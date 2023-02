Windkraft im Landkreis: Andere Kommunen müssen im Zweifel mehr machen als Wagenfeld

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Karte zeigt die Windenergie-Potenzialflächen (gelb), mit denen die Gemeinde Wagenfeld in das Planverfahren geht. Die hellgrünen Bereiche sind die grundsätzlich geeigneten Flächen nach Abzug der harten Tabuzonen, die gestreiften Flächen sind Landschaftsschutzgebiete. © NWP Planungsgesellschaft

Windkraft spielt bei der angestrebten Energiewende eine Hauptrolle. Wo die Windkraftanlagen stehen dürfen, sollen, müssen, wird aktuell in jeder Kommune diskutiert. Die Gemeinde Wagenfeld hat nur wenige potenziell für Windenergie geeignete Flächen.

Wagenfeld – Ganz so voll wie bei der vorherigen Sitzung war es nicht, aber Planer Thomas Aufleger hatte immer noch ein recht großes Publikum, als er in der Ratssitzung am Dienstagabend im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima in Ströhen erneut ausführlich über die Windenergie-Pläne der Gemeinde Wagenfeld informierte.

Wer schon in der Sitzung des Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschusses vor zwei Wochen dabei gewesen war, wusste bereits viel von dem, was Aufleger hinsichtlich der veränderten gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie erläuterte. Der Planer ging auch noch einmal ausführlich darauf ein, anhand welcher Kriterien die sieben Potenzialflächen ausgewählt wurden, mit denen die Gemeinde in das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans geht.

Die über das gesamte Gemeindegebiet verteilten Flächen mit einer Größe von insgesamt etwa 108 Hektar sind das, was übrig bleibt, wenn zum einen die per Gesetz für Windenergie ausgeschlossenen Flächen abgezogen werden – zum Beispiel Wohnbebauung, Naturschutzgebiete, Flächen der Rohstoffgewinnung (Sandabbau) und durch militärische Belange belegten Bereiche. Hinzu kommen die weichen Tabuzonen. Das sind die Bereiche, die die Gemeinde ausschließt, um die bedrängende Wirkung der Windenergieanlagen auf die Einwohner zu verringern. So hat sie Waldflächen ausgeschlossen und den Mindestabstand zu Wohngebäuden von der zweifachen auf die dreifache Gesamthöhe einer Anlage erweitert.

Die verbliebenen sieben Bereiche werden in den kommenden Monaten genauer auf ihre Eignung geprüft und unter anderem auf Brutvogelvorkommen untersucht. Es ist also möglich, dass sich einige der Flächen im Laufe des Verfahrens noch als ungeeignet erweisen.

Ein bisschen was Neues hatte Thomas Aufleger zu der Frage zu berichten, wie viel Raum die Gemeinde Wagenfeld für Windenergieanlagen zur Verfügung stellen muss, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Bislang haben Obergerichte in der Regel geurteilt, dass eine Kommune ihre Pflicht erfüllt hat, wenn sie etwa zehn Prozent der Flächen ausweist, die nach Abzug der harten Tabuzonen und der durch militärische Belange belegten Bereiche übrig bleiben. Die 108 Hektar in Wagenfeld entsprechen 22,1 Prozent. Damit wäre man also auf der sicheren Seite. Allerdings haben Bund und Land bekanntlich in den vergangenen Monaten die gesetzlichen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien verändert. Das Land Niedersachsen hat das Ziel ausgegeben, dass bis 2027 landesweit 2,2 Prozent der Fläche für Windenergie zur Verfügung stehen müssen.

Vor wenigen Tagen hat es mitgeteilt, dass im Landkreis Diepholz 1,78 Prozent der Fläche ausgewiesen werden muss. Wie viel genau davon auf Wagenfeld entfällt, ist noch nicht klar, da der Landkreis derzeit noch sein Raumordnungsprogramm überarbeitet. Auf Wagenfeld runtergebrochen würden 1,78 Prozent 209,3 Hektar entsprechen. „Die Gemeinde wird das aber nicht erreichen können“, sagte Aufleger mit Verweis auf den schon von Gesetzeswegen ausgeschlossenen hohen Flächenanteil. „Insofern werden andere Gemeinden mehr machen müssen. Das fällt ihnen aber auch nicht schwer“, ist der Planer überzeugt.

Thomas Aufleger warnte auch vor den Folgen, sollte der Landkreis Diepholz das Teilflächenziel nicht erfüllen. Werde es nicht erreicht, würden die Flächennutzungspläne ihre beschränkende Wirkung verlieren, und Windenergieanlagen dürften überall im Außenbereich errichtet werden, bis das Ziel erreicht ist – sofern die rechtlichen Vorgaben wie beispielsweise Mindestabstand zu Wohnbebauung erfüllt sind. Insofern rät er auch der Gemeinde Wagenfeld, Windenergiezonen nicht zu knapp auszuweisen.,

Nach dem einstimmigen Ratsbeschluss erfolgt vom 20. März bis 20. April die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. In dieser Zeit können neben Behörden auch alle Bürger Bedenken oder Hinweise zu den Planungen äußern. Die Unterlagen sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden.

Stichwort: Power-to-Gas Je mehr Strom über Windenergieanlagen produziert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass überschüssiger Strom nicht in das Netz eingespeist werden kann. Vor diesem Hintergrund fragte ein Einwohner, inwieweit sich Rat und Verwaltung bei der Planung der Konzentrationszonen für Windenergie auch Gedanken über Flächen für Energiespeichermöglichkeiten machen. Power-to-Gas war das Stichwort. „Den Platz dafür muss man ja auch haben“, warf der Einwohner ein. Laut Planer Thomas Aufleger spielt das bei der Änderung des Flächennutzungsplans keine Rolle. Für Kommunen sei das auch schwierig zu planen, da sie ja nicht wüssten, wo ein Investor möglicherweise bauen möchte und Flächen erwerben kann.

Power-to-Gas bezeichnet eine Technologie, bei der mithilfe von Wasserelektrolyse Strom in Gas – in der Regel Wasserstoff oder Methan – umgewandelt wird. Dieses Gas lässt sich über längere Zeiträume speichern und zum Beispiel als Treibstoff oder zur Rückverstromung in Gaskraftwerken nutzen.

Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz speist die Gaswirtschaft bereits heute Erdgas aus Biomasse (Bio-Gas) in das Erdgasnetz ein. Für die Zukunft ist geplant, das Gasleitungsnetz mit mehr als 505 000 Kilometern Länge als Gesamtsystem zu nutzen, in dem Erdgas, Bio-Gas sowie Wasserstoff und synthetisches, also künstlich erzeugtes Methan aus regenerativ erzeugtem Strom zu einer riesigen Energiequelle zusammengeführt werden.

Allerdings führe die Mehrfachumwandlung zu hohen Verlusten beim ursprünglich eingesetzten Strom, so das Ministerium. Deswegen sei diese vielversprechende Lösung bislang wirtschaftlich noch nicht vertretbar. „Mittelfristig könnte Power-to-Gas aber entscheidend dazu beitragen, das Problem der kurz- und auch längerfristigen Zwischenspeicherung von großen Strommengen wirtschaftlich zu lösen – und das Erdgasnetz zu einem unverzichtbaren Partner für Strom aus erneuerbaren Energien zu machen.“