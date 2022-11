Wunschkarten-Aktion der Landjugend Ströhen startet wieder

Von: Melanie Russ

Marieke Diepholz (Mitte) und ihre Mitstreiter von der Landjugend Ströhen holten die ausgefüllten Wunschkarten gestern aus den Seniorenheimen (hier bei Gärtner in Pr. Ströhen) ab. © Landjugend Ströhen

Die Landjugend Ströhen startet ihre Wunschkarten-Aktion zugunsten der Bewohner der regionalen Seniorenheime am 26. November auf dem Brezelbasar. Sie hofft auf viele Einwohner, die eine der rund 150 Karten in ein Weihnachtsgeschenk umwandeln.

Ströhen – Mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu Weihnachten ein Lächeln schenken – diese Idee steht hinter der Wunschkarten-Aktion, die die Landjugend Ströhen im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat und die so erfolgreich war, dass es in diesem Advent weitergeht. Gut 150 Wunschkarten haben Vorsitzende Marieke Diepholz und ihre Mitstreiter an die Bewohner der drei Seniorenheime Doreafamilie und Wiesengrund in Wagenfeld und Gärtner in Pr. Ströhen verteilt und am Freitag ausgefüllt wieder abgeholt. Am 26. November hängen sie am Weihnachtsbaum auf dem Brezelbasar.

Vor allem den Senioren, die sich nicht so viel leisten können oder niemanden mehr haben, der ihnen etwas schenkt, wollen sie eine kleine Freude machen. Bei der Premiere hat das geklappt. In den Seniorenheimen gab es viele strahlende Gesichter.

Jetzt hofft die Landjugend wieder auf die Unterstützung der Einwohner. Im vergangenen Jahr war sie überwältigend. Alle 70 Wunschkarten hatten nach nur einer Woche Abnehmer gefunden. Die dieses Mal etwa 150 Karten mit den anonymisierten Wünschen, die einen Wert von 30 Euro nicht überschreiten sollen, können am 26. November vom Weihnachtsbaum gepflückt werden. Wer einem der Bewohner eine Freude machen möchte, nimmt sich eine Karte, kauft das gewünschte Geschenk und bringt es hübsch verpackt zur Familie Diepholz in Ströhen, Varreler Straße 20. Dort stehen auch Körbe bereit, in die die Geschenke gelegt werden können, wenn gerade niemand zu Hause ist.

Wer mag, kann dem Geschenk eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß, ein selbst gemaltes Bild der Kinder oder Ähnliches beilegen. „Das kam beim letzten Mal richtig gut an“, berichtet Marieke Diepholz.

Die Karten, die beim Brezelbasar keinen Abnehmer finden, hängen anschließend in der örtlichen Bäckerei Kuhlmann, die wochentags vormittags geöffnet hat.

Um die Anonymität zu wahren, ist jede Karte mit einer Nummer versehen. Diese Nummer muss sich auch auf dem Geschenk wiederfinden (draufschreiben oder Sternkarte aufkleben), damit es zugeordnet werden kann. Zu welchem Bewohner die Nummer gehört, wissen nur die Mitarbeiter der Seniorenheime, die die Aktion wieder vor Ort koordinieren.

Die Geschenke müssen bis Sonntag, 18. Dezember, zurückgegeben werden. In begründeten Fällen ist aber eine Ausnahme möglich. So hatte sich im vergangenen Jahr ein Bewohner Butterkuchen aus Ströhen gewünscht, weil er ihn so gerne isst und so selten bekommt. Der wurde natürlich frisch gekauft und lag nicht eine Woche lang im Karton. Auch Blumen bekäme das nicht gut. In diesen Fällen kann mit Marieke Diepholz, Tel. 0176/34982751, ein alternativer Abgabetermin abgesprochen werden. „Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass das Geschenk rechtzeitig abgegeben wird, ist das kein Problem“, sagt die Vorsitzende der Landjugend.

Diese Verlässlichkeit ist wichtig, weil die Landjugend, bei den Wünschen, die eventuell offengeblieben sind, selbst einspringt und darum etwas Vorlauf braucht. Denn: „Jeder Wunsch wird erfüllt“, verspricht Marieke Diepholz. Die Geschenke überbringt die Landjugend am 23. und 24. Dezember an die Seniorenheime.