Windenergie in Wagenfeld: Aus sieben Gebieten werden drei

Von: Carsten Sander

Viel Publikum hatte der Wagenfelder Bauausschuss bei der Vorstellung des „Standortkonzepts Windenergie“. © Sander

Sieben Gebiete mit einer Fläche von 108 Hektar hatte die Gemeinde Wagenfeld auf der Suche nach neuen Plätzen für Windenergie-Anlagen unter die Lupe genommen. Übrig blieben am Ende drei Bereiche mit einer Fläche von 69 Hektar. Mehr Platz ist vorerst nicht für Windkraft in Wagenfeld.

Wagenfeld – Hausaufgaben erledigt! Die Gemeinde Wagenfeld hat sich bei der 51. Änderung des Flächennutzungsplans auf nur noch drei Sondergebiete für Windenergie festgelegt. Der Bau-, Wege,- Verkehrs- und Umweltausschuss wandelte einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung in seiner Sitzung am Mittwoch in eine Beschlussempfehlung um und schickte diese nun auf die Reise durch die weiteren Gremien. Nächste Station: Verwaltungsausschuss am kommenden Mittwoch. Im November oder Dezember trifft schließlich der Gemeinderat die finale Entscheidung. Bis zum 1. Februar 2024 muss die Ausweisung der Sondergebiete rechtssicher sein, nur dann behält die Gemeinde in Sachen Ausbau der Windkraft ihre Steuerungswirkung und ist vor etwaigem Wildwuchs an Windenergieanlagen sicher.

Allerdings ist das nun gemachte Angebot an Flächen für Windenergieanlagen nicht gerade üppig ausgefallen. Lediglich zusätzliche 41,3 Hektar wird Wagenfeld ausweisen – und zwar in einem Gebiet westlich der B239 Richtung Rahden. Zusammen mit den bereits bestehenden Windenergiefeldern „Nördlich von Ströhen“ (4,2 Hektar, drei Anlagen) und „Nördlich von Wagenfeld“ (Windpark I/23,6 Hektar, sechs Anlagen) sind es also 69,1 Hektar, die künftig für den Bau von Windenergieanlagen zur Verfügung stehen.

Das ist deutlich weniger, als eine erste Untersuchung des Gemeindegebiets auf geeignete Flächen ergeben hatte. 108 Hektar, aufgeteilt in sieben Sondergebiete, waren seit Januar genauer unter die Lupe genommen worden. 69,1 Hektar sind nun übriggeblieben. Der Rest schied laut Bürgermeister Matthias Kreye und Thomas Aufleger von der Planungsgesellschaft NWP aus unterschiedlichsten Gründen aus. Oft war es die in Wagenfeld recht zerklüftete Wohnbebauung (der eine Distanz von 600 Metern zu einem Windrad eingeräumt wird), oft der Naturschutz (wegen der angrenzenden Moore) oder aber auch militärische Belange sowie eine geplante seismologische Station, die eine Nutzung mit Windenergieanlagen verhindern. Kreye: „Wir sind in Wagenfeld sehr geprägt von unserer Siedlungsstruktur und Umweltthemen. Das ist in anderen Gemeinden schon anders.“

Gutes Stichwort. Denn andere Gemeinden im Landkreis müssen dafür sorgen, dass der Landkreis sein vom Land Niedersachsen auferlegtes Ziel erreicht. 2,15 Prozent seiner Gesamtfläche (immerhin 198 700 Hektar) muss er als Windkraft-Sondergebiete bis Ende 2027 ausweisen. Das wären 4 272 Hektar. Wagenfeld beteiligt sich daran mit besagten 69,1 Hektar – oder 1,62 Prozent. Liest sich bescheiden. Aber laut Thomas Aufleger ist es nicht das ganz große Problem: „Es wird Kommunen im Landkreis geben, die andere Voraussetzungen haben als Wagenfeld und wesentlich mehr Fläche ausweisen können.“

Natürlich lassen sich die Zahlen der Wagenfelder Beschlussempfehlung auch anders lesen. Die Gemeinde hat mit dem neuen Gebiet westlich der B 239 ihre Windenergieflächen nämlich auch um das Zweieinhalbfache vergrößert. Doch setzt man die 69,1 Hektar in Relation zur Gesamtgröße der Gemeinde, bleibt wieder nur ein blasser Wert. Auf 0,6 Prozent der Gemeindefläche sind – die entsprechenden Beschlüsse im Verwaltungsausschuss und dann folgend im Rat vorausgesetzt – Windenergieanlagen erlaubt. „Wir wollen als Gemeinde unsere Steuerungsmöglichkeit nutzen. Das haben wir gemacht. Wir haben dafür jeden Quadratzentimeter des Gemeindegebiets untersucht, und das ist das Ergebnis“, erklärte Bürgermeister Matthias Kreye .