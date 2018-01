Wilhelm Falldorf ist Grünkohlmajestät

Wagenfeld/Dümmerlohausen - Bereits zum 18. Mal veranstaltete die Tourist-Information Erholungsgebiet Dammer Berge die „ Eiswette Dümmer-See“ im Jugend- und Freizeitzentrum Dümmerlohausen. Der 1. Vorsitzende des Vereins, der Dammer Bürgermeister Gerd Muhle, begrüßte laut einer Pressemitteilung etwa 80 Gäste aus Politik, Wirtschaft und den Tourismusverbänden aus den Landkreisen Vechta und Diepholz.

Muhle unterstrich in seiner Begrüßung die gute Zusammenarbeit der Tourismus- und Naturschutzverbände sowie der Kommunen rund um den Dümmer. Auch das Projekt „Grenz.Über.Gänge“ mit zwölf Segeln und Grenzpfählen rund um den Dümmer zum Lutherjahr sei sehr gut angenommen worden und zeige die grenzübergreifende gute Zusammenarbeit.

Trotz des schlechten Sommers 2017 seien im Landkreis Vechta gegenüber des Vorjahres 8,85 Prozent mehr Übernachtungen gezählt worden. Auch für das Jahr 2018 seien verschiedene neue Projekte geplant, somit wird in einigen Tagen mit dem Bau der neuen barrierefreien Aussichtsplattform im Olgahafen begonnen.

Zwei neue Hotels öffnen im Frühjahr

Am 15. April erfolgt die offizielle Eröffnung des neuen Radwegeleitsystems mit Knotenpunkten mit einer gemeinsamen Fahrradsternfahrt aus allen zehn Städte und Kommunen im Landkreis Vechta nach Lohne. Zum Frühjahr sollen zwei neue Hotels in Damme und Steinfeld mit etwa 200 Gästebetten eröffnet werden. Die Region sei für die Saison 2018 gut gerüstet, so Muhle.

Zum neuen „18. Grünkohlkönig des Dümmer-Sees“ wurde von einer zwölfköpfigen Jury der ehemalige Wagenfelder Bürgermeister Wilhelm Falldorf gewählt. In einer Laudatio unterstrich der Vorsitzender Gerd Muhle die Leistungen von Falldorf, der unter anderem „geistiger Vater“ des Europäischen Fachzentrum Moor und Klima („Moorwelten“) in Ströhen im Landkreis Diepholz war. Weiterhin fungierte Falldorf einige Jahre als 1. Vorsitzender der DümmerWeserLand Touristik im Naturpark Dümmer, dem auch die Tourist-Information Erholungsgebiet Dammer Berge angehört.

Fließender Dümmer keine Überraschung

Eine Tradition ist seit 18 Jahren, den Aggregatzustand des Dümmer-Wassers am zweiten Januar-Wochenende eines jedes Jahres zu prüfen – ob der Dümmer „steiht oder geiht“ (steht oder fließt). In diesem Jahr gab es keine Überraschung, da durch die milden Temperaturen der Dümmer an der Messstelle im Olgahafen nicht zugefroren war. Dieses wurde auch vom ehemaligen Notar Ewald Kober (Neuenkirchen-Vörden), Bürgermeister Rüdiger Scheibe (Samtgemeinde Lemförde), Grünkohlkönig Wilhelm Falldorf und dem stellvertretenden Vechtaer Landrat Friedhelm Biestmann festgestellt. Somit lautete das offizielle „amtliche“ Ergebnis, dass der Dümmer bei einer Wassertemperatur von 2,5 Grad „geiht“.

Das musikalische Unterhaltungsprogramm wurde durch „Hens Hensen“ (Jens Lührmann) aus Friesoythe (früher Barnstorf) gestaltet, der unter andrem für die Schlagersängerin Beatrice Egli den aktuellen Song „Herz an“ geschrieben hat.