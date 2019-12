Auf der Suche nach dem „Wahnsinnsklang“: 15-jähriger Sulinger sammelt Kirchengeläute

Wagenfeld/Ströhen - Gut eine Stunde lang läuteten am Tag vor Totensonntag in Wagenfeld und Ströhen die Kirchenglocken außer der Reihe. Mancher mag sich darüber gewundert haben. Der Rätsels Lösung: Mit Jörn Bergmann aus Sulingen hatte sich besonderer Besuch angesagt, der dem Klang von Kirchturmglocken seit Kindertagen verfallen ist.

Der heute 15-jährige hat aus seinem Interesse an Kirchenglocken ein ganz seltenes Hobby entwickelt: er sammelt Glockengeläute, macht Bild- und Tonaufnahmen von Glocken und deren Geläut und veröffentlicht die Filme im Internet auf Youtube. Ab Sonntag wird das Geläut der Ströher Kirche ebenfalls im Internet auf seinem Youtube-Kanal „Petersglocke“ verfügbar sein. Die Glocken der Wagenfelder Antoniuskirche werden am 12. Januar im Internet eingestellt.

„Jugendliche hören verschiedenste Musikrichtungen. Ich stehe auf die lautesten Instrumente der Welt“, erläutert Jörn im Gespräch. Die tiefen mächtigen Töne seien etwas Beeindruckendes, das durch Mark und Bein gehe. „Auch wir Glockenfans haben eine Community und Online-Stellen ist absolut angesagt.“

+ Jörn Bergmann weiß auch um die Geschichte seiner Lieblingsinstrumente expertenhaft Bescheid. © Mang

Das Prozedere ist immer das gleiche: Erst den Glockenturm besteigen, ausleuchten und Mikrofone aufbauen, danach den Gehörschutz aufsetzen, Handy oder Kamera in Position bringen“, erläutert Jörn, was im Vorfeld einer jeden Aufzeichnung zu tun ist, bevor die Glocken in Bewegung gesetzt werden dürfen. „Dann wird von den ersten Schwingungen bis zur letzten Bewegung des Abläutens alles aufgenommen“, erläutert der junge Experte, der auch zu Hause in seiner Sulinger Kirchengemeinde gern um sein Glockenfachwissen gefragt wird. Mehr als 100 Glockengeläute hat er bereits aufgenommen.

Ab und an geht Jörn sogar mit Gleichgesinnten auf Geläutejagd. „Meist jedoch alleine, denn wir wohnen ziemlich weit voneinander entfernt.“ Zudem sind Jörn und seine jugendlichen Mitstreiter am Aufbau einer digitalen Glockenlandkarte beteiligt. Diese wird auf der Plattform createsoundscape.de im Internet erstellt und permanent weiterentwickelt. Per Mausklick sind die aufgenommenen Glocken nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.

Glocken in Ton und Bild auf Läutelandkarte und Youtube

Die sozialen Medien seien hierbei ein unerlässliches Kommunikationsmittel, erläutert Jörn. „Die Erstellung der Läutelandkarte macht es erforderlich, dass die Glocken nach einem bestimmten System geläutet werden müssen.“ Ziel sei es, alle Glocken der evangelischen und katholischen Kirchen in Deutschland in dieser digitalen Landkarte zum Klingen zu bringen.

Immer bekannter wird derzeit dieses ungewöhnliche Hobby. Auch das Fernsehen berichtete schon über den Gymnasiasten und seine Mitstreiter. Die Mitarbeit an dem vom Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen (BA) mitinitiierte Projekt öffnet Jörn heute einfacher als früher auch die Türen zu den Glockentürmen der weiteren Region.

Mit drei Jahren auf Glocken aufmerksam geworden

„Er konnte als kleines Kind schon genau erklären, welche Glocke läutet und welche Stimmung eine Glocke hat“, berichtet Anke Schlottmann, Cousine von Jörns Vater Carlo Mang, die in Wagenfeld lebt. „Er hat früher schon Tonaufnahmen von Glocken gemacht und uns diese vorgespielt, wenn wir zu Besuch waren.“

„Mit drei Jahren hat mich im Urlaub das Geläut einer kleinen bayerischen Kapelle fasziniert. Diese Begeisterung lebte Jahre später wieder auf und ließ mich nicht mehr los“, erinnert sich Jörn. Die Besteigung des Hildesheimer Mariendomes, die so gut wie nie genehmigt werde und des Glockenturmes der Marktkirche in Hannover seien bisher die absoluten Highlights gewesen. „Hannover besitzt die größte Glocke Norddeutschlands und hier konnten wir sogar ein Glockenkonzert initiieren.“

Petersglocke im Kölner Dom ist zweitgrößte der Welt

Die Aufnahme der Petersglocke im Kölner Dom, der größten deutschen und zweitgrößten Glocke der Welt, ist einer seiner lang gehegten Träume, die noch nicht in Erfüllung gingen. „Und irgendwann, wenn sie wieder aufgebaut ist, dürfte es auch das Geläut von Notre Dame sein.“

Doch nicht nur dem Sound ist der junge Mann verfallen, auch um die Geschichte der Glocken weiß er expertenhaft Bescheid. So auch um die Wagenfelder und Ströher Glocken, die er durch Anke Schlottmann aufnehmen konnte. In Wagenfeld begleitete ihn Karsten Kleemeyer in den Glockenturm, in Ströhen wurde er vom Kirchvorstandsmitglied Heinrich Gärtner unterstützt.

Ströher Kirche besitzt zwei Stahlglocken von 1877

„In Ströhen läuten zwei Stahlglocken des Bochumer Vereins von 1877. Die sind insofern besonders, da es noch das erste Geläut der Kirche ist, die in jenem Jahr fertig gebaut wurde.“ Aufgrund ihrer Beschaffenheit aus Stahl seien sie von der Abgabe in den Weltkriegen verschont geblieben.

In Wagenfeld sehe das anders aus. „Dort gibt es eine kleine vorreformatorische Bronzeglocke aus dem Jahr 1498. Die große Glocke aus Bronze habe zu Kriegszeiten abgegeben werden müssen und wurde 1955 ebenfalls durch einen neuen Klangkörper aus Bronze ersetzt.

Jörn Bergmann kennt namhafte Hersteller und Klänge

Auch die Liste namhafter Glockenhersteller und damit verbundener herausragender Klänge kennt er wie mit der Muttermilch aufgesogen, hat für bestimmte Marken ein Faible entwickelt. „Es gibt Glocken mit einem Wahnsinnsklang, aber auch welche die weniger schön klingen“, erzählt Jörn.

Angesichts von so viel erarbeitetem Fachwissen und akustischer Leidenschaft liegt die Frage nach Jörns potenziellem Berufswunsch nicht weit entfernt, doch die Antwort überrascht: „Das ist noch offen – vom Lehramtsstudium bis zur Pilotenausbildung kann ich mir vieles vorstellen.“ Auf jeden Fall möchte er eine Ausbildung zum Glockensachverständigen machen. „Das geht aber nur nebenher und ist sehr arbeitsintensiv und umfangreich.“