Wildbienen brauchen Unordnung

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Die Sechstklässler der Oberschule Wagenfeld sind schon mit Feuereifer dabei, Gemeinde und Landschaftspflegeverband (LPV) Diepholzer Moorniederung haben ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt. Doch weitere Mitstreiter sind bei der Gruppe „Wagenfelder Wildbienen“ gerne gesehen.

Gemeinsam wollen sie den Lebensraum für Wildbienen verbessern und auf deren Bedürfnisse aufmerksam machen, die etwa bezüglich der bevorzugten Pflanzen ganz andere sind als die der Honigbienen. Den meisten Menschen sei gar nicht bewusst, dass es zwischen Honig- und Wildbienen große Unterschiede gebe, sagte Wolfgang Brunkhorst während eines Arbeitstreffens der Gruppe, die er unter dem Dach von „Lebendiges Wagenfeld“ ins Leben gerufen hatte und die nun ihre Arbeit aufnimmt.

Während Honigbienen in Staaten leben und eine Königin haben, leben die meisten Wildbienen, von denen es in Deutschland etwa 560 Arten gibt, allein. „Wenn Wissenschaftler von Bienensterben sprechen, meinen sie damit meist den drastischen Rückgang der Wildbienen“, heißt es in einem Flyer, den die Gruppe in Kürze veröffentlichen wird. Mehr als die Hälfte der in Deutschland lebenden Arten seien bereits auf der „Roten Liste“. Zwar hätten auch Honigbienen durch Pestizide, Krankheiten und Parasiten Probleme, doch sie erhielten Unterstützung von ihren Haltern. Wildbienen dagegen seien meist auf sich allein gestellt. Der Flyer hebt auch den großen Nutzen der wild lebenden Insekten hervor, die etwa zwei Drittel der Kultur- und Wildpflanzen bestäuben, also deutlich mehr als Honigbienen.

Die Gruppe „Wagenfelder Wildbienen“ möchte möglichst viele Menschen animieren, eine Ecke des eigenen Gartens in ein naturnahes Insektenparadies zu verwandeln, indem sie einheimische, wilde Blühpflanzen aussäen oder passende Wildstauden pflanzen, in denen Insekten Nahrung und Unterschlupf finden. Eine Liste mit geeigneten Pflanzen will sie in Kürze veröffentlichen und eventuell auch beratend zur Seite stehen, wenn jemand eine Fläche bienenfreundlich gestalten möchte. Denn es ist nicht damit getan, eine Blühmischung einfach in die Erde „zu schmeißen“, wie Ulrike Ehlers vom LPV betonte. „Der Boden muss gut vorbereitet werden, sonst wachsen die Samen nicht.“

Passende Blühmischungen können Interessierte unter anderem beim Wagenfelder Frühjahrsmarkt am 18. und 19. April am Stand der „Wagenfelder Wildbienen“ bekommen. Wer lieber einen schon blühenden Kasten für die Terrasse haben möchte, der ist am Stand der Oberschüler richtig. Die Sechstklässler beschäftigen sich im Wahlpflichtkurs Biologie gerade mit Bienen und wollen im Frühjahr etwa 30 Blühkästen mit torffreier Erde aus den Moorwelten anlegen. „Sie sind richtig Feuer und Flamme“, berichtete Lehrerin Elisabeth Logemann. Die Behältnisse hätten die Neuntklässler im Werkunterricht gezimmert.

Einig waren sich alle Teilnehmer der Arbeitsrunde, dass man auf ein Umdenken in der Bevölkerung hinwirken müsse. Denn wer Wildbienen, Faltern und anderen Insekten etwas Gutes tun möchte, der muss ein bisschen Unordnung und Wildwuchs zulassen können.

Das gilt nicht nur für den eigenen Garten, sondern auch für Wegeseitenränder. Ehlers sieht in ihnen großes Potenzial, denn durch selteneres Mähen und die richtige Pflege können sie ein wertvoller Lebensraum für Insekten werden. An einigen Stellen müsse kurz gemäht werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, in anderen Bereichen dagegen nicht, so Ehlers. „Da müssen wir Kompromisse finden.“ Und auch mit Anwohnern und Landwirten sprechen, die es gut meinen und regelmäßig mähen, wo ein bisschen Wildwuchs besser wäre.

Die Gemeinde Wagenfeld möchte die Bemühungen der Gruppe unterstützen, wie Fachbereichsleiter Sven Schröder betonte. Unter anderem will sie einen 50-Kilo-Sack Saatgut zur Verfügung stellen.

„Wagenfelder Wildbienen“

Die Gruppe „Wagenfelder Wildbienen“ ist Teil von „Lebendiges Wagenfeld“ und besteht aus Wagenfelder und Ströher Bürgern, die etwas für den Erhalt der Wildbienen tun wollen. Sie entwickeln gemeinsam Ideen, wie die Gemeinde insektenfreundlicher gestaltet werden kann. Ziel ist eine Art „Bienen-Bündnis“, bei dem die Gemeinde Wagenfeld, der Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung, die Wagenfelder Schulen, Firmen wie Lütvogt, Vereine und möglichst viele Bürger mitmachen. Anfang nächsten Jahres möchte sich die Gruppe mit einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen. Wer Interesse hat, die „Wagenfelder Wildbienen“ zu unterstützen, kann sich bei Wolfgang Brunkhorst melden, Tel. 0520/3055462, E-Mail: wuhbrunkhorst@gmail.com.