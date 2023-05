Wegen Suche nach Dieb: Bahnverkehr in Syke gestoppt

Die Polizei hat am Dienstag im Bereich des Bahnhofs Syke-Barrien nach einem Dieb gefahndet. Die Bahnstrecke musste für eine halbe Strecke gesperrt werden.

Syke – Die Bahnstrecke im Bereich des Bahnhofs im Syker Stadtteil Barrien musste am Dienstagabend von etwa 21.30 bis 22 Uhr gesperrt werden. Grund dafür war die Suche der Polizei nach einem Fahrraddieb.

Der Dieb war kurz zuvor vom Besitzer eines schwarzen Mountainbikes beim Diebstahl des Rades überrascht worden. Er konnte das Schloss jedoch knacken und entlang der Gleise fliehen, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Sofort sei im Nahbereich eine Fahndung veranlasst worden, die in der Sperrung der Bahnstrecke resultierte.

Da der Täter gesehen wurde, habe eine genaue Personenbeschreibung vorgelegen, dank der es gelungen sei, der 19-Jährigen in einem Gebüsch an der Sudweyher Straße zu finden und festzunehmen, erklärt die Polizei. Der 19-Jährige habe keinen festen Wohnsitz und die Nacht daher in einer Zelle der Syker Polizei verbracht. Da es gegen den Mann aus einem anderen Zusammenhang bereits einen Haftbefehl gegeben haben soll, ist er am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Das gestohlene Fahrrad konnten die Beamten dem Besitzer wieder aushändigen.