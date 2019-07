Ein wichtiger Teil der Gemeinschaft

Unterhaltsamer Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins Ströhen-Butzendorf

+ Frieda und Anneliese kabbelten sich höchst unterhaltsam auf der Bühne.

Ströhen - Von Melanie Russ. Feiern und Spaß haben – das wird beim Schützenverein Ströhen-Butzendorf (BSV) großgeschrieben. In diesem Sinne hatte der Verein auch den Festakt anlässlich seines 100-jährigen Bestehens am Freitagabend im Festzelt am Landgasthaus Kastens gestaltet. Kurze Festansprache, kurze Grußworte, ein humorvoller Blick in die Chronik und dazwischen immer wieder unterhaltsame Einlagen – so vergingen die zweieinhalb Stunden fast wie im Flug.