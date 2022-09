Windenergie: Gemeinde Wagenfeld sitzt auf heißen Kohlen

+ © Russ Die drei Windenergieanlagen im Norden Ströhens (Foto) und sechs weitere im Windpark Neustadt sind für die neuen Ziele von Bund und Land zum Ausbau erneuerbarer Energien vermutlich zu wenig. © Russ

Die Gemeinde Wagenfeld möchte ihre Windenergie-Planungen so schnell wie möglich an die neue Gesetzeslage anpassen, doch Bund und Land lassen sich mit konkreten Richtlinien zur Umsetzung Zeit.

Wagenfeld – Abwarten und Vögel zählen – viel mehr bleibt der Gemeinde Wagenfeld, salopp gesagt, momentan nicht. Dabei sitzen Verwaltung und Rat auf heißen Kohlen und wollen so schnell wie möglich die Aktualisierung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen in Angriff nehmen.

Die Gemeinde Wagenfeld hatte ihre Windenergie-Planung zuletzt 2010 aktualisiert. Bislang war sie rechtskonform. „Aber die Rahmenbedingungen haben sich geändert“, machte Bürgermeister Matthias Kreye in der jüngsten Sitzung des Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschusses deutlich. Zuletzt hatte die Gemeinde 2021 ein Repowering im Windenergiepark Neustadt möglich gemacht. Drei Westwind-Anlagen sollen dort durch zwei größere, leistungsfähigere ersetzt werden. Das Genehmigungsverfahren läuft aktuell.

Bislang gibt es zwei Standorte in der Gemeinde. Sechs Anlagen stehen im Windpark Neustadt, drei Anlagen im Norden von Ströhen. Hinzu kommen ein paar kleine Einzelanlagen. Dass das angesichts der veränderten Energiesituation ausreicht, ist fraglich. Die Gemeinde möchte ihre Planung gerne an die aktuellen Rahmenbedingungen anpassen. Denn macht sie das nicht, könnte sie aufgrund der neuen Gesetzeslage, die den Bau von Anlagen erleichtert, künftig nicht mehr selbst entscheiden, wo sie errichtet werden dürfen.

Das Problem: Für eine rechtssichere Änderung des Flächennutzungsplans, die auch Klagen von Investoren standhält, muss die Gemeinde wissen, was genau Bund und Land von den Kommunen erwarten. Die haben zwar im Sommer neue Gesetze erlassen, mit konkreten Richtlinien zur Umsetzung lassen sie sich jedoch Zeit.

Neue Gesetzeslage Ein Baustein ist das Wind-an-Land-Gesetz des Bundes, wonach bis 2032 auf Länderebene zwei Prozent der Landfläche für Windenergie ausgewiesen werden müssen. Laut Bundesregierung sind aktuell nur 0,5 Prozent verfügbar. Das Land Niedersachsen möchte mit seinem Klimagesetz bis 2033 2,2 Prozent der Landesfläche für Windenergie genutzt sehen. Ein weiterer Baustein ist eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, wonach unter anderem Landschaftsschutzgebiete in die Suche nach Flächen einbezogen werden können, wobei aber klare Schutzzonen für bedrohte Arten definiert werden.

Matthias Kreye macht keinen Hehl aus seiner Ungeduld, denn Zeit ist ein entscheidender Faktor. Die Kommunen müssen ihre Planänderungen bis zum 1. Februar 2024 abschließen – angesichts des umfangreichen Verfahrens, für das mehrere Gutachten erstellt werden müssen, ein sportlicher Zeitrahmen. „Ich gehe aber davon aus, dass wir das schaffen“, ist Kreye optimistisch. Dennoch: „Ich hätte mir etwas mehr Zeit gewünscht.“ Oder eben schneller Vorgaben von Bund und Land.

So konnte er auch den zahlreichen Einwohnern, die zur Ausschusssitzung gekommen waren, wenig Konkretes mit auf den Weg geben. Ein Standortkonzept hat die Gemeinde bereits in Auftrag gegeben. Stimmt der Gemeinderat am 4. Oktober dem Start des Planänderungsverfahrens zu (der Bauausschuss hat es schon getan), werden umgehend die weiteren Planungsaufträge und Fachgutachten vergeben. Unter anderem wird ein avifaunistisches Gutachten, das Vogelarten und -zahlen ermittelt, eine wichtige Rolle spielen. Auf Basis dieser Daten werden anschließend Potenzialflächen für Windenergie ermittelt und im letzten Schritt Vorranggebiete ausgewiesen.