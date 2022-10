Zwei Tiger-Babys erkunden im Tierpark Ströhen die Welt

Von: Melanie Russ

Teilen

Tiger-Mama Amara passte genau auf, während ihr Nachwuchs zum ersten Mal das Außengelände erkundete. © Russ

Die zwei am 18. Juli geborenen Sibirischen Tiger haben erstmals ihr Außengehege im Tierpark Ströhen erkundet. Nach anfänglichem Zögern verloren sie ‒ ermutigt von ihrer Mutter Amara ‒ schnell ihre Scheu und ließen auf ihrer Entdeckungsrunde durchs Gras und über Baumstämme auch von den vielen Besuchern nicht stören.

Ströhen – Neugierig und aneinander geschmiegt schauen die beiden Tigerkinder durch die Luke ihres Geheges. Es ist am Dienstag das erste Mal, dass sie die grüne Landschaft des Außengeländes sehen. Gucken reicht auch vorerst. Den Schritt nach draußen wagen die beiden am 18. Juli im Tierpark Ströhen geborenen Sibirischen Tiger noch nicht. Es braucht ein bisschen Ermutigung von Mama Amara, einen kleinen Stupser mit der Nase – dann trauen sie sich doch.

Die Zurückhaltung der kleinen Katze und ihres Brüderchens ist schnell verflogen. Nach den ersten vorsichtigen Schritten an der Seite ihrer Mutter erkunden sie das Gras, die Baumstämme, schlabbern ein bisschen Wasser aus dem Teich. „Es ist spannend zu sehen, wie sie eine neue Welt entdecken“, sagt ein lächelnder Tierpark-Leiter Dr. Nils Ismer. Er ist froh, dass die beiden Geschwister diesen wichtigen Schritt so gut meistern. „Tiger sind sehr selbstbewusst und fürchten weder Tod noch Teufel“, weiß er.

Ein erster Schluck aus dem Teich der Tigeranlage im Tierpark Ströhen. © Russ

Während die beiden Tigerkinder die Tierpark-Besucher vor ihrem Gehege völlig ignorieren, ist Mutter Amara auf der Hut. Anfangs beäugt sie die Menschen misstrauisch und macht deutlich, dass es ihr nicht gefällt, wenn sie zu nah an den Zaun kommen. Doch je sicherer sich ihr Nachwuchs bewegt, desto entspannter wird auch sie.

Nur einer ist an diesem Nachmittag unzufrieden: Tiger-Papa Antaris. Denn während der Nachwuchs das Außengehege erkundet, muss er in seinem Gehege bleiben. Vater und Kinder hatten bislang nur durch Gitterstäbe getrennt Kontakt, um sicherzugehen, dass den Kleinen nichts passiert. Sobald sich die Tigerkinder an das Außengelände gewöhnt haben, soll dort die Zusammenführung erfolgen. „In engen Räumen geraten die Tiere leicht in Stress“, erklärt Nils Ismer. Im Außengelände können sie sich aus dem Weg gehen, wenn es doch nicht so harmonisch verläuft, und Mutter Amara kann einschreiten, wenn Antaris nicht sanft genug ist. Ismer ist allerdings zuversichtlich, dass das nicht nötig sein wird. Antaris habe bisher sehr entspannt auf seinen Nachwuchs reagiert.

Namensvorschläge für die Tiger-Babys gesucht Im Tierpark Ströhen ist es lange Tradition, die Besucher an der Namenssuche für die neugeborenen Tierkinder zu beteiligen. Vorschläge für die beiden Tigerbabys nimmt der Tierpark vom 15. bis 30. Oktober entgegen. Jeder Gast erhält in dieser Zeit am Eingang einen Teilnehmerzettel. Die Abgabe ist nur persönlich an der Tageskasse möglich. Für die besten Vorschläge gibt’s Preise.

Das Geschwisterpaar ist der erste Tiger-Nachwuchs im Tierpark Ströhen seit der Geburt von Amara vor vier Jahren, der überlebt hat. Im Frühjahr dieses Jahres hatte die Tigerin erstmals ein Baby zur Welt gebracht, das aber wenige Wochen nach der Geburt starb. Beim zweiten Versuch kamen nun gleich zwei Babys zur Welt, die sich prächtig entwickelt haben und von Amara vorbildlich umsorgt werden.

Nachdem Mutter und Kinder in den ersten Wochen ganz in Ruhe gelassen wurden, haben die Kleinen inzwischen auch die erste Untersuchung durch Nils Ismer gemeistert. „Sie haben unheimlich verdutzt geguckt“, erinnert er sich an ihren ersten Kontakt mit Menschen.

Mit dem Nachwuchs bei den Sibirischen Tigern leistet der Tierpark Ströhen auch einen Beitrag zur Arterhaltung. Der Artenschutz gehöre zu den wichtigen Aufgaben eines Zoos oder Tierparks, erklärt Ismer. „Dahinter versteckt sich eine unglaublich spannende und anspruchsvolle Arbeit.“ Auch der Tierpark Ströhen habe es sich zur Aufgabe gemacht, vom Aussterben bedrohte und gefährdete Tierarten zu erhalten und zu züchten.

Die Tigerkinder legten ihre Zurückhaltung schnell ab und spielten munter mit ihrer Mutter. © Russ

„Es ist wichtig, dass wir in den Zoos einen sicheren Bestand haben“, sagt Ismer zum aktuellen Zuchterfolg. Denn der Sibirische Tiger – die größte der sechs Tigerunterarten und zugleich die größte aller Katzenarten überhaupt – gilt als stark gefährdet. Die Gesamtpopulation in freier Wildbahn wird auf 400 bis 450 Tiere geschätzt. Vor allem durch die Verringerung der Großwildbestände und durch Wilderei sei der Sibirische Tiger in seinem natürlichen Lebensraum bedroht, erklärt Ismer.

Die beiden Tigerkinder werden in Ströhen bleiben, bis sie ein sicheres Erwachsenenalter erreicht haben – also noch etwa ein bis eineinhalb Jahre. Dann wird der Tierparkchef sie an andere Zoos vermitteln, um dort eine neue Zuchtgruppe zu gründen.