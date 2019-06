Zwei Chöre, eine Leidenschaft: Gospel trifft auf Gospel

Wagenfeld – Musik verbindet, fügt Sängerinnen und Sänger von Chören zusammen und nimmt fast immer ein großes Publikum mit auf eine Reise durch die unterschiedlichsten Stilrichtungen der Chormusik – wie am Sonntagabend in der gut besetzten St. Antonius-Kirche. Dort traf Gospel auf Gospel, eineinhalb Stunden lang mit einer kurzen Pause mittendrin.

Neben „Gospeltrain“, dem von Claudia Kienz geleiteten Wagenfelder Chor, waren mehr als 30 Sänger des gemischten Chores „Gospel and more“ aus Rabber unter der Leitung von Karin Fenker und der Wagenfelder Pianist Michel Voncken an der Ausgestaltung des Konzerts beteiligt – mal laut, mal leiser, mit klassischen Gospelsongs, modernen Gospels aus Amerika und Liedern aus dem Bereich Popularmusik. Insgesamt mit einem Programm, das haarscharf auf den Geschmack des beifallsfreudigen Publikums zugeschnitten war.

Mit Micha Kedings „I say yes“ waren beide Chöre eingangs durch die vollen Bankreihen in das Wagenfelder Gotteshaus eingezogen. Bevor sich im ersten Konzertteil die musikalischen Gäste aus Rabber vorstellten und voluminöse Klangqualität demonstrierten, begrüßte Pastorin Edith Steinmeyer, die weite Teile des Konzerts moderierte und Erläuterungen zu den Texten gab, den Gastchor und freute sich, dass Gespräche mit einem früheren Mitschüler von ihr während eines vorangegangenes Klassentreffens zum Besuch von „Gospel and more“ geführt habe.

Die Choristen aus der Heimatgemeinde der Wagenfelder Pastorin unternahmen während ihres gut halbstündigen ersten Programmteils auch einen musikalischen Abstecher ins ferne Afrika, mit dem traditionellen Zulu-Gesang „Akeko“, kehrten anschließend über die Popsongs „Only you“ und „Can you feel the love tonight“ wieder zu den Gospels zurück: „Go, tell it on the mountain“ und „Shackles“.

Teil zwei des Abends starteten „Gospeltrain“ und „Gospel and more“ gemeinsam („Your love is greater“), bevor sich der „Hauschor“ unter anderem mit „Shine, Jesus, shine“, „Put your hand in the hand“, dem intonierten Vaterunser „Baba yetu“ und „Time to celebrate“ den verdienten Beifall des Publikums abholte. Für die Akteure war der Spaß am gemeinsamen Singen, für die Besucher nach gut 90-minütigem Hörgenuss zu Ende.

Ein lang anhaltender Schlussapplaus zeugte beim gemeinsamen Auszug aus der Kirche davon, dass es Akteuren und Besuchern gleichermaßen gefallen hatte. Zuvor hatten sich beide Chöre musikalisch mit dem von Micha Keding arrangierten „Going up yonder“ von Walter Hawkins verabschiedet.

Für das Publikum war der musikalische Abend vorüber, für die Mitglieder der beiden Chöre noch lange nicht: Auf dem Kirchenvorplatz verbreiteten schon die ersten Grillspezialitäten ihren Duft. „Gospeltrain“ bedankte sich bei „Gospel and more“ bei angenehmen Temperaturen mit einem mundenden geselligen Abschluss. ges