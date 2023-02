Windenergie-Planung: „Es ist ein ergebnisoffener Prozess“

Von: Melanie Russ

Etwa hundert Zuhörer waren zur Sitzung des Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschusses gekommen, um sich über die geplante Ausweisung von Windenergie-Sondergebieten in der Gemeinde Wagenfeld zu informieren. © Russ

Bei der Vorstellung der Windenergie-Pläne der Gemeinde Wagenfeld platzte der Versammlungsraum aus allen Nähten. Ein Fachplaner erläuterte den etwa hundert Zuhörern, unter welchen Gesichtspunkten die sieben Potenzialflächen ausgewählt wurden und was sich im Verfahrensverlauf noch ändern kann.

Wagenfeld – Ein volles Haus gibt es bei Ausschuss- und Ratssitzungen ja eher selten. Am Dienstagabend bei der Sitzung des Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschusses allerdings platzte der Tagungsraum in den Moorwelten in Ströhen aus allen Nähten. Etwa 100 Zuhörer saßen bis in den Flur hinein. Sie alle wollten erfahren, was die Gemeinde Wagenfeld in Sachen Windenergie plant. Der aktuelle Änderungsentwurf des Flächennutzungsplans sieht sieben Potenzialflächen – insgesamt etwa 108 Hektar – vor, die über das gesamte Gemeindegebiet verstreut liegen. Unter welchen Gesichtspunkten diese sieben Sondergebiete ausgewählt wurden, erläuterte Diplom-Geograf Thomas Aufleger von der NWP Planungsgesellschaft in Oldenburg.

Wie zuvor Bürgermeister Matthias Kreye betonte auch er, dass diese Flächenkulisse nicht final sein muss. „Wir stehen noch ganz am Anfang. Es ist ein ergebnisoffener Prozess.“ Es könne sein, dass im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Einwände vorgebracht würden, durch die einzelne Flächen aus der Planung herausfallen oder vielleicht auch neue hinzukommen.

Die jetzige Flächenkulisse ist das, was nach einer Überprüfung des gesamten Gemeindegebiets auf Eignung für Windenergie nach einheitlichen Kriterien übrig blieb. Zum einen sind die harten Tabuzonen herausgefallen, die von Rechts wegen für Windenergie ausgeschlossen sind. Dazu zählen zum Beispiel Wohngebiete, Naturschutzgebiete oder Flächen der Rohstoffgewinnung.

Darüber hinaus hat die Gemeinde weiche Tabuzonen hinzugefügt, um die bedrängende Wirkung der Windenergieanlagen auf die Einwohner zu verringern. So hat sie Waldflächen ausgeschlossen und den Mindestabstand zu Wohngebäuden von der zweifachen auf die dreifache Gesamthöhe einer Anlage erweitert. Bei ihren Planungen ist sie als Referenz von 200 Meter hohen Anlagen ausgegangen, der Abstand zu Wohngebäuden wäre damit also 600 statt 400 Meter. Das ist laut Thomas Aufleger die untere Grenze der Höhen, die heute üblicherweise gebaut werden.

In den Unterlagen von Projektierern sei immer von 250 Meter hohen Anlagen die Rede, warf ein Einwohner ein. Dürften sie in den Sondergebieten nicht errichtet werden? Grundsätzlich schon, erklärte der Planer. Die 200 Meter sind nur als Referenz für die Berechnungen zu sehen, eine feste Höhenbegrenzung wird es nicht geben. Denn laut Aufleger werden Sondergebiete mit Höhenbegrenzung künftig nicht angerechnet, wenn es um die sehr entscheidende Frage geht, ob die Gemeinde der Winderenergie genügend Raum zur Verfügung stellt. Um den dreifachen Abstand ihrer Höhe zu Wohngebäuden einzuhalten, dürften größere Anlagen gegebenenfalls nicht am Rand der Sondergebiete errichtet werden, erläuterte Aufleger.

Zu Naturschutzgebieten sieht der Planentwurf einen Mindestabstand von 75 Metern vor. Andere Kommunen wie Barnstorf oder Lemförde planten mit einem 500-Meter-Abstand, warf ein weiterer Einwohner ein und bat um Erklärung. Aufleger begründete den geringen Abstand damit, dass man Politik und Verwaltung mehrere Potenzialflächen präsentieren wollte. Bei einem größeren Abstand wären einige kleine Flächen herausgefallen. „In Barnstorf gibt es ganz andere Möglichkeiten“, so Aufleger. Er gab zu bedenken, dass die untere Naturschutzbehörde die Planungen prüfen und gegebenenfalls Einwände gegen den geringen Abstand erheben wird. Inwieweit einige Sondergebiete möglicherweise Vogelbrutgebiete und somit nicht geeignet sind, werde eine im Frühjahr anstehende avifaunistische Untersuchung zeigen, so Aufleger.

Zwei Einwohner äußerten Bedenken wegen möglicher von Windenergieanlagen abgesonderter schädlicher Substanzen wie dem Treibhausgas Schwefelhexafluorid oder Mikroplastik. Aufleger verwies darauf, dass derartige Dinge nicht über einen Flächennutzungsplan gesteuert werden können.

Ein weiterer Einwohner fragte, inwieweit die Gemeinde den Wertverlust einer Immobilie berücksichtigt. Er führte Gutachten an, wonach der Verlust bei einem 600-Meter-Abstand bei 25 Prozent liegt. Wilko Russ, der dem Ausschuss bei diesem Tagesordnungspunkt vorsaß, sicherte zu, dass die Ratsmitglieder diesen Punkt bei der Beratung im Hinterkopf haben werden.

Ein abschließender Rat von Planer Thomas Aufleger an Politik und Verwaltung lautete, nicht mit zu wenigen Flächen zu planen, um die von höherer Stelle vorgegebenen Ziele zu erfüllen. In diesem Punkt ist noch einiges in der Schwebe. Zwar steht fest, wie viel ihrer Fläche die einzelnen Bundesländer für Windenergie nutzbar machen müssen, aber noch nicht, wie diese Fläche auf die Landkreise und Kommunen heruntergebrochen wird. Aufleger ist zuversichtlich, dass die derzeit vorgesehene Flächenkulisse ausreicht, auch wenn sie nur 0,9 Prozent der Gemeindefläche entspricht und damit deutlich unter den 2,2 Prozent liegt, die landesweit bis 2027 zur Verfügung stehen müssen. Denn in der Rechtsprechung waren bislang die nach Abzug der harten Tabuzonen und durch militärische Belange belegten Bereiche verbliebenen Flächen entscheidend. Und hier liegt die Gemeinde mit 22,1 Prozent der geeigneten Flächen deutlich über den bisherigen Anforderungen.

So geht‘s weiter Stimmt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 14. Februar, dem vorgelegten Entwurf zu, folgt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. In deren Rahmen können neben Behörden und Verbänden auch die Bürger Bedenken und Anregungen äußern, die dann in die Planung einfließen. Über den entsprechend angepassten Entwurf beraten Fachausschuss und Rat im Sommer erneut. Anschließend wird er erneut öffentlich ausgelegt, und die Einwohner können noch einmal Stellung nehmen. Für November ist der abschließende Satzungsbeschluss geplant, der dann vom Landkreis Diepholz geprüft und genehmigt werden muss. Am 1. Februar 2024 muss der neue Flächennutzungsplan rechtskräftig sein.