Es wurde und wird kräftig gebaut

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Es hat sich viel getan in der Gemeinde Wagenfeld im vergangenen Jahr. Vor allem das Bauamt konnte sich über Langeweile nicht beklagen. Zwei Großprojekte wurden umgesetzt, weitere Vorhaben planerisch vorbereitet. Was war, was kommt, und wie sich die Gemeinde insgesamt entwickelt, darüber informierten Bürgermeister Matthias Kreye und seine Fachdienstleiter am Dienstag während eines Bürgerinformationsabends im Central-Hotel. An die 150 Einwohner wollten hören, was ihre Verwaltung zu berichten hat.

Breitband

Das Thema, das viele Bürger derzeit am meisten beschäftigt, ist der Breitbandausbau, der aktuell an Fahrt zunimmt. In der vergangenen Woche waren in Wagenfeld rund 100 Mitarbeiter der Baufirma Infratech mit dem Verlegen der Glasfaserkabel beschäftigt, wie Kreye berichtete. In Kürze werden es 200 sein. Ihren „Stützpunkt“ hat die Firma auf dem Gelände von Lorenz Ceramik eingerichtet. Auch in Ströhen soll der Ausbau bald beginnen. Dafür ist das Unternehmen Strabag zuständig.

In den unterversorgten weißen Flecken hatten, wie berichtet, 70 Prozent der Anwohner einen Glasfaseranschluss beantragt. Das entspricht laut Kreye 1600 Kunden. In den besser versorgten schwarzen Flecken betrage die Quote etwa 60 Prozent. Nordischnet prüfe dort derzeit die Wirtschaftlichkeit des Ausbaus, so Kreye.

Mit dem Breitbandausbau hängt laut dem Bürgermeister auch der Ausbau des Mobilfunknetzes zusammen. Schließlich müssten die Funkmasten ja versorgt werden. Auch hier soll sich laut Kreye etwas tun. Er habe mehrere mögliche Standorte für Masten gemeldet. Die Prüfung stehe noch aus.

Bauvorhaben

Nach dem Bau der Sporthalle und der Sanierung des Hallenfreibads im vergangenen Jahr stehen 2020 als größte Vorhaben der Bau eines neuen Bauhofs und die Umgestaltung des Auburg-Geländes an. Für den Neubau hat die Verwaltung insgesamt 1,7 Millionen Euro eingeplant. Das Gebäude soll am Haßlinger Weg schräg gegenüber von Lorenz Ceramik entstehen und bis Herbst 2021 fertig sein.

Das Altgebäude an der Auburg wird abgerissen. Wie berichtet, soll zum einen die Parkplatzsituation inklusive Beleuchtung verbessert werden. Außerdem hat sich ein Planer bereits erste Gedanken über eine noch ansprechendere Gestaltung des Auburg-Vorplatzes gemacht, damit dieser besser für Veranstaltungen und Hochzeiten genutzt werden kann. Der Umfang der Gestaltung hängt auch davon ab, ob die Gemeinde dafür Fördermittel bekommt. Der Antrag ist bereits gestellt.

Ein Ausblick auf 2021/22 zeigt Erfreuliches in Sachen Oberschule. Der Landkreis Diepholz hat in seinem Investitionsplan drei Millionen Euro für deren Sanierung vorgesehen. „Das finde ich eine tolle Botschaft“, so Kreye.

ISEK

Größere Maßnahmen im Rahmen des ISEK zur Sanierung des Ortskerns werden 2020 wohl nicht mehr umgesetzt. „Wenn ein positiver Förderbescheid vorliegt, wird der Rat eine Prioritätenliste erstellen“, erläuterte Kreye. Eine der angedachten Maßnahmen ist die Neugestaltung des Bereichs um Eisdiele und Kirche. Um dort handlungsfähig zu sein, hat die Gemeinde das Haus Kattelmann an der Oppenweher Straße gekauft, wie der Bürgermeister berichtete.

Straßen

Die Gemeinde Wagenfeld will in diesem Jahr mehrere Straßen sanieren beziehungsweise ausbauen. Einige Maßnahmen stehen aber noch unter dem Vorbehalt einer Fördermittel-Zusage. Die Arbeiten an der Schulstraße, beginnend an der Mindener Straße, sollen laut Bauamtsleiter Dennis Härtel am 6. April starten und bis Ende Juli abgeschlossen sein. Ebenfalls am 6. April soll die Herstellung des Wegs im rückwärtigen Bereich der neuen Sporthalle beginnen.

Für Anfang März ist die Installation einer Fußgängerampel als Ersatz für den Zebrastreifen auf der Oppenweher Straße an der Grundschule geplant. Die Arbeiten sollen laut Härtel etwa zwei Wochen dauern.

In Ströhen steht ab dem Frühsommer 2020 im Rahmen der Flurbereinigung Ströhen-Süd der Ausbau der Straßen Darlatener Weg, Rothe Riede, Bürgermeister Kropp Straße, Am Schwarzen Moor und Oberauerort auf dem Plan.

Baugebiete

Mit der Entwicklung in den aktuellen Baugebieten ist Kreye zufrieden. Von den 20 Bauplätzen im ersten Abschnitt von „Jettsfeld-Ost“ sind 19 verkauft, das letzte ist reserviert. Im zweiten Abschnitt sind noch acht der 24 Plätze verfügbar. Die sechs Plätze bei „Vor den Quellen“ in Bockel sind allesamt verkauft oder reserviert. „Im Weißen Falsch“ stehen 13 Bauplätze zur Verfügung. Davon sind vier verkauft und eins reserviert. „Wir sind im Gespräch für weitere Baugebiete“, sagte Matthias Kreye mit Blick auf die gute Nachfrage.

Bevölkerungszahlen

Die Gemeinde Wagenfeld zählte im vergangenen Jahr 7219 Einwohner (2018: 7218). Davon lebten 5481 (2018: 5510) im Ortsteil Wagenfeld und 1738 in Ströhen (2018: 1708). 73 Sterbefällen standen 73 Geburten gegenüber. Ausländische Mitbürger machten im vergangenen Jahr 12,27 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Darunter befanden sich 90 Flüchtlinge. Es zeichne sich ab, dass die Gemeinde in diesem Jahr wieder mehr Zuweisungen bekomme, schaute Kreye voraus. „Es ist gut, dass wir so viele ehrenamtliche Flüchtlingshelfer haben. Es ist schon toll, wie sie sich um die Flüchtlinge kümmern.“