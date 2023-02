Wohnhaus am Maschweg in Wagenfeld in Brand ‒ starke Rauchentwicklung

Von: Melanie Russ

Teilen

Eine an ein Wohnhaus angrenzende Werkstatt am Maschweg in Wagenfeld ist in Brand geraten. © Melanie Russ

Ein Wohnhaus mit Werkstatt am Maschweg in Wagenfeld ist am Montagnachmittag in Brand geraten. Das Gebäude ist unbewohnbar, Menschen wurden nicht verletzt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort.

Wagenfeld ‒ Die dunklen Rauchschwaden waren weithin sichtbar, die Flammen schlugen schon durch die Werkstatttür, als der erste Einsatzwagen der Feuerwehr am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr im Maschweg in Wagenfeld eintraf. Warum das Feuer in der an ein Wohngebäude angrenzenden Werkstatt ausbrach, war zunächst unklar. 100 bis 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wagenfeld, Ströhen und Rahden sowie die Drehleitereinheit der Feuerwehr Diepholz waren vor Ort, konnten aber nicht verhindern, dass die Flammen auf das Dach im Wohnbereich übergriffen. Die Feuerwehr gab aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Warnung der Bevölkerung heraus. Die Löscharbeiten dauern noch an. Das Gebäude ist unbewohnbar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein ausführlicher Bericht folgt.