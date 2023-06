Zwei Millionen Euro mehr für die Ortskernsanierung Wagenfeld

Von: Melanie Russ

Noch sieht es am Marktplatz und an der Gutenbergstraße in Wagenfeld recht wild aus. In sechs Wochen soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. © Russ

Der Wagenfelder Bauausschuss hat der Aufstockung der Ortskernsanierung im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ auf 7,7 Millionen Euro zugestimmt. Die Bewilligung des Fördermittelgebers liegt bereits vor.

Wagenfeld – Dass die Ortskernsanierung in Wagenfeld ordentlich Geld kostet, war von vornherein klar. 5,64 Millionen Euro waren dafür 2020 veranschlagt worden, die sich die Gemeinde dank des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ mit Bund und Land teilen kann. Doch diese Summe – wen wundert’s in diesen Zeiten – reicht hinten und vorne nicht, vor allem, weil die Kosten im Baugewerbe in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Das Projektvolumen soll darum auf 7,7 Millionen Euro aufgestockt werden.

Der Fördermittelgeber hat laut Verwaltung bereits zugestimmt, nun muss noch der Rat grünes Licht dafür geben, dass die Gemeinde ihr Drittel der geplanten Gesamtkosten (2,56 Millionen Euro) bereitstellt. Der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung bereits zu.

Ein wesentlicher Kostentreiber ist die gerade laufende Umgestaltung des Marktplatzes, die nach ursprünglich – recht optimistisch – geplanten 1,3 Millionen Euro momentan bei 3,7 Millionen Euro steht. Sie ist die erste und mit Abstand größte Maßnahme der Ortskernsanierung.

Außerdem plant die Gemeinde die Umgestaltung des „Park de Vibraye“, die Aufwertung und Sanierung des Schulhofes der Auburg-Schule zur multifunktionalen Nutzung durch die Öffentlichkeit, die Neuanlage einer Geh- und Radwegeverbindung zur Grund- und Oberschule zur Schulwegsicherung sowie die Gestaltung eines Dorfplatzes im Kreuzungsbereich Hauptstraße (B239) / Oppenweher Straße. Auch bei diesen Maßnahmen muss man wohl mit Kostensteigerungen rechnen. Zudem wurden laut Verwaltung Grundstückskäufe getätigt, die ursprünglich nicht geplant waren.

Fortschritt bei der Marktplatz-Umgestaltung

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt des Wagenfelder Marktplatzes inklusive der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Trinkwassernetzes sowie des Ausbaus der Gutenbergstraße haben Anfang Mai begonnen. Bis Ende Juli sollen sie abgeschlossen sein, damit genügend Zeit für die Vorbereitung des Großmarkts Ende August bleibt. Wie die Verwaltung in der Ausschusssitzung berichtete, hat das Tiefbauunternehmen Rasche aus Minden versichert, dass der Zeitplan eingehalten wird.