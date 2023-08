Zauber der Nacht im Neustädter Moor

Teilen

„Auf dem Holzweg“: Im fahlen Mondlicht zeigt Naturführerin Carola Anders (vorne) ein gefährliches sumpfiges „Moorauge“ (ganz rechts im Bild). © BHE

21 Naturinteressierte begaben sich mit Carola Anders auf eine geheimnisvolle Wanderung durch das Neuststädter Moor in Ströhen.

Ströhen – Grillen zirpen leise in der Dämmerung. Nebel steigt auf. Über seinem weißen Schleier erscheint in orange-gelber Farbe der Mond in Gestalt eines zunehmenden Halbmondes. Einzelne Fledermäuse sausen lautlos über die kleine Menschengruppe hinweg. 21 Personen haben sich am späten Abend im Neustädter Moor in Ströhen versammelt, um unter der sachkundigen Führung von Carola Anders den Zauber der nächtlichen Natur zu erleben. Pünktlich zum Beginn gegen 21 Uhr stoppten die wenigen Regentropfen, und eine windstille, milde Sommernacht begann.

Die Fledermaus-Expertin ist diesmal für den Verein „Naturpark Dümmer“ in ganzheitlicher Mission unterwegs, um den Menschen das geheimnisvolle Moor bei Nacht mit einigen ausgewählten Pflanzen und Tierarten näher zu bringen. Gemeinsam wird der hölzerne Aussichtsturm erklommen, um von dort aus die letzten, tieforangen Sonnenstrahlen des ausklingenden Tages zu verabschieden, die den Horizont schon bald dem Mondlicht überlassen. Keine 30 Meter entfernt grast ein kleines Reh, halbhoch von der Vegetation verdeckt. Es lässt sich durch die erstaunte Menschengruppe nicht stören und wirft ihr freundliche Blicke zu. Hobby-Fotograf Horst Urban aus Mellinghausen hat seine Ausrüstung mitsamt Stativ dabei und verharrt immer wieder still abseits der Gruppe, um die weitläufige Traumlandschaft in der zwielichtigen Atmosphäre zwischen Abend und Nacht aufzunehmen.

Andächtig geht es über die Holzplanken des Moorpadds und den durch aneinandergekettete Kunststoff-Fässer simulierten „Schwingrasen“ vorbei an seitlich gelegenen Wasserlachen, den gefährlichen sumpfigen „Mooraugen“, zu einer malerischen hölzernen Aussichtsplattform. Hier erzählt Carola Anders stimmungsvoll eine lehrreiche kleine Gruselgeschichte von einem zwölfjährigen Kind, das sich zu spät auf den Heimweg macht und in der Dunkelheit im Moor verirrt. Glücklicherweise ist die Handlung an dieser Stelle noch nicht zu Ende.

Timo Pendzich, der einzige kleine Junge an diesem Tag, ist mit seinen Eltern aus Wagenfeld dabei, und hört wie alle fasziniert zu. Er kennt Moorbewohnerinnen wie Blindschleiche und auch die Kreuzotter, die ihre Jungtiere als winzig kleine Schlangen zur Welt bringt, anstatt sie in Eiern zu legen.

„Wodurch entstehen eigentlich Irrlichter?“, fragt Carola Anders in die Runde. Es handelt sich um Glühwürmchen und manchmal auch Faulgase, lautet des Rätsels Lösung. Schnecken mit kalkhaltigen Gehäusen wird man hier nicht finden, dazu ist der Boden zu sauer. Aber es gibt die wundersamen kleinen Moorfrösche, bei denen sich die Männchen während der Paarungszeit von bräunlich zu bläulich verfärben können.

Sonnentau im Schein der Taschenlampe: Die rötlichen kleinen Pflänzchen befinden sich gerade in der Blüte. © BHE

In einer abwechslungsreichen Mischung aus kurzen Wissensfragen an die Gruppe, leicht verständlichen, teils humorvollen, stets respektvollen Erläuterungen zur Natur und immer wieder Zeiten für andächtiges Schweigen sensibilisiert die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin ihre Teilnehmenden für die malerische Hochmoor-Landschaft, die Sonnentau-Pflanze, welche Insekten fangen und verdauen kann, und natürlich für ihre besondere Leidenschaft: die Fledermäuse. Sie sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. „Knack-knack-knack“ rattert der kleine Fledermaus-Detektor in ihrer Hand. Das Gerät ist kaum so groß wie ein Mobiltelefon und kann die Frequenzen der nächtlichen Segelkünstler in für Menschen hörbare Tonsignale umwandeln. Diese entfalten in der Stille eine meditative, beinahe einer Trance ähnliche Wirkung.

Inzwischen ist mithilfe von Taschenlampen die urige hölzerne Sitzgruppe wieder erreicht, von der aus die Teilnehmer gestartet waren. Zwei Stunden sind vergangen wie im Flug. Andreas Wickbold, gelernter Gärtner aus Loccum, bedauert, dass Blumenerde noch immer mit Torfanteilen angeboten wird, obwohl es andere gute Zusammensetzungen gibt. „Alles!“, antwortet Timo munter auf die Frage, was ihm an diesem Abend besonders gut gefallen hat. Man ist sich einig, dass es unbedingt weitere schöne Termine dieser Art geben sollte. Sie werden im Veranstaltungskalender vom Naturpark Dümmer zu finden sein (https://www.naturpark-duemmer.de/naturpark-entdecken/veranstaltungskalender.html). bhe