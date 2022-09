Regionalen Produzenten und Verarbeitern von Wolle fehlt eine Lobby

Von: Melanie Russ

Die große Vielfalt der Textilien aus Wolle zeigten die Teilnehmer des Treffens im Central-Hotel. © Russ

Die Wagenfelder Spinnereien setzten sich gemeinsam mit anderen Akteuren der Branche für eine Stärkung der regionalen Produktion und Verarbeitung von Wolle ein.

Wagenfeld – Die Nachfrage ist nach Einschätzung von Joachim Schulz da – nicht nur bei den Älteren. „Auch junge Menschen interessieren sich für nachhaltige Produkte und kaufen bewusst ein“, sagt der Geschäftsführer der Wagenfelder Spinnereien über die Chancen für Textilien aus regional produzierter und verarbeiteter Wolle. Dennoch beobachtet er die Entwicklungen auf dem deutschen Wollmarkt mit Sorge. Auf der einen Seite gibt es zwar zahlreiche Kleinunternehmer, die eine Nische gefunden haben, in der sie erfolgreich sind. Doch an der Basis – der Produktion – da hakt es.

Die vielen kleinen Betriebe, angefangen bei den immer weniger werdenden Schäfereien, haben keine große Lobby. Das möchte eine Gruppe, in der sich auch die Wagenfelder Spinnereien engagieren, gerne ändern. Das Unternehmen verarbeitet an seinem Wagenfelder Standort jährlich rund 750 000 Kilogramm Waschwolle. Weitere 600 000 bis 700 000 Kilogramm Kammzugwolle werden vorwiegend am tschechischen Standort Vlnap verarbeitet. Wie Schulz betont, wird nur mulesingfreie Wolle verwendet. Als Mulesing wird das Entfernen der Haut rund um den Schwanz insbesondere von Merino-Schafen ohne Betäubung bezeichnet.

Produzenten, Verarbeiter und Vermarkter kamen kürzlich im Central-Hotel zu ihrem zweiten Treffen zusammen. Sie diskutierten über Perspektiven und Möglichkeiten, ihre Interessen in der Politik prominenter zu platzieren. „Wir brauchen mehr Lobbyarbeit, um die Bedeutung und den Wert von Wolle stärker zu publizieren“, sagt Otto Kettenburg, Mitgründer des Wollimporteurs Global Wool in Rotenburg/Wümme.

Das fängt bei der Schafhaltung an, die zumeist nur wirtschaftlich ist, wenn die Tiere Landschaftspflege betreiben und die Schäfer dafür staatliche Mittel erhalten, so wie auch in der Diepholzer Moorniederung. Laut Kettenburg werden in Deutschland nur noch 1,5 Millionen Schafe gehalten. In Spanien seien es 15 Millionen Schafe, in Großbritannien gar 35 Millionen.

Die Verarbeitung zu Garn findet kaum noch in Deutschland statt. „Man sollte sich die Dramatik der Situation vor Augen führen“, so Joachim Schulz, der auch Präsident der Deutschen Wollvereinigung ist. Es gebe nur noch drei oder vier deutsche Kammgarnspinnereien. Deren Auftragslage sei momentan gar nicht schlecht. „Es kommen viele Kunden zurück“, beobachtet Schulz. Weil sie erkannt hätten, dass die Verarbeitungsqualität besser sei als etwa in Asien.

Ein großer Wunsch aller Beteiligten ist der Bau einer Wollwäscherei in Deutschland. „Es ist doch absurd, dass deutsche Wolle in Belgien oder China gewaschen werden muss“, argumentierte eine Teilnehmerin.

7,5 bis 10 Millionen Euro würde der Bau einer Wollwäscherei nach Einschätzung von Otto Kettenburg kosten. Vielleicht könne man in Thüringen eine Fläche finden, ergänzt Schulz. Genügend Wasserressourcen gäbe es dort. Die Wagenfelder Spinnereien haben laut ihrem Geschäftsführer aber kein Interesse, ihr Portfolio in diese Richtung zu erweitern.

Lohnen würde sie sich nach Ansicht aller Beteiligten. „Überall wird Waschraum gesucht“, weiß Kettenburg. „Das Interesse an regionalen Produkten ist immens gestiegen.“ Dabei handele es sich aber meist um vergleichsweise kleine Mengen. „Die kleinen lokalen Wollen können nicht bei großen Wäschereien gewaschen werden“, erläutert Schulz. Sie nähmen Wolle in der Regel erst ab 500 Kilogramm ab.

Wie schwierig es für kleine Schafhalter ist, ihre Wolle gewinnbringend zu verkaufen weiß auch Wolfgang Johanning. Der Rehdener ist Pächter der Ulenhöfe in Rehden und Hemsloh mit rund 400 Mutterschafen. „Mit dem Wollverkauf kann man nicht mal die Kosten der Schur bezahlen“, sagt er. Aus finanzieller Sicht könne man die Wolle fast besser als Naturdünger verwenden. Das wäre allerdings eine bedauerliche Verschwendung eines besonderen und vielseitigen Rohstoffs.