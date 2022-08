Zu teuer: Umbau des Wagenfelder Marktplatzes verschoben

Von: Anja Schubert

Die Planungen für die Neugestaltung des Wagenfelder Marktplatzes müssen angesichts der Kostenintensität noch einmal überarbeitet werden. Entwurf: Russ Bauwert © Russ Bauwert

Die Planungen für Neugestaltung des Wagenfelder Marktplatzes müssen überarbeitet werden. Denn: Das Projekt wäre um einen Million Euro teurer geworden. Neue Ausschreibung in 2023.

Wagenfeld – Der für September 2022 vorgesehene Baustart für die Umgestaltung des Wagenfelder Marktplatzes verzögert sich. Das teilte die Gemeinde Wagenfeld jetzt in einer Pressemitteilung mit.

Mitte Mai wurde eine entsprechende Ausschreibung für einen Großteil der Bauarbeiten auf den Weg gebracht. Nach der erfolgten Submission wurden die eingegangen Angebote geprüft. „Leider ist kein wirtschaftliches Angebot eingegangen, so dass die Ausschreibung nun aufgehoben wurde“, erläutert Bürgermeister Matthias Kreye auf Nachfrage.

3,3 Millionen Euro Gesamtvolumen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. März dieses Jahres eine entsprechende Planung mit einem Gesamtvolumen von rund 3,3 Millionen Euro beschlossen. Die nun vorliegenden Angebote und die voraussichtlichen Kosten für die noch auszuschreibenden Gewerke hätten diesen Rahmen um rund eine Million Euro überschritten, so dass der Verwaltungsausschuss keinen Auftrag erteilt, sondern die Ausschreibung per Beschluss aufgehoben habe.

Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Planer ein überarbeitetes Konzept mit entsprechenden Einsparvorschlägen zu erarbeiten. Dieses überarbeitete Konzept soll den Ratsgremien im Anschluss zur Beratung vorgelegt werden. „Ziel ist es, dass eine erneute Ausschreibung der Gewerke spätestens zum Beginn des Jahres 2023 erfolgt“, so Kreye weiter.

Durch diese Entwicklung verschiebt sich die Maßnahme maximal um ein Jahr. Es ist jedoch in Abstimmung mit allen Beteiligten zu prüfen, ob ein Start der Baumaßnahmen im Frühjahr 2023 möglich ist.

„Leider hat die Ausschreibung kein annehmbares Angebot für die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ergeben. Gerne hätten wir mit der Maßnahme begonnen. Aber das Ausschreibungsergebnis lag weit über den bislang geplanten Baukosten, sodass leider kein Auftrag vergeben werden kann“ bedauerte der Bürgermeister die Entwicklung. Die Preisentwicklung im Baugewerbe wird als Hauptgrund gesehen.

Durch eine angepasste Planung mit entsprechenden Einsparungen an den verschiedenen Stellen und einer Ausschreibung zum Jahreswechsel hin gehen die Ratsgremien nun davon aus, dass der zur Verfügung stehende Kostenrahmen eingehalten werden und der Baustart in 2023 erfolgen kann.