Wechsel im Vorstandsteam des TV Schmalförden: Kassenwart Frank Lawrenz mit Annette Gerke, die in den Ehrenrat gewählt und im Amt der zweiten Vorsitzenden von Heike Wohlann abgelöst wurde, Vorsitzendem Heino Rademacher, Sportwartin Kerstin Pankratz sowie Schrift- und Pressewart Gerhard Beuermann (von links). Foto: Kurth-Schumacher

Schmalförden – Neubesetzungen im Vorstandsteam des Turnvereins Schmalförden erfolgten im Rahmen der Jahreshauptversammlung, zu der Vorsitzender Heino Rademacher Mitglieder und Gäste im Gasthaus Kastens begrüßte. Da Annette Gerke ihren Posten als zweite Vorsitzende nach fast 30-jähriger Vorstandsarbeit – als Frauenwartin von 1990 bis 2002, als zweite Vorsitzende seit 1997 – abgeben wollte, wählte die Versammlung Heike Wohlann als ihre Nachfolgerin. Deren bisherige Funktion als Jugendwartin wurde mit der Wahl von Christina Tönnies neu besetzt.

In ihren Ämtern bestätigte die Versammlung die Kassenwarte Frank Lawrenz und Ludger Ebenthal sowie Sportwartin Kerstin Pankratz. Durch den Tod von Heinrich Ehlers im vergangenen Jahr, der unter anderem 25 Jahre als Kassenwart im Vorstand tätig war und dem ein stilles Gedenken galt, war es erforderlich, einen Sitz im Ehrenrat neu zu besetzen. Nominiert und in den Ehrenrat gewählt wurde Annette Gerke. Alle weiteren Mitglieder dieses Gremiums sowie alle Abteilungs- und Übungsleiter bestätigte die Versammlung en bloc in ihren Funktionen.

Eingangs der Versammlung hatte Vorsitzender Heino Rademacher Vereinsaktivitäten und -veranstaltungen in den zurückliegenden zwölf Monaten Revue passieren lassen, nannte hier die erste „Fight Night“ der TV-Sparte Siam Muay Thai Club im April 2018 (wir berichteten) als eines der Highlights. Der Schwerpunkt des Turnvereins liege im Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport, der in 35 Gruppen betrieben wird. Der Mitgliederbestand habe sich positiv entwickelt, aktuell würden dem TV Schmalförden rund 750 Personen angehören. Auch die Abteilungs- und Übungsleiter hielten Rückschau, Kassenwart Frank Lawrenz sprach von einem positiven Finanzbestand, der es ermögliche, notwendige Investitionen zu tätigen. Korrekte Buchführung bestätigten Rainer Hogrefe und Wolfgang Seidel, die Versammlung entlastete den Vorstand und wählte Günter Herzog als Nachfolger von Rainer Hogrefe, der turnusgemäß als Kassenprüfer ausschied.

Geplante Aktivitäten

Als einen Höhepunkt der Aktivitäten, die beim TV Schmalförden in Planung sind, nannte Vorsitzender Heino Rademacher die Turnschau am Sonntag, 24. März. Die Ehrenburger Sporthalle werde außerdem Schauplatz der Kreisturnfinalrunde sein (Termin noch offen). Ihr 25-jähriges Bestehen begehe 2019 die Fahrradgruppe des Vereins.