„Wir sind stark!“ für soziales Miteinander

Sechstklässler der Oberschule Wagenfeld nehmen am Projekt für Zivilcourage teil

+ Das Projekt „Wir sind stark!“ soll die Sechstklässler der Oberschule Wagenfeld im richtigen Umgang mit Gefahrensituationen schulen, rechts: Andreas Müller. Foto: Ripking

Wagenfeld - Von Jannick Ripking. Carolina und Niklas gehen aufeinander los – mit Schaumstoffschlägern. Um sie herum stehen ihre Klassenkameraden und feuern sie an. Was auf den ersten Blick wie eine handfeste Auseinandersetzung aussieht, entpuppt sich als eine Übung des Projektes „Wir sind stark!“, das die Oberschule Wagenfeld in Kooperation mit der Polizeiinspektion Diepholz jährlich den sechsten Klassen anbietet. Das Projekt wurde dieses Jahr im Wagenfelder Gemeindehaus durchgeführt.