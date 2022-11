Zwei neue Weihnachtsmärkte in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Von: Anne-Katrin Schwarze

Weihnachtsmarkt zu Füßen der Kirche. © Dieter Niederheide

Br.-Vilsen – Nur noch zwölfmal schlafen, dann beginnt die Weihnachtszeit – nach zwei Jahren coronabedingtem Totalausfall auch wieder mit allem Drum und Dran, jedenfalls Stand heute. In der Samtgemeinde gibt es sogar zwei neue Veranstaltungen, in Uenzen und Asendorf (siehe Kasten). An den Terminen für die großen Märkte der Werbegemeinschaften ändert sich nichts. Den Auftakt macht die Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen.

Der 24. Dezember liegt in diesem Jahr so günstig, dass die Adventszeit besonders lang ist. Bereits am 26. und 27. November soll es rund um die Vilser Kirche ganz und gar adventlich zugehen. Das Programm von Marktmeisterin Ute Hühne verspricht nicht nur eine atmosphärische Einstimmung, sondern auch Gelegenheit, Präsente zu finden – oder sogar selbst zu basteln.

Im Schein der ausgefallenen Weihnachtsbeleuchtung, die trotz Aufrufen zum Energiesparen zumindest für einige Stunden pro Tag leuchten soll, präsentieren sich Hobby- und Kunsthandwerker, Direktvermarkter und Anbieter kulinarischer Vielfalt.

Samstag von 15 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 19 soll der Ortskern zum Treffpunkt werden. Auch der Kirchplatz ist einbezogen. Bei der VHS im Bavendamschen Haus sind Hobbykünstler zu finden.

Ute Hühne hat ihre Kontakte zu Beschickern aus der weiten Region genutzt und ein vielseitiges Angebot zusammengestellt. Keramikarbeiten, Handarbeiten aller Art, Vogelhäuser, Nistkästen aus heimischem Holz, Korbwaren, Schmuck, weihnachtliche Tischdekorationen, Gestricktes und Genähtes für Groß und Klein, Tiffany und vieles mehr sind ebenso zu haben wie Imkereiprodukte, Äpfel, Birnen, Apfelsinen und Clementinen, Pralinen aus eigener Herstellung sowie Naturprodukte für Mensch und Tier. Händler bereichern diese Auswahl mit Gewürzen, Filzartikeln, Seifen, Alpakaprodukten, Ölen und Weinen.

Aber auch Vereine machen mit: Am Sonntag lädt die Handball-Spielgemeinschaft (HSG) Kinder an ihre Hütte zum Spielen ein. Die Pfadfinder schlagen ihre Jurte auf dem Kirchplatz auf. Dort gibt es rund ums Lagerfeuer sogar „Drachenblut“ zu trinken.

Kinder sind beim Markt auch eingeladen, Tassen zu bemalen oder Christbaumkugeln zu plotten.

Kulinarisch sollen bei der Wiederauflage keine Wünsche offenbleiben: Der Smooker ist in Betrieb, es gibt Wildschweinprodukte, gebackene Champignons, Rosmarinkartoffeln, Bratwurst, Knipp, hausgemachte Suppen, Schmalzkuchen, Crepes, Waffeln, Fischbrötchen und Räucherfisch sowie Punsch und Glühwein in allen, auch alkoholfreien Varianten. Für Kaffee und Kuchen sorgt Familie Rathkamp in der Passage vor dem Getränkemarkt.

Von Kindern geschmückte Tannenbäume vor den Geschäften lenkenden Blick auf die Auslagen der Mitgliedsbetriebe. Sie dürfen allerdings nur am Samstag öffnen, dafür aber länger als üblich. So will es der Gesetzgeber.

Am bewährten Programmablauf ändert die Fördergemeinschaft nichts: Die Museumsbahn fährt Kinder und den Weihnachtsmann am Samstag bis Haltestelle Wiehe. Ab dort begleitet die Jugendfeuerwehr sie und den Ehrengast mit Fackeln in den Ort. Begrüßt werden sie unter dem noch dunklen Adventskranz über dem Engelbergplatz um 16.15 Uhr vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen. Hand in Hand eröffnen Santa Claus und Bürgermeister Lars Bierfischer den Markt um 16.30 Uhr, in dem sie die Weihnachtsbeleuchtung im Ort erstmals in der Saison einschalten.

Sonntag darf man sich um 16 Uhr auf die Turmbläser des Posaunenchors freuen. Um 17 Uhr macht der Weihnachtsmann am „Vilser Kaffeehaus“ Station.

Alle Termine

26. und 27. November: Samstag, 15 bis 20 Uhr, Sonntag, 12 bis 19 Uhr, Weihnachtsmarkt der Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen im Ortskern.

4. Dezember: 14 bis 19 Uhr, Alte Bremer Straße, Weihnachtsmarkt der Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS) mit Bühnenprogramm, Weihnachtsmann, etwa 30 Ständen und Hütten, Tombola (Ziehung um 18.30 Uhr).

4. Dezember: 11-18 Uhr, „Weihnachts-Zauber“ auf dem Eichenhof Zempel in Asendorf.

10. Dezember: 16 bis 20 Uhr, am, um und im Dorfgemeinschaftshaus erster Weihnachtsmarkt in Uenzen mit Knipp, Waffeln, Getränken, Weihnachtsbaumverkauf, Weihnachtsmann und einigen Hobbykunstausstellern.

11. Dezember: 11 bis 19 Uhr, Weihnachtsmarkt der IGA in Asendorf, am Bahnhof und den angrenzenden Straßen, mit Karussell, Weihnachtsmann, Ständen von Vereinen und Anbietern, Geflügel-Tombola und erstmals Musikprogramm.

17. Dezember: 14.30 bis 19 Uhr, Weihnachtsmarkt „Schwärmerei“ der GAS in Schwarme, Festplatz Krähenkamp, mit Ständen, Tombola, Weihnachtsmann und Party.