreiheit geachtet und die Helfer kümmerten sich um Fahrdienste.

Weitere Informationen

Bei Pro Dem, Senioren- und Pflegestützpunkt und regionaler Alzheimergesellschaft in Stuhr, Weyhe und Syke, Bremer Straße 7 in Brinkum.

Telefon: 0421/8983344, E-Mail: info@prodem-stuhr-weyhe.de Internet: www.prodem-stuhr-weyhe.de/quartiere/quartiere-weyhe