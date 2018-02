Wohnzimmer und Motor geraten in Brand

Wagenfelder Ortsfeuerwehr rückt zweimal aus

Die Feuerwehr Wagenfeld löschte am Samstag einen Wohnzimmerbrand in Ströhen.

Wagenfeld/Ströhen - Gleich zweimal rückte die Ortsfeuerwehr Wagenfeld in den vergangenen Tagen aus. Am Freitagmorgen um 7.33 Uhr schrillte der Alarm zum ersten Mal. Am Haßlingerweg fing der Motor einer Maschine in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb Feuer, wie Feuerwehrpressesprecher Jens Seeker Sonntag mitteilte.