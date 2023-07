Nach zwei Wolfsangriffen: „So weitermachen können wir nicht“

+ © Michael Buck Ein gerissenes Schafe haben die Wölfe laut Michael Buck in eine ausgescharrte Kuhle gelegt und mit Erde und Gras bedeckt. © Michael Buck

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Russ schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach zwei Wolfsangriffe auf eine Schafherde im Oppenweher Moor innerhalb von zwei Wochen fordert ein Wagenfelder Schäfer von der Politik Taten.

Wagenfeld – Lange war er verschont geblieben, doch dann traf es Michael Buck gleich zwei Mal innerhalb von zwei Wochen. Mitte Juni und Anfang Juli wurde eine Schafherde des Wagenfelders im Oppenweher Moor von Wölfen angegriffen. Insgesamt sechs Schafe seien direkt getötet worden, neun weitere hätten eingeschläfert werden müssen, berichtet er auf Nachfrage. 16 Schafe überlebten ihre zum Teil tiefen Wunden.

Wie gesagt, Michael Buck ist bislang glimpflich davongekommen. Andere Schäfer in der Diepholer Moorniederung hätten deutlich mehr mit Wolfsrissen zu kämpfen, weiß der Wagenfelder. Er will sich darum auch ausdrücklich nicht in den Vordergrund rücken. „Wir sind hier alle betroffen – vom Dümmer bis zum Wietingsmoor“, sagt er und macht klar: „So weitermachen können wir nicht. Die Politik muss irgendwas tun.“

Zäune und andere Herdenschutzmaßnahmen werden bereits vom Land Niedersachsen gefördert. Allerdings pro Landwirt nur alle drei Jahre, wie Buck erläutert. Das Land hatte die Mittel für den Herdenschutz unlängst um 3,7 Millionen Euro aufgestockt, weil die veranschlagten Mittel für dieses Jahr bereits aufgebraucht waren. Laut der niedersächsischen Landwirtschaftskammer wurden seit Jahresbeginn 420 Anträge auf einen Schutzzaun gestellt. Auch Michael Buck nutzt solche Zäune für seine etwa 900 Schafe und Ziegen. Geholfen haben sie wenig Entschädigung für gerissene Tiere gibt es ebenfalls, aber nicht für verletzte, die behandelt werden müssen.

Herdenschutzhunde, deren Anschaffung ebenfalls gefördert wird, sind für den Wagenfelder keine Option, „weil es zu arbeitsintensiv ist“, erklärt er. Er hat sich nach eigener Aussage lange mit dem Thema beschäftigt und sieht neben den laufenden Kosten etwa für Futter weitere Probleme. „Die Schafe sind immer in Bewegung. Ich bin mit ihnen manchmal drei bis vier Mal am Tag im Moor unterwegs.“ Für den Weg von einer Fläche zur nächsten benötigt er seine Hütehunde. „Die Herdenschutzhunde müsste ich dann immer absondern, damit sie die Hütehunde nicht angreifen“, erläutert der Wagenfelder. Denn Schutzhunde duldeten keine anderen Hunde in ihrer Nähe. Außerdem müssten die Schafe die Schutzhunde erst mal in ihrer Nähe akzeptieren. Das dauere Monate.

Und einen hundertprozentigen Schutz gibt es mit Herdenschutzhunden offenbar auch nicht. Er habe von Fällen gehört, in denen Wölfe von außen so lange am Zaun hin- und hergelaufen seien, bis die Herdenschutzhunde müde wurden und aufgaben, um dann Schafe zu reißen. „Wölfe lernen ziemlich schnell“, weiß Buck.

+ Mehrere angefressene Kadaver wie diesen ließen die Wölfe zurück. © Michael Buck

Bleibt das unschöne Wort Abschuss. Dem Wagenfelder ist bewusst, dass das manch einer nicht gerne hört. Aber er macht sich nicht nur Sorgen um seine eigene Herde, er fürchtet auch, dass langsam alles aus dem Gleichgewicht gerät. „Ich sehe das Gesamtkonzept, das zusammenbrechen wird“, sagt er im Hinblick auf den Moorschutz, zu dem Schafe mit ihrer Landschaftspflege einen großen Teil beitragen. „Wir sind auf einem guten Weg“, findet Buck, der naturgemäß viel Zeit im Moor verbringt und sieht, wie sich die Bestände der Kiebitze und anderer Wiesenvögel langsam erholen. „Wer soll die Moorflächen pflegen, wenn wir es nicht mehr tun?“, fragt der Wagenfelder. Allein mit Maschinen gehe es nicht. Michael Buck ist nach zwei Wolfsangriffen in so kurzer Zeit „stark ins Grübeln“ gekommen, ob es für ihn langfristig so weitergeht.

Während die Politik weiter über den Umgang mit den Wölfen diskutiert, treibt der Wagenfelder seine Schafe inzwischen jede Nacht in den Stall. Eine Dauerlösung ist das nicht, wie er sagt. Zum einen bedeute es für ihn täglich vier Stunden mehr Arbeit, die ihm für andere Aufgaben in seinem landwirtschaftlichen Betrieb und für seine Familie mit zwei kleinen Kindern fehlen.

Außerdem müssen die Tiere im Stall natürlich gefüttert werden, während auf den Moorflächen eigentlich reichlich Futter zur Verfügung steht. Das sei auf Dauer nicht finanzierbar. Im Sommer gehe es noch, da seien die Nächte kurz. Morgens gegen 5.30 Uhr ziehe er mit seinen Schafen ins Moor, so Buck. Nachdem er sie abends zum Stall zurückgetrieben hat, können sie sich gegen 10 Uhr auf einer benachbarten Weide noch einmal sattfressen und kommen dann ganz gut durch die Nacht. Aber irgendwann ist die Weide abgefressen. Und im Herbst? „Ich kann die Schafe nicht 16 Stunden lang füttern“, so Buck. Aber bei dem Gedanken, sie nachts im Moor zu lassen, wird ihm mulmig. Er ist sicher, dass die Wölfe immer noch in der Nähe sind, vermutet, dass sie nachts sogar um den Schafstall schleichen. Denn: „Die Schafe wollen morgens nicht aus dem Stall, obwohl sie Hunger haben.“