Zwei Betriebe wollen erweitern

Reuter plant weitere Halle / Collmoor baut Rinderhaltung aus / Zustimmung vom Fachausschuss

+ Hinter der vorhandenen Halle möchte der Unternehmer Reuter eine zweite errichten. Gleich nebenan plant der Landwirt Collmoor eine Umstrukturierung: Die Schweinehaltung wird aufgegeben, die Rinderhaltung ausgebaut. Foto: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Gleich zwei Vorhaben an der Straße „Am Reuterhof“ beschäftigten am Mittwochabend den Wagenfelder Bau-, Wege-, Planungs- und Umweltausschuss. Zum einen möchte der Unternehmer Reuter seinen Betrieb auf dem östlich an die Solaranlage angrenzenden Grundstück erweitern. Zum anderen möchte sein Nachbar Collmoor seinen landwirtschaftlichen Betrieb umstrukturieren. Beide Vorhaben erhielten die Zustimmung der Ausschussmitglieder.